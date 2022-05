Wilde, unberührte Natur in Nationalparks mit riesigen Wäldern, Mooren und weißen Ostseestränden auf der einen Seite. Großstädte mit eindrucksvollen alten Gebäuden, viel Geschichte und kulinarischen Highlights auf der anderen. Ob Städtereisende, Naturfreunde oder Aktivurlauber – im Baltikum kommt jeder Reisetyp auf seine Kosten.

Bremer Stadtmusikanten verzieren die Innenstadt Rigas

Vor etwa 820 Jahren gründete ein Bremer Bischof die heutige Hauptstadt Lettlands. Dieser deutsche Einfluss ist bis heute zu erkennen: Backsteingotische Kirchen und sogar die Bremer Stadtmusikanten verzieren die Innenstadt Rigas, durch die es sich wunderbar flanieren lässt. Die zahlreichen Fußgängerzonen der Altstadt ermöglichen es, ganz entspannt die Blicke auf die alten Bauten zu richten. Außerhalb der Altstadt fallen vor allem die etwa 800 prachtvollen Häuser aus der Jugendstilzeit auf, die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurden.

Prachtvolle Häuser aus der Jugendstilzeit säumen Rigas Straßen. Foto: Sven Stahmann

Besucher und auch die etwa 630000 Einwohner der größten baltischen Stadt finden zudem viele Gelegenheiten, die lettische Küche zu kosten oder internationale Gastronomie zu genießen. Und wer doch lieber selber kochen möchte, der sollte die Supermärkte alle links liegen lassen und auf dem Rigaer Zentralmarkt zuschlagen. Hier gibt es in fünf riesigen Hallen, in denen früher Zeppeline gebaut wurden, alles, was sowohl den hungrigen als auch den durstigen Magen zufriedenstellt.

Moorschuh-Wanderung im Kemeri-Nationalpark

Nach etwa 40 Kilometer Fahrt kann man dem Großstadttrubel vor allem im Kemeri-Nationalpark entkommen. Lettland zählt zu den grünsten Ländern der Welt, was an diesem Ort schnell deutlich wird. Vor allem Birkenwälder begleiten die scheinbar endlos geraden Straßen, die durch den Park führen. Wer sich auskennt, der weiß, dass hier eine Moorwanderung mit umfunktionierten Schneeschuhen möglich ist.

Die Plastikbretter unter den Schuhen verhindern das Einsinken in dieser torfigen Sumpflandschaft, in der unberührte Natur und zahlreiche Vogelarten beobachtet werden können. Doch Vorsicht – trotz der Moorschuhe sollte jeder Schritt wohlüberlegt sein. Ein Guide, der vorwegläuft, ist zwingend erforderlich. Ansonsten kann das durchaus spannende Erlebnis ganz schnell ganz feucht werden. Denn wo Moor ist, ist auch Wasser. Bis zu acht Meter tief sind die kleinen Seen, um die die Naturfreunde herumwandern. Wer im Sommer schwimmen möchte, sollte lieber ins benachbarte Jurmala fahren. Hier entspannen sich auch die Einwohner Rigas gern. Trotz der Beliebtheit findet man dank des 30 Kilometer breiten Strands garantiert immer einen Platz für sich.