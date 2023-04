Der französische Super-Schnellzug TGV spurtet in nur drei Stunden von Stuttgart nach Paris, der deutsche ICE rast in weniger als vier Stunden von München nach Berlin. Die Bahn ist heute ein modernes, schnelles Verkehrsmittel - meistens. Aber es gibt da auch noch das genüssliche Zugfahren durch grandiose Landschaften. Nostalgische Erlebnisse, mal in Sonderzügen, mal in Lokalbahnen, bei denen die Fahrtdauer keine allzu große Rolle spielt, sondern vielmehr die Kulisse, die Berge und Seen, die Wälder und Wiesen, die Brücken und Tunnels. Der Panoramawagen wird dabei zum Kinosaal, das Waggonfenster verwandelt sich zur Leinwand für großes Landschaftskino. Vor allem durch Europas Bergwelt schlängeln sich zum Teil verwegene Bahntrassen, Zeugnisse großer Ingenieurskunst aus der Hoch-Zeit der Eisenbahn. „Die Fahrt im Gebirge beträgt vierzig Meilen und dauert acht Stunden. Sie sollte eine ganze Woche in Anspruch nehmen, weil sie so interessant, aufregend, wild und entzückend ist.“ Mark Twain formulierte diese Worte beim Ausblick aus den Fenstern des sogenannten „Toy Train“ auf die Hochebenen des Himalaya. Nicht anders hätte er sich wohl geäußert über so manche Route durch die Alpen, etwa auf der spektakulären Fahrt mit der Rhätischen Bahn von Chur in Graubünden über den 2253 Meter hohen Berninapass hinunter nach Tirano in der italienischen Schweiz. Wir stellen hier sieben einzigartige Bahnstrecken in Europa vor - Routen durch faszinierende Landschaften auf genial entworfenen Trassen.

Glacier Express (Schweiz)

Der Schweizer Schmalspurzug wird auch liebevoll „der langsamste Schnellzug der Welt“ genannt. Der Glacier Express fährt heute bis zu dreimal täglich in siebeneinhalb Stunden vom mondänen Kurort St. Moritz in Graubünden nach Zermatt im Kanton Wallis, über Chur, Disentis, Andermatt, Brig und Visp quer durch die Schweizer Alpen - über 291 Brücken und durch 91 Tunnel. Die Panoramawagen ermöglichen einen herrlichen Ausblick in die Bergwelt, etwa beim Überwinden des 2033 Meter hohen Oberalppasses oder bei der Durchquerung der tief in den Fels eingeschnittenen Rheinschlucht. Die Gäste werden dabei über Kopfhörer in sechs Sprachen über interessante Streckendetails informiert. Seit der Eröffnung des Furkatunnels 1982 kann der Glacier Express das ganze Jahr über verkehren, allerdings sehen die Gäste auf der geänderten Streckenführung leider den Rhône-Gletscher nicht mehr. Infos: www.glacierexpress.ch

Blick aus dem Glacier Express auf die verschneiten Alpen. Foto: Schweiz Tourismus/Sonderegger

Bernina Express (Schweiz)

Fast 200 Brücken muss er queren und durch 55 Tunnel fahren - der Bernina Express leistet einiges, vor allem auch Steigungen mit bis zu sieben Prozent. Die mehr als 100 Jahre alte Strecke der Rhätischen Bahn über den Albula- und Bernina-Pass ist in puncto Bautechnik und Linienführung eine wahre Meisterleistung. Herausragend sind darunter das Landwasserviadukt, die Kehrtunnel zwischen Bergün und Preda und das Kreisviadukt bei Brusio. Gründe genug für die Unesco, die Bahnstrecke im Jahr 2008 zum Welterbe zu ernennen. Als einziger Zug der Schweiz überquert der Bernina Express die Alpen, von den Gletschern zu den ersten Palmen. In rund vier Stunden klettert der knallrote Schmalspurzug von Chur im Rheintal über den Albulapass und Berninapass (2253 m) und windet sich hinab bis nach Tirano (429 m).

Bergenbahn und Flåmsbahn (Norwegen)

Nicht wenige Weitgereiste bezeichnen die Bergenbahn von der Hauptstadt Oslo in die Hafenstadt Bergen als die schönste Bahnroute Skandinaviens. Sie führt über die größte Hochebene Europas, die Hardangervidda, und hält in verschiedenen Berg- und Wintersportorten. Die Fahrt über 526 Kilometer, durch 182 Tunnel und Lawinenverbauungen sowie über 300 Brücken dauert etwa sieben Stunden. Die schwierigen Bauarbeiten an der Bergenbahn begannen im Jahr 1875 und dauerten 34 Jahre. Mehr als 15000 Arbeiter waren mit dem Bau der Eisenbahnstrecke beschäftigt.

Im Bahnhof Myrdal (866 m) zweigt eine Seitenroute, die Flåmsbahn, ab hinunter nach Flåm an den Aurlandsfjord. Auf 20 Kilometern Länge überwindet sie einen Höhenunterschied von 864 Metern und zählt damit zu den steilsten Bahnstrecken der Welt auf Normalspur. Die atemberaubende Route schlängelt sich vorbei an steilen Berghängen, unzähligen Wasserfällen und tiefen Schluchten. Nach etwa einer Stunde endet die Talfahrt am Meeresarm des Aurlandfjords. Die Fahrt mit Bergen- und Flåmsbahn ist übrigens im Winter genauso reizvoll wie im Sommer.

Die Centovalli-Bahn fährt von Locarno nach Domodossola. Foto: Schweiz Tourismus

Centovallibahn (Italien/Schweiz)

Die 52 Kilometer lange Schmalspurstrecke von Domodossola im italienischen Ossolatal nach Locarno im Tessin verdankt ihren Namen den fast „hundert Tälern“, die sie auf 83 Viadukten überquert. Die Ferrovia delle Centovalli stellt seit 1923 die kürzeste Verbindung vom Tessin ins Wallis und in die Westschweiz dar. Landschaftlich bietet die Strecke viel Abwechslung: die üppige Vegetation im Wandel der Jahreszeiten, tiefe Schluchten und stiebende Wasserfälle im Wechsel mit Weinbergen, Kastanienwäldern und verträumten Dörfern. Höhepunkte der Bahnfahrt sind die Überquerung des Isorno-Viaduktes bei Intragna und der Schluchtenabschnitt zwischen Intragna und Re. Die Fahrtdauer beträgt knapp zwei Stunden.

Mittenwaldbahn (Bayern/Tirol)

Im Volksmund heißt sie auch oft Karwendelbahn, weil sie mit kühner Streckenführung quer durchs Karwendelgebirge von Innsbruck über Seefeld, Mittenwald, Klais (Deutschlands höchster Fernzug-Bahnhof) nach Garmisch-Partenkirchen führt. Seit 1912 steht der Name Mittenwaldbahn für eine eindrucksvolle Fahrt überwiegend in Nord-Süd-Richtung vom Inntal hinauf durch die Nördlichen Kalkalpen. Nicht nur bautechnisch bemerkenswert sind der tunnelreiche Abschnitt von Innsbruck bis hinauf zur Martinswand und die Schleife mit vielen Viadukten durch den Schlossgraben oberhalb von Zirl. Die Haltestellen zwischen Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck sind übrigens alle hervorragende Ausgangspunkte zu schönen Bergtouren.

Die Mittenwaldbahn von Garmisch- Partenkirchen nach Innsbruck. Foto: Bartlomiej Banaszak/DB AG

Tendabahn (Italien)

Die Tendabahn verbindet seit 1928 die italienische Stadt Turin mit Nizza an der französischen Cote d‘Azur. Sie durchquert eingleisig den Hauptkamm der Seealpen unterhalb des Colle di Tenda in einem acht Kilometer langen Tunnel. Landschaftlich spektakulär sind vor allem die Abschnitte zwischen Cuneo und Nizza (143 km) bzw. auf der Seitenroute nach Ventimiglia (99 km). Auf dem Weg vom Piemont an die Riviera werden mehr als 1000 Höhenmeter überwunden. Die Fahrt mit der Tendabahn verläuft gemächlich, mehr als Tempo 50 erlaubt die steigungsreiche Gebirgsbahn mit ihren zahlreichen Viadukten, S-Schleifen und Kreiskehren nicht. Dafür bieten sich immer wieder spektakuläre Ausblicke, zum Beispiel in die stellenweise nur 40 Meter breite Roya-Schlucht.

El Transcantabrico und El Expreso de la Robla (Spanien)

Spanien einmal ganz anders erleben: Per Schmalspurbahn auf Schienenkreuzfahrt - mal im luxuriösen Ambiente des Sonderzuges „El Transcantabrico“, mal etwas gewöhnlicher im Hotelzug „La Robla“ - durch den grünen Norden des Landes zwischen Leon und Santiago de Compostela oder Bilbao. Der Bahnreisende erlebt einen ausführlichen, attraktiven Querschnitt Nordspaniens durchs Baskenland, durch Kastilien-Leon, Kantabrien, Asturien und Galizien. Die gemütliche Zugreise auf der mit rund 1000 Kilometern längsten Schmalspurstrecke Europas dauert zwischen vier und acht Tagen, je nach Route sowie Anzahl und Dauer der Stopps unterwegs. Übernachtet und diniert wird im Zug.