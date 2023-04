In der weiten Sumpflandschaft des rumänischen Donaudeltas überleben seltene Tier- und Pflanzenarten. Für die Menschen ist das Biosphärenreservat allerdings kein Paradies. Ihr Alltag ist hart, das Überleben der kleinen Dörfer gefährdet. Die Schattenseiten der Naturidylle erleben Touristen nur am Rand. Eine Reise in eine andere Welt.

Natürlich muss es im Donaudelta auch regnen, sonst wäre es hier nicht so grün. Doch es müssten ja nicht gerade ganze Wasserfälle sein, die da vom Himmel kommen. Zumal wir im kleinen Boot ganz ungeschützt sind. Tropfnass gehen wir beim Kloster des Heiligen Athanasius an Land. Tropfnass ist auch der kleine Hund, der uns in der von blühenden Rosen umgebenen Idylle begrüßt. Kein Mönch nirgendwo. Als es aufhört zu regnen, packen unsere Guides das Picknick aus: Fisch-Buletten, Tomaten, Gurken, gebratenes Hühnchen, Käse, Brot. Der Tisch ist reichlich gedeckt. Aber dürfen wir das? Im Klostergarten? Cristina Munteanu, unsere Führerin mit den langen dunklen Haaren und der Lehrerinnenbrille, beruhigt: Hier im Donaudelta hätten die Mönche nichts gegen picknickende Touristen. Wie gerufen taucht da plötzlich ein bärtiger Mönch auf, schaut etwas kritisch und verschwindet schnell wieder. Dafür haben die Klosterkatzen jetzt Position bezogen und wetteifern mit dem Hund um die besten Brocken, die vom Tisch fallen. Es ist ein noch junges Kloster, in dem wir hier sind. Vor 15 Jahren erst wurde die kleine, bildschöne Kirche gebaut, nachdem ein Fischer davon geträumt hatte, dass im Donaudelta eine Kirche gebraucht würde. Die Mönchszellen kamen später dazu. Sieben Mönche leben hier in paradiesischer Abgeschiedenheit, aber auch ohne jeden Komfort.

„Es ist ein hartes Leben im Delta“, hatte Cristina zu Anfang unserer Tour mit dem Hausboot durch die Seitenarme und Seen der Donau gesagt. Wohl wahr. Nicht nur die Mönche leben am Existenzminimum, auch die Fischer müssen Tag für Tag für ihren Lebensunterhalt malochen. Dabei ist die Fischerei die Haupteinnahmequelle im Delta. Kein Wunder, dass am alten Donauarm bei Mila (Meile) 23, wo heute ein ansehnliches Dörfchen samt frisch gestrichener Kirche steht, früher die Piraten hausten. Sie plünderten die Schiffe, die sie in flache Gewässer gelenkt hatten. Heute gibt es keine Piraten mehr im Delta, aber immer noch gut 15 000 Menschen, und die müssen irgendwie überleben, wenn ihre Dörfer im Winter von der Außenwelt abgeschnitten sind. Ornithologe Emanuel (Manu) Baltag, den die Leidenschaft für die Vögel im Donaudelta beflügelt, versteht die Probleme der Menschen.

„Es gibt hier viele Restriktionen,“ sagt der Vater von zwei kleinen Kindern: „Man kann keine großen Boote fahren, nicht so viele Fische fangen wie man will, keine Vögel fangen, kein Holz schlagen.“ Das alles müsse den Menschen hier erst vermittelt werden. Auch dass die Urlandschaft mit ihrer großartigen Vogelwelt ein Dorado für Touristen ist, die womöglich Geld in die armen Dörfer bringen könnten, wissen die wenigsten. Außerdem, so der bärtige Emanuel, der an der Univ

Wir sind nicht nur wegen der Vögel hier im Delta, uns reizt auch die wild wuchernde Natur, das Unterwegssein in einer Landschaft, die aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Nachts geben Unmengen von Fröschen ein Konzert, das sich vom Schlaflied bis zu Hard Rock steigert. Und untertags tropft die Sonne silberne Funken auf das braune Wasser der Donauarme, Fische springen, Libellen schwirren, und auf einem Ast mitten im Wasser sitzen wie auf einer Arche Noah Pelikane, Kormorane und Möwen. Unterwegs in kleinen Booten sehen wir Rallen- und Nachtreiher, Seiden- und Silberreiher, Grau- und Purpurreiher, Ibisse und Stelzenläufer, Haubentaucher und Krickenten, Seeschwalben und einen Seeadler – und immer wieder die Nebelkrähe. Bei manchen Mitreisenden bricht sich der Jagdinstinkt Bahn, sie schießen mit ihrer Kamera, ihrem Handy, ihrem Tablet Fotos um die Wette. Andere beobachten fasziniert, was sich in den Bäumen so tut, wo die Reiher nisten und wo die Gemeinschaftswohnungen von Reiher und Kormoranen zu finden sind. Am Himmel sind immer wieder rosa Pelikane im Formationsflug zu sehen – diszipliniert wie ein Geschwader. Überhaupt fliegen: Schaut man genau hin, sieht man, dass die Vögel ganz unterschiedlich fliegen. Die einen wirken flatterhaft, andere schweben fast majestätisch mit weit ausgebreiteten Schwingen, wieder andere rotieren mit ihren Flügeln fast wie Propeller. Wie gut, dass Manu mit im Boot ist. Er kann immer was erzählen, zum Beispiel über den Konflikt zwischen Fischern und Pelikanen. Ein Pelikan fresse täglich die Hälfte seines Gewichts, heißt es. Das wären fünf Kilogramm. Laut Ornithologen, so Manu, sei es deutlich weniger, aber die Fischer behaupteten, es sei doppelt so viel. Uns bleiben jedenfalls noch genügend Fische für eine Original-Fischsuppe. Die müsste traditionell mit dem Wasser aus dem Delta angesetzt werden, aber für uns Touristen macht die Köchin eine Ausnahme. Womöglich wäre das Wasser für uns unverträglich. Gekocht wird aber wie in alten Zeiten in einem großen Kessel über offenem Feuer. In dem Sud köcheln schon Tomaten, Gewürze und Kräuter. Erst nach dem Salzen kommen die Fische dazu: Karpfen, Zander, Schleie, Brasse. Was die Donau eben so hergibt. Gegessen wird getrennt: zuerst kommen die Fische auf den Tisch, dann erst die Suppe. Die Kommunisten, erzählt Cristina beim Essen, hätten das Delta trocken legen wollen, um mehr Raum für die Landwirtschaft zu schaffen und die schon damals vorhandene Landflucht zu bremsen. Die Wende kam ihnen zuvor. Zum Glück. Denn dieses Stück unberührter Natur ist in unserer heutigen Zeit wie ein Wunder.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Donaudelta: Das Biosphärenreservat Donaudelta befindet sich im Mündungsgebiet der Donau in das Schwarze Meer. Von Tulcea aus kann man mit einem Hausboot hineinfahren in das Wasser-Labyrinth. Befahren kann man das Donau-Delta mit einem Hausboot oder mit Kanus, wobei sich hier unbedingt eine geführte Reise empfiehlt. Beste Reisezeit: Mai bis September

Jeden Tag erkunden wir einen anderen Arm, einen anderen See in diesem Wasserlabyrinth. Einmal versperrt uns ein schwimmender See die Weiterfahrt, ein andermal ist es eine vom Sturm gefällte Weide, die einen Umweg erfordert. Mit den kleinen Booten können wir tief eindringen ist das oft undurchdringlich scheinende Grün. Wir entdecken Ibisse am Uferrand, Rallenreiher in der Luft, fischende Kormorane – und immer wieder die Nebelkrähe. Langsam mausern wir uns zu Vogel-Experten, wissen, dass der Kuckucksruf dem Männchen vorbehalten ist, während das Weibchen gluck-gluck-gluck ruft und können einen Pelikan von einem Schwan unterscheiden - und eine Nebelkrähe von einem Ibis.