Fluggastrechte Entschädigung für Luxus-Passagiere auf Business-Platz Von dpa | 14.07.2023, 12:02 Uhr

Knapp Tausend Euro für Flüge nach Mallorca? In der „First Class“ fast ein Schnäppchen. Doch was, wenn man dann in die „Business Class“ umgesetzt wird? Zu diesem Luxusproblem entschied ein Gericht.