Auch eine Bootstour auf den verschiedenen Seen in Kärnten bietet sich alternativ oder zusätzlich an. Neben dem Faaker See ist der Ossiacher See ein beliebter Anziehungspunkt im Frühjahr, Sommer und Herbst. Der Ossiacher See schmiegt sich mit einer Gesamtlänge von fast elf Kilometern an die Gerlitzen Alpe, ein Garant für Ski- und Schneespaß im Winter und Wanderfreuden im Frühling, Sommer und Herbst. Genießer, sportlich Ambitionierte und Familien mit Kindern finden in der Region den passenden Wander- oder Radweg. Für Radler bieten sich Touren von einem See zum anderen, entlang der Drau oder direkt bis nach Villach an.

Radtouren - entweder mit Genuss oder rasant

Die nähere Umgebung erfahren wir mit dem Mountainbike, in dieser Region ein sehr sinnvolles Fortbewegungsmittel. Und wer mit Raphael Marco unterwegs ist, findet auch Wege, wo eigentlich keine sind. Der 39-jährige Tourguide ist auch Trail Shaper. Das bedeutet, er kümmert sich darum, dass die Wege durch die Region auch wirklich gut befahrbar sind. Die Strecke zur Burgruine Finkenstein allerdings ist derart gut zu befahren, dass der „Shaper“ hier vorläufig nicht aktiv werden muss. „Da fahren wir jetzt hoch,“ sagt der sympathische Fitnesstrainer. Er zeigt auf eine kurze, knackige Steigung. „Der Weg lohnt sich, der Ausblick von da oben ist fantastisch.“ Und weiter geht die Fahrt, immer mit Blick auf den Mittagskogel. Aus der imposanten Bergwelt erhebt sich der Hausberg des Faaker Sees als pyramidenförmiger Felskegel. Der Grenzberg zwischen Slowenien und Kärnten ist mit seinen 2.145 Metern einer der höchsten Berge der westlichen Karawanken. „Hier kannst du fast alles machen,“ freut sich Rafael Marco, der uns zum „Kanzi“ führt. Was man hier alles machen kann, können wir vom Rad aus beobachten. Der Kanzianiberg ist einer der größten und traditionsreichsten Klettergärten Österreichs. Hier gibt es neben Kletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden auch zahlreiche gesicherte Klettersteige – für den Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Unterwegs erzählt Raphael Marco uns noch von den vielen unterschiedlichen Strecken, die man in der Region fahren kann. Perfekt für Genuss-Radler sei eine Tour rund um den Faaker See oder den Drauradweg entlang. Rasant wird‘s auf den Lake-bike-Mountainbike-Trails am Fuße des Mittagskogels, wo es zuweilen auch rasante Downhill-Fahrten gibt. Das entspricht ganz dem Geschmack des sportlichen Guides.

Einmalige Eindrücke der Kärntner Natur

In eine ganz andere Richtung führt Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus. „Die Menschen wollen sich erholen, wollen runterkommen, deshalb investieren wir auch mehr und mehr in sogenannte Slow-Trails“, erklärt er. Insgesamt vier gibt es in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Slow-Trails sind entspannte Wege, die sich ohne Stress erwandern lassen, maximal zehn Kilometer lang sind und nicht mehr als 300 Höhenmeter an Aufstiegen erfordern. So kann man sich ohne größere, körperliche Anstrengungen auf die einmaligen Eindrücke der Kärntner Natur einlassen und bemerkt gar nicht, wie sich Schritt für Schritt die Batterien im Körper aufladen und die Seele sich für die alltäglichen Herausforderungen rüstet. Zahlreiche Ruhepunkte, gemütliche Hängematten und Verweilmöglichkeiten auf den Strecken ermöglichen, die einmaligen Ausblicke auf sich wirken zu lassen und als Energiereserve mitzunehmen. Auf allen Slow Trails erreicht man den Ausgangspunkt und das Ziel nach nicht mehr als drei Stunden und wandert dabei jeweils in der Nähe kristallklarer und wunderschön funkelnder Gewässer.

Erholung, aber ganz langsam

Ein außergewöhnliches Kultur- und Naturerlebnis bietet der Slow Trail Bleistätter Moor am Ossiacher See, bei dem man durch mystische Moorlandschaften, vorbei an unberührten Uferpassagen und mit Blick auf den bewaldeten Bergzug der Ossiacher Tauern und der Gerlitzen Alpe wandert. Der Weg führt ab dem Domenig Steinhaus entlang der Uferpromenade vorbei an einigen Höfen und weiter ins weitläufige Bleistätter Moor. Je nach Entdeckerlust kann der Ausgangspunkt für diesen Slow Trail variiert werden. Kulturfans wählen das geschichtsträchtige Stift Ossiach als Auftakt und lassen seinen historischen Charme auf sich wirken. Als Variante ist eine Kombination des Slow Trails mit der Ossiacher See Schifffahrt möglich. Zwei Slow-Trail-Varianten: Länge 6,0 bis 7,1 Kilometer, Dauer jeweils etwa zwei Stunden, 12 bis 86 Höhenmeter

Natur pur: Ein außergewöhnliches Naturerlebnis bietet der Slow Trail Bleistätter Moor. Foto: Region Villach Tourismus / Stefan Leitner

Wanderungen mit Weitblick, Aussichtsplattform und Alpengarten

Natürlich entspannt es sich auf dem Hausberg der Villacher, der „Villacher Alpe“, dem Dobratsch in 2.166 Metern Seehöhe. Das Gebiet ist schon seit Jahrzehnten als Naturpark geschützt, um eine unberührte Landschaft, eine intakte Flora und Fauna zu erhalten. Auf dem Gipfel ragt der markante Sender in die Höhe. Die zwei höchst gelegenen Kirchen Europas schmiegen sich an den Felsen und dort „thront“ auch das moderne Gipfelhaus. Die Höhepunkte: Wanderungen mit Weitblick, die Aussichtsplattform „Skywalk“ und der feinsinnige Alpengarten mit über 1.000 alpinen Pflanzen. Auf den Dobratsch gelangt man über die Villacher Alpenstraße – eine der schönsten Panoramastraßen Österreichs. 16,5 Kilometer geht es von Villach-Möltschach bis zur Rosstratte auf 1.732 Metern Seehöhe. Ganzjährig geöffnet. Wer Urlaub in und nahe der Stadt Villach macht, erlebt eine quirlige Altstadt und als Bonus den spannenden Alpe-Adria-Raum noch dazu. Denn die zweigrößte Stadt Kärntens mit rund 62.000 Einwohnern wirkt sehr italienisch mit alpinem Lebensstil durch die unmittelbare Nähe zu Slowenien und Italien. So wird hier nicht nur Melange sondern auch Cappuccino getrunken, neben der Sachertorte genauso oft Tiramisu serviert, ein Gläschen Friulano statt dem Veltliner genossen. Und am Ufer der Drau lässt sich wunderbar flanieren.

Herbst-Programm mit Familien-Specials

Noch bis zum 5. November sorgt ein abwechslungsreiches und teilweise kostenloses Wochenprogramm für Abwechslung. Mit geführten Touren, Schnupperkursen, Workshops und vielen weiteren Freizeitaktivitäten. Ebenfalls zur Auswahl stehen vergünstigte Mobilitätsangebote, wie Gratisfahrten mit der S-Bahn quer durch Kärnten und Touren mit Radbussen. Zusätzlich gibt es Familien-Specials während der Herbstferien. Für herbstliche Wohlfühlmomente sorgen Besuche in der Kärnten-Therme oder im Thermal-Urquellbecken in Warmbad-Villach. Außerdem gibt es im Herbst-Programm-Zeitraum montags, mittwochs und freitags spezielle Touren mit dem Bus und zurück mit dem eigenen Fahrrad.