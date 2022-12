Kommt es? Kommt es nicht? Wann kommt es? Nachdem in den drei Sommermonaten Juni, Juli und August 2022 das temporäre 9-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland begeistert angenommen und laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 52 Millionen Mal verkauft wurde, sollte es einen längerfristigen Nachfolger geben, der es jedem attraktiver macht, mit dem öffentlichen Nahverkehr durch Deutschland zu reisen. Ganz so günstig wird es nicht, aber das 49-Euro-Ticket oder auch Deutschland-Ticket genannt, soll ab 2023 die ersehnte Antwort auf bezahlbareres Fahren mit Bus und Bahn sein. Vor allem Arbeitnehmer und Pendler würden davon profitieren. Doch die Finanzierung und der Starttermin blieben lange ungeklärt. Gesetzesänderungen, Genehmigungen und die Umstellung der Vertriebssysteme haben Zeit gekostet. Nun aber konnten sich Bund und Länder einigen. Die entstehenden Mehrkosten von 3 Milliarden Euro werden von beiden zur Hälfte getragen. Damit steht dem neuen Starttermin wahrscheinlich nichts mehr im Weg: Ab 1. April soll es losgehen. Was Sie wissen sollten:

Die Konditionen

Das 49-Euro-Ticket wird als monatlich kündbares Abonnement erhältlich sein. Gültig ist es bundesweit einheitlich im öffentlichen Personennahverkehr sowie Schienenpersonennahverkehr aller teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Landestarife und Verkehrsverbünde sowie im verbundfreien Raum. Kurz gesagt: Das Ticket umfasst deutschlandweit den gesamten Nahverkehr – Züge, Busse, Straßen- und S-Bahnen. Ausgeschlossen ist der Zug-Fernverkehr wie ICE, IC oder EC. Komplizierte Tarifangebote unterschiedlicher Städte, Gemeinden oder Länder entfallen mit dem Deutschlandticket somit. Ein genauer Geltungsbereich wird noch auf www.bahn.de/agb veröffentlicht. Der Vorteil für alle Bezieher: Das Ticket kann beliebig oft zu einem monatlichen Festpreis deutschlandweit eingesetzt werden. Es ist allerdings personalisiert, also nicht auf andere Personen übertragbar.

Für die Beförderung eines Fahrrades benötigen Fahrgäste, je nach Fahrstrecke, ein separates Ticket. Hier müssten sich die Fahrgäste vor Fahrtantritt erkundigen, welche Bedingungen für ihre Wegstrecke gelten.

Ob und inwiefern sich das Angebot Studierende anpassen oder ausweiten lässt und ob es ein alternativ günstigeres Angebot für Schüler, Auszubildende, Rentner und Sozialleistungsempfänger geben wird, ist noch unklar, aber in Diskussion.

Verreisen mit dem 49-Euro-Ticket?

Die Konditionen machen deutlich, dass sich das Angebot voranging an Pendler richtet. Aber natürlich können auch Reisende trotz Abo-Modell von dem Angebot profitieren. Man darf allerdings nicht vergessen, es rechtzeitig zu kündigen.

Wo ist das Ticket erhältlich?

Das Deutschlandticket wird digital wie gewohnt über die DB-Vertriebskanäle wie bahn.de oder die DB-Navigator-App zugänglich und erhältlich sein. Wer lieber auf Analoges setzt, kann in den DB-Reisezentren das Ticket als Plastikkarte oder in der Übergangszeit noch in Papierform erwerben. Auch andere Verkehrsunternehmen werden das Deutschlandticket in ihren Vertriebskanälen anbieten. Auch eine neue App speziell für das Deutschland-Ticket soll noch eingeführt werden. Ab wann das 49-Euro-Ticket erhältlich und vorbestellbar ist, ist noch unklar.

Wie lange ist das Abo in der Form erhältlich?

Als wichtiger Schritt in der Verkehrswende soll das 49-Euro-Ticket zunächst für zwei Jahre erhältlich sein, grundsätzlich aber als ein dauerhaft erhältliches Abonnement angeboten werden. Allerdings kann sich der Ticketpreis innerhalb dieser zweijährigen Einführungsphase dynamisch erhöhen. Die Inflationsrate soll dabei im Auge behalten werden.

Wenn bereits ein Abo oder Jahresticket existiert

Auf der Webseite der Deutschen Bahn ist zu lesen, dass Besitzer von Nahverkehrs- und Verbund-Abonnements oder eines Jobtickets von ihrem Abo-Center über das weitere Vorgehen informiert werden, sobald weitere Details zur Einführung des Deutschlandstickets bekannt werden. (bahn.de/deutschlandticket)

Übrigens: Laut FDP-Politiker Volker Wissing soll das Deutschlandticket auch Auskunft darüber liefern, wie viele Menschen zu welcher Uhrzeit und von wo nach wo mit dem Nahverkehr reisen. Damit erhofft man sich Erkenntnisse zur weiteren und präziseren Planung des Angebots.