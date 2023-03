Indochinesischer Tiger Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Salak Phra Wildlife Sanctuary Erstmals seit 30 Jahren wieder Tiger in Thailand gesichtet Von dpa | 13.03.2023, 12:34 Uhr

Der Indochina-Tiger lebt in unzugänglichen Gebirgsregionen und gilt als stark gefährdet. Trotzdem wurde die seltene Subspezies nun in einem Naturreservat in Thailand gesichtet. Warum die Überraschung in dem Fall besonders groß war.