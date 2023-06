Florenz Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa up-down up-down Weltkulturerbe Florenz will Kurzzeitvermietung in der Innenstadt verbieten Von dpa | 02.06.2023, 12:39 Uhr

Wie in vielen großen Städten Europas setzen Kurzzeitvermietungen den Wohnungsmarkt auch in Florenz unter Druck. Vor allem im Stadtzentrum wird Wohnraum oft von Touristen belegt. Dagegen will der Bürgermeister nun vorgehen.