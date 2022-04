Reiseverkehr zu Osterfeiertagen in Niedersachsen FOTO: Hauke-Christian Dittrich Anreisewelle Fähren zu den Ostfriesischen Inseln ausgelastet Von dpa | 14.04.2022, 10:52 Uhr | Update vor 34 Min.

In vielen Bundesländern sind die Osterferien gestartet. An der niedersächsischen Küste bereiten sich Fährbetriebe in den kommenden Tagen noch einmal auf einen Schwung Urlaubsgäste vor - wer möglichst stressfrei anreisen möchte, sollte ein paar Tipps beachten.