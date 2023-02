Mit ihrem Klang erfüllt die Orgel den ganzen riesigen Raum der St.-Aegidien-Kirche Oschatz. Sie zeigt, was sie hervorzubringen vermag: Ein Seufzen und ein Jubilieren, ein hochtoniges Zwitschern und ein tiefes Grollen.

Unter den Zuhörern dieses Minikonzerts sind die Teilnehmer einer Bustour, die - bislang leider nur einmal jährlich - zu einigen Orgeln der Region Leipzig führt. Organisator und Anbieter der Exkursion ist die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM). Mit an Bord: Frank Lehmann, Kantor der Kirche St. Laurentius in Markranstädt und Fachberater des Projektes „Faszination Orgel“. Er erläutert das Instrument anhand einiger Hörproben. Dabei geht es um Register, Pedale und Manuale, um Klangfarben und Baujahre, Pfeifen und Luftströme... um die Orgel als technisches Wunderwerk.

Zugegeben, den Luxus solch klangvoller Informationen genießt nur, wer an Führungen auf die Orgelemporen teilnimmt. Was aber macht derjenige, der einfach einmal ein paar Orgeln der Umgebung von Leipzig entdecken möchte? Yvonne Almendinger, die bei der LTM für das Orgelprojekt verantwortlich zeichnet, empfiehlt: „Schauen Sie auf unsere Webseite oder lassen Sie sich unsere Broschüre senden. Dort finden sich neben einer Zusammenfassung von über 50 kostbaren Orgeln unserer Region alle Kontakte, über die Termine von Führungen, Gottesdiensten oder Konzerten zu erfahren sind. Und für Gruppen organisieren wir natürlich solche Touren wie heute.“

Die 1749 geweihte Schramm-Orgel der Schlosskirche Hubertusburg. Foto: Volkmar Heinz/SRT

Dass die Region Leipzig mit einer besonderen Vielfalt an sehenswerten Orgeln punktet, ist kein Zufall. „Man darf jedoch nicht nur die Barock-Orgel in Stile von Silbermann im Auge haben“, so Lehmann. „Hier waren auch im 19. und 20. Jahrhundert hochproduktive Meister ihres Faches zugange, Urban und Richard Kreutzbach zum Beispiel, aus deren Bornaer Werkstatt 200 Orgeln kamen, oder Friedrich Ladegast. Und nicht zuletzt fand sich in der Hochburg von Industrie und Handel das erforderliche Geld.“

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Infos: Bestellen oder Laden des kostenfreien Prospektes „Faszination Orgel“ über www.leipzig.travel/prospekte; www.faszination-orgel.de

Allerdings ist Sachsen nicht allein in der Leipziger Gegend mit reichlich Orgeln beschenkt. Die ersten Orgeln wurden dort bereits in spätgotischer Zeit gebaut. Von einer regelrechten sächsischen Orgellandschaft spricht man jedoch erst seit dem 17. Jahrhundert. Experten schätzen etwa 2500 Orgeln in der sächsischen Kulturregion. Es gibt im Freistaat auch Orgelstraßen und -gesellschaften die sich einem speziellen Baumeister zuwenden. In Freiberg zeigt eine Schauwerkstatt im Silbermann-Haus, wie der weltberühmte sächsische Orgelbaumeister Gottfried Silbermann vor 300 Jahren arbeitete. Veranstaltungen laden nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Ausprobieren (www. silbermann.org) ein. Die „Herbrig-Orgelstraße“ im sächsischen Stolpen verbindet Orte miteinander, in denen die Herbrigs im 19. Jahrhundert lebten; auch alle neun Kirchen mit den erhalten gebliebenen Orgeln aus ihrer Werkstatt liegen an dieser Route (www.herbrig-orgeln.de).

Doch der Superlativ ist wieder ein Leipziger: Die älteste noch bespielbare Orgel Sachsens steht in Pomßen im Südosten der Messestadt und wurde 1671 gebaut.