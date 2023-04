Mit den ersten Sonnenstrahlen kommt die Zeit der Städtereisen. Und wer außer an Museen und Geschichte auch Interesse an zeitgenössischer Kultur und Mode hat, findet auf Europas schönsten Einkaufsstraßen einen bunten Mix aus Markenshops, lokalen Traditionsgeschäften und gemütlichen Cafés. Wir haben uns auf einigen der schönsten Prunkmeilen umgesehen.

Ciao auf der Via Condotti in Rom

Die Piazza di Spagna mit der Spanischen Treppe und dem Barkassenbrunnen ist ein Muss bei jedem Rombesuch. Aber auch wer all dem den Rücken zuwendet, findet auf der Via Condotti viel Sehenswertes. Zwar hat die eleganteste Straße Roms in den letzten Jahren Konkurrenz von der einst engen, nun fußgängerfreundlich erweiterten Via del Babuino erhalten; ihren Platz als traditionelle Luxusmeile Roms verteidigt sie jedoch äußerst würdevoll. Fast alle italienischen Modegrößen finden sich dort. Gucci und Prada, einander gegenüberliegend, liefern sich gar eine Art Schaufensterwettbewerb. Nobeljuwelier Bulgari zeigt in seiner imposanten Schaufensterfront allerlei Glitzerndes, und der traditionelle Herrenausstatter Battistoni, bei dem sich Prinzen und Präsidenten einkleiden lassen, dominiert gar einen ganzen Innenhof in der Hausnummer 61. Natürlich dürfen auch die feinen italienischen Modemacher Armani, Max Mara und Ferragamo, der für Audrey Hepburns etwas größere Füße Schuhe nach Maß gefertigt hat, nicht fehlen. Wen all der Prunk und Glanz ermattet hat, der tut es vielen deutschen Besuchern vor ihm gleich und geht ins Antico Caffè Greco, kurz Caffè Greco. In diesem seit Ende des 18. Jahrhunderts bei Dichtern und Denkern vor allem aus Deutschland beliebten Café kostet ein Espresso zwar deutlich mehr als anderswo, günstiger als manche Alternative in den benachbarten Geschäften ist er jedoch allemal.

Die Via Condotti ist Roms eleganteste Einkaufsstraße.

Bonjour auf der Rue Saint-Honoré in Paris

Die quirlige Einkaufsstraße mit den schmalen Trottoirs durchkreuzt auf einer Länge von zwei Kilometern das erste und achte Arrondissement und ändert des Öfteren ihr Erscheinungsbild. Von Les Halles bis zur Rue Royale stehen historische Bauten wie der Louvre, die Comédie Francaise oder das Palais Royal im Vordergrund. Ab der Place Colette, mit einem der wohl bekanntesten Metro-Eingänge im reich verzierten Jugendstil am Kiosque des Noctambules, dominieren internationale Parfumeure und Modedesigner das Erscheinungsbild. Benannt nach der Stiftskirche Saint-Honoré zwischen der Rue Jean-Jacques Rousseau und der Rue des Bons Enfants zählt sie zu den ältesten Straßen der Seine-Metropole. Neben modernen Markengeschäften behaupten sich Traditionsunternehmen wie der Luxus-Täschner Goyard in Nummer 233 und die Nobelmarke Hermès in Nummer 24. Überhaupt kann man bei einem Bummel über die Rue Saint-Honoré feststellen, dass die Place Vendôme, ihrerseits Treffpunkt namhafter Juweliere, die Einkaufsstraße nochmals in einen teuren und einen sehr teuren Teil teilt. Denn je weiter der Weg in Richtung Élysée-Palast in Nummer 55 führt, desto exklusiver scheinen die Geschäfte zu werden. Und wer von so viel unerschwinglichem Luxus Hunger bekommen hat und sich zumindest einen Cappuccino oder ein Steak Frites (gebratenes Rindfleisch mit Pommes) gönnen möchte, der nimmt in einem der Cafés, zum Beispiel dem „Le Castiglione“ oder dem „La Coupe d‘Or“, Platz und genießt das bunte Treiben. Das ist (fast) umsonst.

Heute tummeln sich auf dem ehemaligen Holzkohlenmarkt in Wien die exklusivsten internationalen Markengeschäfte.

Küss die Hand auf dem Kohlmarkt in Wien

Wer hätte vor einigen hundert Jahren gedacht, dass sich auf dem ehemaligen Holzkohlenmarkt einmal viele der exklusivsten internationalen Markengeschäfte tummeln würden? Die vornehme Geschichte der Einkaufsstraße im 1. Wiener Bezirk nahm mit der Wiener Hofburg als kaiserliche Residenz ihren Anfang. Stolze k.u.k. Hoflieferanten (kaiserliche und königliche Hoflieferanten), Tuchmacher und Juweliere siedelten sich an und verdrängten die Holzkohlenhändler. Leider traf die meisten Hoflieferanten und familiengeführten Traditionsgeschäfte in den vergangenen Jahren das gleiche Schicksal wie die verscheuchten Kohlenhändler, auch sie mussten ihren Platz für internationale Modeunternehmen frei machen. Und so zeigt sich in Österreichs Hauptstadt heute ein glitzerndes und prächtiges Allerlei von Luxusmarken wie Fendi, Chanel und Tiffany. Das bummelnde Publikum ist dabei ebenso international und spektakulär wie die Marken und Schaufensterauslagen. Damit der Kauflust auch ja kein Hindernis im Wege steht, wird in den Geschäften natürlich mehrsprachig bedient. Einzig die Konditorei Demel am Kohlmarkt 14 hält als k.u.k. Hofzuckerbäcker noch die Stellung und erinnert in Mobiliar und Stil an die gute alte Zeit. Unbedingt probieren sollten Shopping-Erschöpfte Demels Sachertorte. Sie unterscheidet sich von der Original Sachertorte durch eine fehlende Schicht Marillenmarmelade im Inneren der Torte. Ein klitzekleiner Trost, was die Kalorien angeht.

Ola! Auf der Calle de Serrano in Madrid

Zur Milla de Oro, wie die luxuriösen Einkaufsstraßen in Madrids Nobelviertel Salamanca auch genannt werden, gehört die Calle de Serrano. Nationale und internationale Designermarken sind dort mit ihren aufwendig gestalteten und parfümierten Luxus-Flagship-Stores vertreten und zeigen beinahe alles, was für (viel) Geld zu haben ist. Selbstverständlich hat auch die spanische Nobelmarke Loewe dort ihren Sitz. Ein Blick in die Seitenstraßen des baumbestandenen Pracht-Boulevards lohnt sich ebenfalls, und so wird schnell klar, dass für den Besuch der Goldmeile durchaus ein halber Tag eingeplant werden kann. Wer gerne alles an einem Ort hat, besucht das ABC Serrano. Das Einkaufszentrum, das sich im historischen Gebäude der Zeitung ABC befindet, ist im Neo-Mudéjar-Stil erbaut und auch von außen sehr sehenswert. Und all diejenigen, die eine Pause von Glitzer und Glamour brauchen, lädt die große und bewirtete Panoramaterrasse zu einen Besuch ein. Etwas praktischer und handfester geht es im Traditionskaufhaus El Corte Inglés in Nummer 47 zu. Auf den quirligen Etagen des Warenhauses mit dem Grundversorgungsgedanken finden Besucher von Fitnessgeräten, über Bücher bis hin zu Haushaltsgeräten aller Art so ziemlich alles. Allerdings ist eine Handtasche wohl deutlich einfacher nach Hause zu transportieren als eine Waschmaschine.

Auf der Züricher Bahnhofstraße warten Nobeljuweliere, Banken und Luxusgeschäfte.

Gruezi wohl auf der Züricher Bahnhofstraße

Wer seine Reise in die größte Stadt der Schweiz nicht im Privatflieger, sondern mit der Bahn antritt, landet bei der Ankunft direkt im Shopping-Himmel. Die Bahnhofstrasse, die in anderen Städten oftmals eher ein Schmuddelimage hat, gilt im diskreten Zürich und darüber hinaus als edelste Shopping-Meile. Gestaltet nach Vorbild der Pariser Boulevards beginnt die Prunkmeile in Bahnhofsnähe noch recht harmlos mit internationalen Gastronomiefilialen und Markendiscountern. Wer sich für die 1,4 Kilometer stärken möchte, kauft sich beim Confiseur Bachmann ein Gipfeli, ein Hörnchen. Ab da heißt‘s: Augen auf und los! Vorbei an Nobeljuwelieren, Banken und Luxusgeschäften führt der Bummel - immer begleitet vom Rattern der Straßenbahn - in Richtung Zürichsee. Der Eindruck, dass die Geschäfte auf dem Weg dorthin teurer werden, täuscht keinesfalls. Gerade um den Paradeplatz wetteifern die internationalen Luxusmarken um die exklusivste Schaufensterdekoration. Wer den Blick von den Auslagen ein wenig in die Höhe hebt, kann sich an der klassischen Architektur der Geschäfts- und Handelshäuser erfreuen. Hoch über der Straße, in Nummer 88, liegt das älteste vegetarische Restaurant der Welt, das Hiltl. Und wem der Sinn nach all dem künstlichen Glanz und Glitzer nach Ruhe und Entspannung steht, der setzt sich am Ende des Bummels auf eine Bank in den Stadthausanlagen auf dem Bürkliplatz oder unternimmt eine kleine Rundfahrt über den Zürichsee. Die erscheint für zehn Franken recht erschwinglich.