Design bestimmt unseren Alltag und tritt doch oft genug in den Hintergrund. Nicht so in den Museen, die sich explizit den schönen Formen des Industrie-, Grafik- und Produktdesigns und der modernen Angewandten Kunst widmen. Das Beste: Die Liebe zur Ästhetik zeigt sich oft bereits in der Museumsarchitektur. Wir stellen vier ganz besondere Häuser in Deutschland vor...

Vitra Design Museum Weil am Rhein: Ein Campus voller Stars

Zu den größten Architekten der Gegenwart gehört zweifelsohne Frank O. Gehry, Stichwort Guggenheim-Museum in Bilbao und Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. In Weil am Rhein, gegenüber des schweizerischen Basel, hat die Bau-Ikone mit dem Faible für Dekonstruktivismus und gewellte Formen ebenfalls gewirkt, wenn auch in kleinerer Dimension. Sein teils gewundener, teils kantiger Bau aus Weißgips und Titan-Zink-Legierung wurde 1989 ursprünglich als Ausstellungsraum für die Möbel des Designlabels Vitra, das nebenan seine Produktionsstätten hat, eröffnet. Schnell entschied man jedoch, ein Museum aus dem spektakulären Gebäude zu machen und auch anderen Designobjekten und Künstlern eine Bühne zu bieten - in Gestalt mehrerer Wechselausstellungen pro Jahr. Damit nicht genug, der Vitra Campus bekam prominenten Zuwachs: Zaha Hadid gestaltete das Feuerwehrhaus um, Piet Oudolf kreierte einen Wildnis-Garten und das Architektenteam Herzog & de Meuron erst das verschachtelte Vitra Haus samt Flagship-Store und dann 2016 das Schaudepot mit einer der weltgrößten Dauerausstellungen zum Thema modernes Möbeldesign. Gezeigt werden rund 400 Schlüsselobjekte von 1800 bis heute ( die Sammlung umfasst insgesamt 20000 Objekte!), darunter frühe Bugholzmöbel und Ikonen der klassischen Moderne von Le Corbusier oder Gerrit Rietveld, aber auch jüngste Entwürfe aus dem 3D-Drucker. Infos

Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Foto: Vitra Design Museum / Thomas Dix

Bauhaus-Museum Weimar: Alte Schätze in neuer Heimstatt

Deutschland ist Exportland. Als erfolgreichstes kulturelles Exportgut betrachten viele das von Walter Gropius gegründete Staatliche Bauhaus. Es gilt als bedeutendste Schule für Design, Architektur und Kunst im 20. Jahrhundert in Deutschland. Auch wenn die Hochphase mit der Stadt Dessau-Roßlau verknüpft ist, spielt Weimar als Gründungsort doch eine bedeutende Rolle. Passend zum 100-jährigen Jubiläum wurde daher (neben Dessau und Berlin) dort 2019 ein neues Museum eröffnet. Als Ort der offenen Begegnung und Gespräche erinnert es an die frühe Bauhaus-Phase. „Diskussionsgrundlage“ bildet die hinter der monumentalem Betonfassade eines Gebäudequaders befindliche älteste Sammlung der Werkstattarbeiten, die Gropius 1925 anlegte und einen umfassenden Einblick in die Kunst- und Kunstschulentwicklung in Weimar von 1900 bis 1930 gibt. Dabei bilden Gemälde, Grafiken, Entwürfe, Produktgestaltungen, Fotos und historische Dokumente einen Querschnitt des umfangreichen Bauhaus-Programms. So erfreuen sich die Möbel von Marcel Breuer und Ludwig Mies van der Rohe ebenso großer Beliebtheit wie die Arbeiten von Paul Klee, László Moholy-Nagy und Lyonel Feininger. Infos

Eingangsbereich des MARTa in HErford. Foto: Ludwig1961

Marta Herford: Große Museumskunst in Ostwestfalen

Ja, Modern Art findet auch jenseits der großen Kultur-Hochburgen statt - und wie! Das rund 65 000 Einwohner zählende Herford in Ostwestfalen, lange eher als Standort für die Möbel- und Bekleidungsindustrie bekannt, liefert mit dem 2005 eröffneten und 2014 zum „Museum des Jahres“ gewählten MARTa einen eindrücklichen Beweis. Dessen Ausrichtung auf zeitgenössische Kunst mit besonderem Blick auf Design und Architektur macht sich nicht nur im Namen - eine Zusammensetzung der Wörter Möbel (M), Kunst (ART) und Ambiente (a) - bemerkbar, sondern vor allem in der baulichen Gestaltung. Mit seinen fließenden und kippenden Wänden zählt der in sich verwrungene Gebäudekomplex zu den wohl ungewöhnlichsten Museumsbauwerken weltweit, entworfen von niemand geringerem als Frank O. Gehry. Für die zur Straße hin fensterlose Fassade wählte der amerikanische Star-Architekt dunkelrote Backsteine, die im Kontrast stehen zum hellen Edelstahldach und dem weiß verputzten Gebäudekern. Neben den Galerien, in den stets wechselnde, stets hochkarätige Ausstellungen zu sehen sind, umfasst der Gebäudekomplex außerdem die lichtdurchflutete „Kupferbar“ mit Außenterrasse zum Fluss Aa, den Museums-Shop und ein rege genutztes Veranstaltungsforum. Infos

Red Dot Design Museum Essen: Punktesammeln auf die schönste Art

Besteck, Möbel, Leuchten, Unterhaltungselektronik, Küchengeräte und vieles mehr: Im Red Dot Design Museum in Essen sind zahlreiche Gegenstände zu sehen, die man sich auch in einem Kaufhaus gut vorstellen könnte. Oder im eigenen Zuhause. Doch die zur Schau gestellten rund 2000 Exponate stammen freilich nicht von einer Shoppingtour oder aus einer Wohnungsauflösung. Nur Produkte, die einen der jährlich von einer Jury vergebenen „red dot design awards“ erhalten haben, finden den Weg ins Museum, das im ehemaligen und 1997 von Architektur-Ikone Sir Norman Foster umgebauten Kesselhaus des UNESCO-Welterbes Zeche Zollverein untergebracht ist. Erst werden die Award-Gewinner für einen Monat lang in einer Sonderausstellung ausgestellt, bevor es in den regulären Bestand des Museums, mit 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche das größte seiner Art weltweit, übergehen. Geschafft haben das etwa die „Spacewalker“-Leuchten des Herstellers Dark NV von 2009, eine 7-Meter-Skulptur aus Papierblättern nach einem Entwurf von Yao Yingjia, Chefdesigner des PC-Herstellers Lenovo, ein Fiat 500 sowie die Vollaluminiumkarosserie eines Audi A8, die eindrucksvoll von der Decke hängt. Infos