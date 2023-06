So macht Kultur Laune: Wenn man in der lauen Sommerluft nach dem Strandtag abends das Spektakel eines Freilufttheaters erlebt. Zum Beispiel mit Blick von Taormina auf den Vulkan Ätna. Unvergesslich wird es überall dort, wo sich die schönen Künste an ihren Originalschauplätzen genießen lassen - in atemberaubender Atmosphäre und meist mit exzellenter Akustik. Hier sind Favoriten von Griechenland bis Australien.

Tragische Helden

Epidaurus, Griechenland: Auf dem Peloponnes, zwei Autostunden von Athen entfernt, locken die griechischen Götter zu einem dramatischen Ausflug in die Antike. Das alljährliche Epidaurus Festival ist ganz den hellenischen Dramatikern und ihren tragischen Helden gewidmet. Eine besondere Rolle spielt die Akustik des 2.400 Jahre alten Theaters: Es zählt zu den am besten erhaltenen der Antike, bei Windstille hört man in dem 14.000 Menschen fassenden Bau auf allen Rängen das Fallen einer Münze.

Verdi und Ballett

Aspendos, Türkei: Wer im Frühsommer in Antalya und Umgebung urlaubt, der sollte sich das Aspendos Opern- und Ballett Festival nicht entgehen lassen. Dort, vor den grandiosen antiken Kulissen des Amphitheaters von Aspendos, wird jeden Sommer den schönen Künsten gehuldigt. Das 2000 Jahre alte Theater liegt etwa 50 Kilometer von Antalya und rund 20 Kilometer von Belek entfernt. In dem Halbkreis des Theaters haben 15.000 Menschen Platz, und trotzdem ist der Klang perfekt bis in die obersten Galerien. Auf dem Programm stehen nur klassische Opern von Verdi, Mozart und Puccini sowie Ballett-Aufführungen.

Ein Vulkan als Hauptdarsteller

Taormina, Italien: Ohne Sizilien hinterlässt Italien „kein Bild in der Seele“, das wusste schon Goethe. Hoch über dem Meer mit einem unvergleichbaren Blick auf den Vulkan Ätna liegt Taormina, der bekannteste Ferienort der Insel. Im Halbrund des antiken Theaters Teatro Greco-Romano genießen Theaterfreunde jeden Sommer klassische Theater- und Musikdarbietungen auf den in den natürlichen Stein gehauenen Rängen. Das Programm reicht von Liederabenden bis zu Puccini-Opern. Ein unvergessliches Erlebnis vor dem unvergleichlichen Hintergrund von Küste und Vulkan.

Sheakspeare am Lands End

Cornwall, Großbritannien: Nur fünf Kilometer vom großen Naturschauspiel des Felskaps Lands End entfernt krallt sich beim Dorf Porthcurno das „Minack Theatre“ in die Steilküste. Vor 90 Jahren schuf die Hobby-Regisseurin Rowena Cade mit ihrem Gärtner Billy Rawlings dieses einmalige Freiluft-Theater. Das Bühnenbild liefern die Wellen des Atlantik nur wenige Meter tiefer. Es werden Stücke von Shakespeare, Dickens und Daphne du Maurier aufgeführt.

Originales Amphitheater: Zwischen Andalusien und Portugal wird hier im Sommer das „Festival des klassischen Theaters" inszeniert.

Eindrucksvolle Bühnenwand

Merida, Spanien: Die einsame Extremadura grenzt im Osten an Portugal, im Westen an Andalusien. Mérida ist die geschichtsträchtige Hauptstadt der Provinz Badajoz. Dort, in der Hauptstadt ihrer Provinz Lusitanien, bauten vor 2000 Jahren die Römer ein beeindruckendes Amphitheater: 6.000 Menschen fasst das Halbrund, in dem jeden Sommer ein „Festival des klassischen Theaters“ abgehalten wird. Und alle bewundern die prächtige, zweistöckige, säulengeschmückte Bühnenwand, die im Gegensatz zu praktisch allen anderen historischen Amphitheatern noch original ist.

Durch die Bühne fließt ein Fluss

San Antonio, Texas, USA: Amphitheater gab es nicht nur im römischen Reich. Das wohl stimmungsvollste der USA ist das Arneson River Theater. Den besonderen Kick schafft der Fluss mitten durch das Theater: Die Bühne liegt am Nordufer; das Publikum sitzt auf den grasbewachsenen Stufen des Südufers. Höhepunkt der Saison ist die Fiesta Noche del Rio, eine Hymne auf Lateinamerikas Tänze und Musik.

Von Tänzen bis zur Kochkunst

Bali, Indonesien: Ein Theater unter freiem Himmel ist auch in Fernost etwas Besonderes. Das schönste Beispiel dafür bietet das Bali Arts Festival. Es wurde vor fast 45 Jahren gegründet, um die traditionelle Kunst der Insel zu erhalten. Neben Tänzen, Puppenspiel und Musik werden im Bali Arts Center in Denpasar auch alle Arten von Kunsthandwerk und Kochkunst zelebriert.

Open-Air-Theater im Lichtermeer: Die Bühne der „Handa Opera on Sydney Harbour" im australischen Sydney befindet sich im Wasser.

Eine Bühne im Wasser

Sydney, Australien: Nicht im, sondern vor dem weltberühmten Opernhaus befindet sich die „Handa Opera on Sydney Harbour“: unter freiem Himmel auf einer Bühne im Wasser. Der Orchestergraben schwimmt in einem wasserdichten, oben offenen Kubus. Seit 2012 finden die Aufführungen in der Farm Cove Bucht statt, 2023 wurde Madama Butterfly gegeben.