Großartig!“ „Einfach unglaublich!“ „Es war ein Erlebnis!“ „Das war perfekt!“ Begeisterung in aller Munde, mal hanseatisch kühl formuliert, mal samtweich schwäbisch oder im Singsang der Rheinländer, auch Schweizer, Holländer, Amerikaner und Bayern waren beeindruckt von der viertelstündigen Tour im schwarzen Schlauchboot fernab der spanischen Küste im Mittelmeer.

Aber nicht die kleine Spritztour bei herrlichem Wetter und leichter Brise mit nahezu übergangslosem Blau von Himmel und Meer sorgte für die Welle der Superlative. Das Motiv war Grund des stillen Spektakels: die Sea Cloud Spirit. Der – von Ferne betrachtet – blütenweiße Windjammer war komplett aufgetakelt und wurde von der Besatzung perfekt in Szene gesetzt. „Sowas habe ich noch nie gesehen,“ staunte auch der 72-jährige Hamburger, der „gar nicht weit vom Hafen“ entfernt lebt. Nicht nur an diesem Tag wurde deutlich: Nicht der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel ist die Erfüllung, sondern das Schiff ist der Star.

Drei auf dem Fußpferd: So nennen die Fachleute das Drahtseil, auf dem das Trio in knapp fünf Metern Höhe balanciert und arbeitet. Foto: Wolfgang Heumer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Great ship!“ Auch das Ehepaar aus Washington DC kletterte nach der Bootsumrundung die Gangway mit erhobenen Daumen hinauf. Die beiden gehörten zu der großen Gruppe der Kreuzfahrtexperten und waren mit der Queen Mary nach Europa gekommen, um dann die neue Sea Cloud zu erleben. Die „Spirit“ ist das neueste von drei Sea Cloud-Schiffen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind und überall, wo sie auftauchen, bestaunt werden. „Unser Schiff ist sehr attraktiv, das ist natürlich sehr schön,“ freut sich der Montenegriner Vokota Stojanovic, dass er Kapitän auf so einem Schiff sein darf. „Um auch jedes kleine Detail fotografieren zu können, kommen uns manche Freizeitsegler zuweilen etwas zu nah und bringen sich unnötig in Gefahr.“ Da müsse man natürlich ständig auf der Hut sein.

Diese Nähe suchen auch die Menschen an Land. Während die gewöhnlichen Kreuzfahrtschiffe, auch aufgrund ihrer Größe, zuweilen fernab vom Geschehen anlegen müssen, stehen die Sea Clouds fast immer in der ersten Reihe, weil sie auch in jedem Hafen der Hingucker sind und Einheimische wie Touristen anlocken. Der Vorteil für die Reisenden: Schon die Einfahrt in die Häfen der Welt ist ein Erlebnis und vom Anlegeplatz ist es meist nicht weit bis zu den Sehenswürdigkeiten der Etappenziele.

Ab in die Wanten: Trittsicher muss sein, wer ganz nach oben will. Foto: Wolfgang Heumer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Ausstrahlung, die von den Schiffen ausgeht, resultiert vor allem aus der Größe und der Eleganz, aber auch aus der langen Tradition, die sie verkörpern. Masten, Segel und Rumpfform der Sea Cloud Spirit folgen nämlich dem Vorbild jener schnellen Großsegler, die im 19. Jahrhundert die Basis für den beginnenden Welthandel bildeten. Alle drei Schiffe sind bewusst auf eine kleine Zahl von Gästen zugeschnitten: Die Sea Cloud bietet 64 Passagieren Platz, auf der Sea Cloud II reisen bis zu 94 und auf der Sea Cloud Spirit maximal 136 Passagiere.

Der Neubau segelt dabei als moderne Interpretation eines 91 Jahre alten Schiffes im Kielwasser einer Legende. 1931 wurde in Kiel für eine US-amerikanische Unternehmerin eine Privatjacht mit allen Annehmlichkeiten gebaut. Und so hat dieser Tradition folgend auch und gerade die Sea Cloud Spirit ganz besondere innere Werte. Es gibt insgesamt 69 ausschließlich vom Feinsten ausgestattete Außenkabinen, wovon 25 sogar einen Balkon haben, was bei Segelschiffen äußerst ungewöhnlich ist.

Das Ziel im Blick: Auch Matrosin Svitlana will hoch hinaus. Foto: Wolfgang Heumer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bei der Einschiffung werden die Passagiere stilvoll mit einem Gläschen Champagner begrüßt. Und so stilsicher geht es Schritt für Schritt weiter in den übersichtlichen Schiffsbauch. Edle Hölzer und zeitlose Eleganz vermitteln einen entsprechenden ersten Eindruck. Luxuriös aber leger ist die Devise, die nicht einmal ausgesprochen werden muss. Da trägt auch der Hotelmanager, Markus Bischof, bei entsprechenden Wetterverhältnissen am Nachmittag schon mal kurze Hose, aber natürlich alles in klassischem Weiß.

„Für die Ausstattung der Kabinen haben sich die Designer bei der Auswahl der verwendeten Materialien an den Maßstäben der Sea Cloud orientiert,“ so Bischof, für den die „Spirit“ ein „sehr komfortables Boutique-Hotel ist, das auch kulinarisch dem gewohnten Sterne-Niveau der Sea Clouds entspricht.“ Für den Hotelbereich seien insgesamt rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zuständig. „Wir sind ein sehr internationales Team,“ weiß Bischof, „die meisten kommen aus Deutschland und Österreich, aus Russland und der Ukraine, einige aus Spanien, Dänemark und Malta, und traditionsgemäß arbeiten viele Phillipinos an Bord.“

Die kümmern sich auch auf dem Lido-Deck um ihre Gäste, wenn die mal nicht im „Fine-Dining-Bereich“ an aufwendig gedeckten Tischen sitzen möchten. Auf dem Lideo-Deck gibt es überdies reichlich Platz zum Chillen, hier muss niemand ein Handtuch als Reservierungsvermächtnis nutzen. Selbst der Fitness-Bereich hat hier Meerblick, den es übrigens auch im Wellness- und Spa-Bereich einschließlich Sauna gibt. Und wenn es Wind und Wetter zulassen, wird auf dem Kabinendeck eine Badeplattform installiert, für das unmittelbare Erlebnis im Meerwasser.

Mutiger Matrose: Bevor Guiseppe in die Wanten steigt, legt er die Sicherheitsausrüstung an. Foto: Emil Noren Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

All das sorgt für eine sehr angenehme Urlaubsatmosphäre an Bord. Aber spektakulär wird es, wenn die Sailor die Taue sortieren, ihre Sicherheitsausrüstung anlegen, sich langsam gut organisierte Betriebsamkeit breit macht und Frauen wie Männer in die Wanten steigen und in bis zu fünf Metern Höhe die Segel lösen, die sich dann mit Wucht wölben und das Schiff vom Wind vorangetrieben und auf der Brücke gesteuert wird. Denn natürlich wird auch die Sea Cloud Spirit nach den Regeln traditioneller Seemannschaft ganz klassisch von Hand gesegelt.

Der 24-jährige Guiseppe kennt das Gefühl, fünf Meter über dem Meer auf den Drahtseilen, fachmännisch Fußpferde genannt, zu balancieren und zu arbeiten. „Zu Anfang war ich ein wenig aufgeregt, aber jetzt ist es schon fast Routine“, sagt der junge Mann aus Malta.

Mehr Informationen: Trip-Tipp größer als Größer als Zeichen Die Sea Cloud Spirit segelt unter maltesischer Flagge, ist 138 Meter lang, 17,20 Meter breit, hat einen Tiefgang von 5,65 Metern und eine Segelfläche von 4.100 qm. Der Großmast ist 57,90 Meter hoch, insgesamt gibt es 28 Segel. 85 Besatzungsmitglieder kümmern sich um Technik, Segel und maximal 136 Passagiere. Am 12. November geht es von Gran Canaria los, St. Maarten wird nach 16 Tagen auf See erreicht. Kosten von Hafen bis Hafen p.P. ab 10.335 Euro. Informationen unter seacloud.com

Die Passagiere müssen dabei natürlich nicht Hand anlegen, dürfen das Schauspiel aber auf allen Weltmeeren erleben. Im November ist sogar Segeln pur angesagt, wenn es von Gran Canaria über den Atlantik nach St. Maarten geht. Dann ist das Schiff 16 Tage lang der Star.