FOTO: Henning Kaiser up-down up-down ARCHIV - Mit dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen rollt auf die Flughäfen die erste große Reisewelle des Sommers zu. Allein der Flughafen Düsseldorf rechnet am Wochenende mit über 200.000 Passagieren. Foto: Henning Kaiser/dpa Testfall NRW Ferienbeginn droht Airports an ihre Grenzen zu bringen Von dpa | 23.06.2022, 14:45 Uhr

Der Ferienstart im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen dürfte am Wochenende einen Vorgeschmack darauf geben, was viele Urlauber in diesem Sommer erwartet. Lange Schlangen an den Flughäfen und viel Unsicherheit.