Bremen, Hamburg, Hannover Erneuter Warnstreik an norddeutschen Flughäfen ab Sonntagabend 11.03.2023, 10:55 Uhr

Am Sonntag um 22 Uhr legen rund 2000 Beschäftigte am Hamburger Flughafen ihre Arbeit nieder. Bereits Mitte Februar hatte es einen Warnstreik gegeben. Auch in Bremen und Hannover müssen Reisende Geduld haben.