Er ist schwer zu finden: Versteckt im Stadtpark stehen ganz unauffällig 1150 Kilogramm Lausitzer Granit, geformt zu einer grauen Weltkugel. Das ist er, der Meridianstein. Seine Schiene aus Bronze zeigt den Verlauf des 15. Längengrades, die Grenze der mitteleuropäischen Zeit im Osten. Hier ticken die Uhren seit 1893 ganz richtig. Damals wurde für Deutschland die einheitliche Uhrzeit per Gesetz festgelegt. So ist Görlitz die einzige Stadt, in der die Sonne um Punkt 12 Uhr mittags ihren höchsten Stand erreicht. Auch wenn sich nach modernem Messverfahren herausstellte: der 15. Meridian verläuft tatsächlich etwa 137 Meter weiter östlich Richtung Neiße, dem Fluss, der die deutsch-polnischen Grenze bildet.

Die Görlitzer Bahnsteighalle wurde 1917 eingeweiht. Foto: Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH

Vielleicht liegt es an der Vergangenheit, dass die Görlitzer ihren Meridian eher stiefmütterlich behandeln. Der Stein wurde im Jahr 1961 zu Ehren des sowjetrussischen Kosmonauten Juri Gagarin, des ersten Menschen im Weltraum, aufgestellt. „In der Altstadt haben damals die Ratten regiert“, sagt Volker Drescher (69). Der promovierte Chemiker war stellvertretender Institutsleiter des Görlitzer Krankenhauses und Hobbyhistoriker. Das DDR-Regime ließ am Stadtrand Plattenbauten hochziehen. Die Görlitzer zogen in die neuen Wohnungen, die historischen Häuser vergammelten. Der Stadtkern schien dem Verfall geweiht - hätten sich nicht engagierte Bürger zusammengetan, die sich „Kellerasseln“ nannten. Bewaffnet mit Spaten und Hacke gingen sie in den Untergrund, in die Gewölbe der verlassenen Kleinode und versuchten die verkommenen Gebäude zu retten.

Auch das Judenbad in der Nikolaistraße 5 und 6. Die schmale Gasse mit seinen prunkvollen Portalen führt hinunter von der Peterskirche zum Nikolaiturm. Ganze 5,20 Meter unter dem heutigen Hotel Paul Otto wurde die „Mikwe“ wieder freigelegt. Stolz führt Volker Drescher fast im Dunklen in die Tiefe und erzählt, wie er das verschüttete Bad mit ausgebuddelt hat. Das war ein ritueller Ort, gespeist von mehreren Quellen des Petersberges, die ständig für Frischwasserzufuhr sorgten. Im 14. Jahrhundert soll die Mikwe entstanden sein. Damals blühte hier das jüdische Leben. Bis die Pest kam und die Juden vertrieben wurden.

Ihre Prunkbauten und ihren Reichtum verdankte die kleine Stadt in der Oberlausitz der Lage an der Via Regia. Die mittelalterliche Lebensader führte vom spanischen Wallfahrtsort Santiago de Compostela bis in die russische Hauptstadt Moskau. Auf ihr zog Kaiser Napoleon mit seinen Truppen nach Osten. Dem Franzosen schien der prächtige Ort zu gefallen. Er hielt dort seine Kaiserparaden ab und blieb sogar ein paar Tage länger, bis er seinem Heer folgte.

Die Oberlausitzer Gedenkhalle entstand Anfang des 20. Jahrhunderts und ist ein bedeutender Monumentalbau der wilhelminischen Zeit. Foto: Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH

Fast unbeschadet hat die Stadt alle Kriege überstanden. Schon während der DDR-Zeit zog sie als Kulisse Filmteams und TV-Produktionen an: mit Hausfassaden aus der Renaissance, dem Barock, der Gründerzeit und dem Jugendstil. Gotische Arkaden, Giebel und Türmchen. Heruntergekommene Gemäuer aus dem Mittelalter. 800 Jahre Geschichte mit rund 4000 Baudenkmälern bieten so gut wie jede Szenerie. Nach der Wiedervereinigung fand sich 1995 ein anonymer Gönner. 21 Jahre lang spendete er jedes Jahr eine halbe Million Euro für die Sanierung des historischen Kerns.

Hollywood entdeckte Görlitz als weltweit einzigartiges Studio: Mit „80 Tage um die Welt“ begann ihre internationale Karriere. Quentin Tarantino drehte „Inglourious Basterds“ mit Brad Pitt und Christoph Waltz. Letzterer bekam dafür den Oscar. Im leerstehenden Jugendstilkaufhaus entstand der mit vier Oscars prämierte Film „The Grand Budapest Hotel“. Der „„Vorleser“ spielt in einer Wohnung in der Jakobstraße 5a. Auch Hauptdarstellerin Kate Winslet wurde dafür mit der Hollywood-Trophäe geehrt. Die Stadt scheint überhaupt ein Oscar-Garant zu sein: Den ersten Oscar überhaupt bekam 1929 in Los Angeles ein Görlitzer verliehen: Stummfilmstar Emil Jannings. Über 100 Filme spielten inzwischen in der Altstadt. Gedoubelt wurden dort schon das mittelalterliche Wien, London, Paris, New York, Venedig und Berlin.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Anreise: Mit dem Auto z.B. über die A4 bis zur Abfahrt Görlitz, von Dresden, das 90 Kilometer westlich liegt, nach Görlitz ist es etwa eine Stunde. Mit der Bahn: Die Trilex verbindet Görlitz mit Dresden. Weitere Infos: Görlitz-Information, Obermarkt 32 (Postanschrift: Fleischerstr. 19), 02826 Görlitz.

Der deutsche Regisseur Philipp Stölzl verwandelte den Untermarkt in das winterliche Straßburg des 18. Jahrhunderts für sein Liebesdrama „Goethe“. Da trafen sich Film und Realität: Minna Herzlieb, die Muse des Dichterfürsten, ist auf dem städtischen Friedhof begraben. Ohne sie hätte es vielleicht Goethes „Wahlverwandtschaften“ nicht gegeben. Überhaupt könnte Görlitz selbst jede Menge Stoff für Drehbücher liefern: So stritten sich New York und Paris, welche der beiden Weltmetropolen den ersten Kreisverkehr hatte. Aber wer hat ihn erfunden? Inzwischen ist wissenschaftlich anerkannt, dass es am Brautwiesenplatz schon 1899 rund lief, während New York 1904 folgte und Paris 1907. Ein Jahr später begann der Görlitzer Zuckerfabrikant Rudolf Hoinkis die Welt zu beglücken: mit 455 bunten Zuckerkügelchen in einer Babyflasche. Am 3. April 1908 soll er sie seiner Frau Emilie und seinem Sohn präsentiert haben: „Ich liebe euch wie diese Perlen, für die ich noch keinen Namen habe!“ Ihre Antwort: „Dann nenn‘ sie doch Liebesperlen!“ Damit begann für die süßen Kinderträume ein Siegeszug hinweg über alle Grenzen.

In ihrer Heimat dagegen wurde eine bittere Grenze gezogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg teilten die Siegermächte Görlitz und machten 1945 die Neiße zur deutsch-polnischen Grenze. Der östliche Stadtteil wurde zu Zgorzelec.

Mit Polens Aufnahme in den Schengenraum begann 2007 eine neue Zeitrechnung. Die Schlagbäume fielen. Görlitz hatte sich bereits 1998 zur Europa-Stadt erklärt - gemeinsam mit dem polnischen Stadtteil Zgorzelec. „Eine geteilte Stadt, die Europa verbunden hat“, erklärt ein junger Mann am Heroldbrunnen auf dem Obermarkt einer Gruppe Touristen. Und klagt: „Aber das hat sich noch nicht herumgesprochen.“