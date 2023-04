Femundsmarka-Nationalpark Foto: Philipp Laage/dpa-tmn/Archivbild up-down up-down Wandern in der Wildnis Einsames Zelt-Trekking in der Femundsmarka in Norwegen Von dpa | 17.04.2023, 04:19 Uhr

Die meisten Trekkingtouren folgen festen Routen. Doch in der Wildnis des Femundsmarka-Nationalparks in Norwegen bietet es sich an, den Tag so zu nehmen, wie er kommt.