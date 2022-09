Es ist früh am Morgen, die Luft ist noch kühl und frisch. Gut gelaunt geht es auf eine Fahrt durchs Grüne. Saftige Wiesen wechseln sich ab mit kleinen Wäldern, es gibt Weinanbau ebenso wie Olivenplantagen. Hier und da grasen Schafe oder Kühe. Kurvenreich ist die kleine Landstraße, denn es geht auf und ab durch die Hügellandschaft. Und dann, wie aus dem Nichts, liegt er vor uns: der Herrensitz Els Calderes, der dem Örtchen San Joan ein Kleinod eingebracht hat, das heute Besuchern offensteht.

Es ist einer jener Orte, die die vermeintlich so bekannte Urlaubsinsel Mallorca noch immer zu etwas Besonderem machen. Denn hier, abseits der trubeligen, überfüllten Strände, ticken die Uhren der größten Baleareninsel anders. Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Genau richtig für ein paar entspannte Tage, die man gerade in der Vor- und Nachsaison auf Mallorca wunderbar genießen kann.

So besichtigen wir den einstigen Landsitz, dessen Hauptgebäude im Jahr 1750 erbaut wurde, als erste Besucher dieses Tages denn auch mit ebensolcher Ruhe und entsprechender Begeisterung. Durchaus nobel ging es zu zwischen Empfangs-, Jagd- und Arbeitszimmer bis hin zum Esszimmer, an dem die Tafel stets festlich mit bestem Porzellan und Damasttischdecken gedeckt ist. Und dann der Blick von der Terrasse auf die sanfte, agrarisch geprägte Hügellandschaft – ein Traum!

Doch es gibt noch viel mehr zu entdecken auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen. Denn auf ihrer stattlichen Fläche von gut 3600 Quadratkilometern hat Mallorca weit mehr zu bieten als Sandstrände und Bettenburgen, wie die mitunter wenig liebevoll dahingeklotzten Hotelanlagen an vielen der touristisch besonders stark frequentierten Küstenstreifen nicht zu Unrecht oft genannt werden. Doch Mallorca zeigt uns in diesen Tagen, wie es wirklich tickt: wild romantisch, einsam, bergig und abwechslungsreich kommt die Landschaft daher. Die Menschen sind durchweg gelassen, freundlich, zurückhaltend-humorvoll und wissen es sehr zu schätzen, wenn sich Reisende für das wahre Mallorca interessieren.

Zum Beispiel auf einer Tour durch das Tramuntana-Gebirge mit seinen spektakulären Steilküsten und kurvenreichen Straßen, auf denen sich flotte Radfahrer und Autofahrer mitunter bedenklich nahe kommen. Deshalb ist am Steuer erhöhte Aufmerksamkeit stets angebracht. Doch wunderbare Blicke übers strahlend blaue Mittelmeer entschädigen für die Anstrengung.

Ein echtes Highlight ist das kleine Örtchen Sant Elm mit eigenem, feinsandigen Stadtstrand, einer entzückenden, liebevoll mit Blumen dekorierten Hauptstraße, die zum Flanieren einlädt. Kleine Cafés, Restaurants und Läden mit Souvenirs, die wirklich handwerklich wertvolle Artikel anbieten, werten das Kleinod auf. Die Fischrestaurants mit Meerblick hinüber zur benachbarten, kleinen Insel Pantaleu oder der größeren, unter Naturschutz stehenden Insel Sa Dragonera sind exzellent, wenn auch nicht ganz billig, aber ihren Preis allemal wert.

Auf der Fahrt nach Valdemosa erreichen wir das Herrenhaus Son Marroig, das man recht früh am Tag ansteuern sollte, um größeren Besuchergruppen aus dem Weg zu gehen und die entspannte Atmosphäre des Ortes in vollen Zügen genießen zu können. Der Genuss bespielt alle Sinne. Denn das einstige Anwesen des österreichischen Erzherzogs Ludwig Salvator, der 1872 auf die Insel übersiedelte, bietet sowohl stilvoll eingerichtete Räumlichkeiten als auch einen Garten mit zahlreichen Nutz- und Zierpflanzen, die je nach Jahreszeit ganz unterschiedliche Düfte verbreiten. Salvator war ein Pflanzenliebhaber, und das merkt man bis heute. Vom kleinen weißen Pavillon aus Marmor hat man einen traumhaften Blick hinaus aufs Mittelmeer. Jetzt ein gutes Buch und ein Glas Rotwein, und das Leben ist einfach perfekt.

Spektakulär im Frühjahr: Die Mandelblüte in vielen Regionen der Insel. Sie dauert meist von Ende Januar bis Anfang März. Foto: Thomas Gerstner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Inselhauptstadt Palma ist im Vergleich hierzu ein Kontrastprogramm, denn die Metropole mit ihren gut 400000 Einwohnern strahlt rege Geschäftigkeit aus. Ein Rundgang durch die verwinkelten Gassen der Altstadt lohnt sich dennoch auf jeden Fall, deswegen lassen wir uns diesen auch nicht entgehen. Die Placa Major entfaltet gerade in der Abenddämmerung mit ihren ockergelben Fassaden eine besonders heimelige Atmosphäre, was man tagsüber durch die vielen flanierenden Shoppingfans nicht unbedingt sagen kann. In den Restaurants ist fast jede Variante der Küchen dieser Welt zu Hause. Tipp: Die nach außen schlicht erscheinende Markthalle entpuppt sich im Innern als kulinarischer Tempel.

Wer zum ersten Mal nach Mallorca kommt und dies noch nicht erlebt hat, dem sei auch die touristische Attraktion der Ferrocarril de Soler empfohlen. Denn die Schmalspurbahn aus dem Jahr 1912 bietet in zuckelnder Fahrt einen entspannten Blick auf Mallorcas durchaus grüne Landschaft und insbesondere spektakuläre Bergpanoramen mit Felsformationen, die man in den Küstenregionen so nicht erwartet. Tipp: Es empfiehlt sich eine Ticketbuchung im Internet und eine möglichst frühe Abfahrt am Tag. Denn die Bahn ist ein Publikumsmagnet. Wir treffen auf unserer Fahrt Menschen aus zahlreichen Ländern Europas, aber auch aus den USA und Japan. Wir entschließen uns, den Trubel in Soler am Mittag hinter uns zu lassen und gleich in eine zweite Bahn nach Port de Soler umzusteigen. Der Ort ist zwar auch gut besucht, doch mit seiner malerischen Bucht und der Bergkulisse im Hintergrund auch ein echter Hingucker. Tipp: Das Restaurant Kingfisher bietet frische Fischgerichte mit Blick auf den Jachthafen.

Beeindruckend: Die Sektkellerei des Weinguts Ferrer in Binissalem. Foto: Thomas Gerstner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit einem modernen Zug bietet sich die Fahrt nach Binissalem an, die wir am folgenden Tag in Angriff nehmen. Denn der Ort ist für seinen Weinanbau bekannt. Wer also nach dem Rundgang an einer Degustation teilnehmen will, für den ist die nicht einmal halbstündige, preisgünstige Fahrt auf der Schiene die beste Lösung. Der Ort ist nicht groß, jedes Weingut ist perfekt zu Fuß erreichbar. Die Führung durch die Weinkeller der Bodega José L. Ferrer ist beeindruckend. Wir erfahren viel über typisch mallorquinische Rebsorten und werfen einen Blick in die Sektkellerei. Eine Kostprobe ist der erfrischende Lohn. Auf Mallorca, salud!