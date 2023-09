In schönstem Sonnenschein liegt die ARosa Flora in Engelhartszell in Österreich vor uns. Der blaue Himmel, die schimmernden Donauwellen und das sich darin spiegelnde satte Grün der Wälder der hügeligen Landschaft zeichnen ein Bild wie gemalt. In diesem Moment ahnen wir noch nicht, dass wir uns schon bald wie ein Teil dieses Landschaftsgemäldes fühlen werden. Doch vor diesem meditativem Zustand sehen wir erstmal rot. Dunkelrot.

Wir erblicken langstielige roten Rosen, die ein Herr beim Betreten des Schiffes mit einer Ausdauer an die Damen verteilt, von der Rosenverkäufer und Bachelor-Kandidaten nur träumen können. „Die Herren bekommen später auch etwas – die Rechnung“, scherzt Hotelmanager Mario Braun, der die Blumen reicht. Der ausgebildete Hotelkaufmann und Betriebswirt sorgt mit seinem Team für den Wohlfühlfaktor an Bord. Er erzählt uns, dass er auch auf dem TVTraumschiff zu Zeiten von Kapitänsdarsteller Siegfried Rauch einige Jahre an Bord war. „Ich habe in der Schlussszene auch schon mal eine Torte durchs Bild getragen“, sagt er und lacht.

Nachdem Check-in beziehen wir unsere Kabine, vor der unsere Koffer schon warten. Als wir durch das Panorama-Fenster gucken, kommt uns jedoch etwas komisch vor. „Fahren wir etwa schon?“ „Nein, das kann nicht sein! – Äh warte mal, ach doch!“ Die Flora legt so pünktlich ab, dass wir es, mit den noch in den Knochen steckenden Reiseerlebnissen mit der Deutschen Bahn, gar nicht fassen können.Wir eilen zum Willkommens-Snack an Deck. Dort atmen wir schon das erste Mal so richtig tief durch und bemerken, dass es sich auf dem Fluss ganz anders anfühlt als daneben. So als hätte er uns als schützendes Element gegen den Rest der Welt einfach in sich aufgenommen.

Eigentlich ist die A-Rosa Flora ein(e) „Volvo Quadro": Bei einem Schiffsrundgangerfahren wir, dass sie von vier Volvo-Motoren angetrieben wird.

Nach dem Snack erkunden wir frisch gestärkt das Schiff: Lounge, Restaurant, Spa und das Deck. Dort befinden sich ein überdachter Sitzbereich, ein Pool, viele Liegen und sogar ein Minigolfplatz. Wir laufen bis ans Ende des 135 Meter langen und 11,40 Meter breiten Schiffs, das auf dieser Reise „Zuhause auf Zeit“ für 149 Gäste und 54 Crew-Mitglieder ist – und stolpern beinahe versehentlich in den Crew-Bereich am Heck hinein. Wir sehen: Auch die Mitarbeiter sollen sich an Bord wohlfühlen.

So richtig los geht’s kurz darauf mit der Sicherheitsinformation sowie einer Vorstellung der Ausflüge und Spa-Angebote in der Lounge. Wir entscheiden uns für eine Massage und zwei Ausflüge: mit der Bimmelbahn durch Bratislava inklusive Stadtführung und mit dem E-Bike durch Linz. Doch zunächst gibt es Essen. Mit Frühstück, Mittag, Kaffee und Abendessen führen wir ein Leben wie im Schlaraffenland. Alles schmeckt, ist auf den Punkt zubereitet. Es erscheint ein bisschen so, als ob wir jeden Tag auf eine Hochzeit mit einem Mega-Catering eingeladen wären. Es bleibt kein Wunsch offen, auch nicht, als es mit Spaghetti Bolognese ein Lieblingsessen gibt, das eigentlich für die Kids an Bord zubereitet wurde. „Das dürfen auch die großen Kinder essen“, sagt Yvonne Koch,Maitre d’Hotel, und lacht. Sie kann offenbar Gedanken und hungrige Blicke lesen – genau wie die Stewards, die sich um die Getränke kümmern.

Davon gibt es reichlich beim Begrüßungsdrink, bei dem sich einige Crew-Mitglieder vorstellen. Zum Beispiel Küchenchef Valentin Iliev, Musiker und Entertainer Paul Kvassay, Studentin Emily, die als „Kids-Captain“ die zwölf Kinder an Bord bespaßt und der echte Kapitän. Er hat bei der Vorstellungsrunde, wie auch sonst, das letzte Wort auf dem Schiff. „Auf eine schöne Reise. Prost!“, sagt Dragan Vuksanović und streckt dynamisch den rechten Arm inklusive Sektglas empor.

Der erste Abend ist gelaufen und wir zählen Schäfchen auf dem Schiff. Seegang gibt es nicht, die A-Rosa Flora bahnt sich geschmeidig ihren Weg durch die Donau. Das Brummen des Motors klingt wie ein sanftes Flüstern in den Ohren, das eher beruhigend als störend wirkt. Ausgeschlafen freuen wir uns auf den ersten LandganginWien. Wirerleben,dasssichdasEinlaufen in einen Hafen anders anfühlt, als wenn man aus dem Auto oder der Bahn aussteigen würde. Es hat etwas Anmutiges, die Stadt schon aus der Ferne und von der Perspektive auf dem Deck aus kommen zu sehen, sich ihr gemächlich zu nähern. Als wir den ersten Fuß an Land setzen, verfallen wir gleich in eine Art Eroberungsschritt.

Nachdem wir zum Prater gelaufen und mit der Bahn ins Zentrum gefahren sind, hätten wir doch irgendwie Lust auf eine Stadtrundfahrt, da der Himmel sich zuzieht und die Sohlen schon qualmen. Wir ärgern uns darüber, dass wir keine Rundfahrt an Bord gebucht haben – denn die kostet halb so viel wie die Angebote in der Stadt.

Umso mehr genießen wir am nächsten Tag die Fahrt mit der Bimmelbahn durch Bratislava. Sie entpuppt sich als eine Art „heute- Show auf Rädern“. Unser Guide Matej erzählt humorvoll über sein Leben und das der anderen in der Hauptstadt der Slowakei. Als wir einen Berghang hochfahren und an zwei richtig fetten Karren vorbeikommen sagt er: „Das sind die zwei Autos mit der besten Aussicht auf die Stadt.“ Die Besitzer sind nicht in Sicht – mutmaßlich untergetaucht oder im Knast. „Korruption ist hier Volkssport“, sagt er und lacht. Bei den Mitbringseln aus Bratislava gibt es ebenfalls eine klare Ansage. „Man bringt Wein, Schnaps oder Zigaretten mit.“ Er, dessen Name übersetzt Hirte bedeutet, wird dem voll und ganz gerecht, was hinten auf seinem Pulli steht: „Folge mir – alles wird gut sein.“ Auch unsere Mitreisenden kehren beseelt von ihren Ausflügen heim – daher lautet die Empfehlung: unbedingt Ausflüge mitmachen! Und auch eine ExtraportionWellness imSpa-Bereich ist absolut zu empfehlen.

Unvergesslich schön sind auch die Tage, die wir an Deck verbringen. Dort haben wir den besten Rundum-Panorama-Blick. Zum Beispiel auf die Weinberge der Wachau, auf Menschen, die es sich am Donau-Ufer gemütlich machen und uns zuwinken, oder auf Schlösser und Burgen, von denen es am Ufer viele gibt. Außerdem sind wir in guter Gesellschaft anderer Mitreisenden, von denen wir einige sofort ins Herz schließen und mit ihnen so viel lachen, wie schon lange nicht mehr. Und immer am Start: die unermüdlich engagierte Crew, die die Passagiere umsorgt.

Wir kommen auch mit Kapitän Dragan Vuksanović ins Gespräch und stellen schnell fest, dass die Chemie stimmt. Und wir fassen Mut, ihn mit unserem Traumschiffwissen aus dem TV zu konfrontieren. Die Frage, warum es hier weder einen Fototermin mit dem Kapitän noch ein Kapitänsdinnergibt, beantwortet er mit einem amüsierten Schmunzeln. Aufgrund der familiären Atmosphäre an Bord, braucht es keine kapitänskultischen Groupie-Rituale. Hier kann jeder mit ihm oder seinen Kollegen ins Gespräch kommen. Erfahren, wie Navigation und Radar funktionieren, beim Schleusen hautnah dabei sein, die Kapitäne mit ihren Fragen löchern und Fotos von und mit ihnen machen.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Anreise: Mit dem Auto oder mit der Bahn, dazu bietet A-Rosa ein Rail & Cruise-Ticket an. Die Reise: Sie heißt „Donau-Erlebnis“ und dauert fünf Nächte. Von Passau geht es per Bustransfer nach Engelhartszell in Österreich. Dann geht es mit dem Schiff nach Wien, Bratislava und Linz. Daten, Preise und Angebote unter www.a-rosa.de Tipp: Man kann Kleidung an Bord für ein paar Euro waschen lassen und sich schwere Koffer ersparen. Wichtigster Tipp: Wir wären gern länger geblieben und empfehlen sieben Nächte mit Stopp in Budapest.

Wir sollen einfach „Dragan“ zu ihm sagen und dürfen mit ihm sogar einen Blick hinter die Kulissen werfen. Er zeigt uns die Küche, die Wäscherei, die Crew-Kantine. Er erklärt uns, dass zu seinem Job auch einem Menge Schreib- und Organisationsarbeit gehört und dass er als erster Kapitän wirklich für jeden und alles an Bord verantwortlich ist. Er erzählt uns, dass er die immer neuen Herausforderungen in seinem Job liebt. Sogar auf unsere Frage, was die Schiffe und Kapitäne eigentlich im Winter machen, hat er eine Antwort.

An unserem letzten Tag der Reise zeigt er uns bei einem kleinen Spaziergang, wo die Schiffe in Linz ihren „Winterschlaf“ halten. Auch, wenn dann keine Passagiere an Bord sind, bleiben die Kapitäne und lassen ihre Schiffe nicht im Stich. Als wir zurück zur A-Rosa Flora schlendern, erzählt Dragan uns, dass er schon als kleiner Junge mit großen Augen dabei zugeschaut hat, wie sein Vater Schiffe durch den Fluss Bega in seiner Heimat Serbien geschleust hat. Deshalb wusste er schon früh, dass er Kapitän werden wollte. Bis heute ist das Haus an der Schleuse im Besitz seiner Familie. „Der Fluss ist mein Leben.“

Früher ist er auch Frachtschiffe gefahren – doch er erzählt, dass er gerne bei A-Rosa arbeitet, weil die Bedingungen für die Nautiker und die Crew sehr gut sind. Als wir uns ein Eis bestellen, fällt sein Blick auf einen Teppich, den Figuren der TV-Kinderserie Paw-Patrol zieren. Jeder Hund der Rettungstruppe besitzt eine Superkraft – und darüber hinaus eine, die die Schöpfer wahrscheinlich nicht kennen. „Mit ihnen habe ich Deutsch gelernt“, sagt er und lacht. „Jeden Tag drei Folgen.“ Alle Crew- Mitglieder, denen wir begegnen, sprechen gut Deutsch – und wer mag, kann auch sein Englisch ein bisschen trainieren. Wir mögen das und erfahren, wie schön und bereichernd das Zusammenleben und der Austausch mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern ist. Das gilt nicht nur für die Crew, sondern auch für die Gäste: zum Beispiel ist auch eine Familie aus Amerika mit von der Partie.

In der Zeit an Bord vergessen wir Alltag und Stress komplett. Nachrichten von Zuhause erreichen uns zwar, kommen aber irgendwie nicht richtig an. Schon bevor wir den Heimweg antreten, wissen wir: Wir möchten einmal wiederkommen. Ist es nun Meditation, das Wunder der blauen Donau oder gar Magie?Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Und für uns: einfach bezaubernd.