Weihnachtsmarkt in Goslar

Goslar mit seinen schmalen Gassen und den schieferverkleideten Fachwerkhäusern ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Ganz besonders schön ist das Weltkulturerbe auch in der Weihnachtszeit. Dann verwandeln 60 Nadelbäume und duftender Waldboden den historischen Schuhhof in einen wunderschönen Weihnachtswald. Zum Bummeln, Schlemmen und Genießen laden insgesamt 60 urige und liebevoll dekorierte Holzhütten ein.

Wann: 29. November bis 30. Dezember 2023

Wo: Marktplatz, Marktkirchhof, Marktstraße und Schuhhof

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11 bis 20 Uhr, Weihnachtswald bis 22 Uhr; Heiligabend (24. Dezember): 11 bis 14 Uhr; 25. & 26. Dezember: 12 bis 19 Uhr; 30. Dezember: 11 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt mal anders: Santa Pauli auf der Hamburger Reeperbahn.

Weihnachtsmarkt Santa Pauli

Alle Weihnachtsmärkte sind gleich! Von wegen! Wer das behauptet, der hat noch nie den Santa Pauli besucht. Der verspricht nämlich Hamburgs erotischster Weihnachtsmarkt zu sein – hier soll den Besuchern nicht nur vom Glühwein heiß werden. Weihnachten à la Reeperbahn sozusagen. Neben klassischen Weihnachtsmarktständen gibt es außerdem noch einen Ü18-Tannenwald für einen frech-frivolen Weihnachtsmarktbummel und ein Santa Pauli Strip-Zelt darf ebenfalls nicht fehlen.

Wann: 20. November bis 23. Dezember 2023 (26. November 2023 geschlossen)

Wo: Spielbudenplatz an der Reeperbahn

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch: 16 bis 23 Uhr; Donnerstag: 16 bis 0 Uhr; Freitag: 16 bis 1 Uhr; Samstag: 13 bis 1 Uhr; Sonntag: 13 bis 23 Uhr; Am 23. Dezember schließt der Markt um 21 Uhr.

Der Desdner Striezelmarkt ist der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands.

Dresdner Striezelmarkt

Natürlich darf bei unseren Favoriten auch der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands nicht fehlen. 2023 findet der Dresdner Striezelmarkt zum 589. Mal statt. Unübersehbare Hingucker des Marktes sind die mit 14 Metern weltgrößte Erzgebirgspyramide und der vermutlich weltgrößte begehbare Schwibbogen. Aber auch die liebevoll geschmückten Hütten des Striezelmarktes, das historische Riesenrad sowie der Duft von Punsch und gebrannten Mandeln tragen zum Erfolg des Marktes bei. Nicht vorbei kommen Besucher außerdem am putzigen Pflaumentoffel. Das aus Trockenpflaumen zusammengesteckte Männchen gehört zu den traditionsreichsten Figuren des Dresdner Striezelmarktes und soll Glück bringen.

Wann: 29. November bis 24. Dezember 2023

Wo: Altmarkt

Öffnungszeiten: 29. November: 16 bis 21 Uhr; 30. November bis 23. Dezember: täglich 10 bis 21 Uhr; 24. Dezember: 10 bis 14 Uhr.

Das Wahrzeichen des Dortmunder Weihnachtsmarktes ist der Weihnachtsbaum.

Weihnachtsmarkt in Dortmund

Dortmund verbinden die meisten wohl eher mit Fußball, doch die Stadt kann auch Weihnachtsmarkt. Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist einer der größten Weihnachtsmärkte Europas und findet 2023 zum 145. Mal statt. An über 250 Ständen warten Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Spielzeug und vieles mehr. Natürlich dürfen auch Punsch, Glühwein, Westfälischer Grillschinken und Co. nicht fehlen. Mittelpunkt ist der mit 45 Metern und rund 48.000 LED-Lichtern größte Weihnachtsbaum der Welt. Er steht in der Mitte des Hansaplatzes als großes Weihnachtswahrzeichen der Stadt.

Wann: 23. November bis 30. Dezember 2023 (26.11. & 25.12. geschlossen)

Wo: Alter Markt, Hansaplatz, Katharinentor, Kleppingstraße, Petrikirche, Platz von Leeds, Platz von Netanya, Reinoldikirche und Willy-Brandt-Platz

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr; Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr; Sonntag: 12 bis 21 Uhr; Glühwein- und Imbissstände bis zu einer Stunde länger geöffnet. 26. Dezember: 12 bis 21 Uhr; 27. Dezember bis 30. Dezember: je 11 bis 21 Uhr.

In Lübeck finden gleich mehrere Weihnachtsmärkte statt.

Lübecker Weihnachtsmarkt

Den Weihnachtsmarkt in Lübeck vorstellen zu wollen, ist gar nicht so leicht. In der Stadt gibt es nämlich nicht nur einen. Der älteste von allen ist aber vermutlich der Markt vor dem historischen Rathaus. Dort fand bereits im Jahr 1648 der erste Adventsmarkt statt. Ramschware werde hier nicht verscherbelt, betonen die Veranstalter, sondern individuelle Geschenkideen und oftmals handgefertigte Unikate. Daneben warten in Lübeck aber wie gesagt noch weitere vorweihnachtliche Events: wie zum Beispiel der Historische Weihnachtsmarkt, der Sternenwald auf dem Schrangen, der Märchenwald an der Marienkirche oder der Kunsthandwerkermarkt St. Petri. Alle Weihnachten auf einen Blick gibt es hier.

Wann: 27. November bis 30. Dezember 2023 (25. Dezember geschlossen)

Wo: Lübecker Rathaus

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr; Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr;

24. Dezember: 11 bis 14 Uhr; 26. Dezember: 13 bis 20 Uhr; 30. Dezember: 11 bis 18 Uhr.

Besondere Kulisse: Die Ravennaschlucht in Breitnau.

Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht

Wer in der Vorweihnachtszeit das Besondere sucht, der sollte sich den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht nicht entgehen lassen. An den Adventswochenenden öffnen die 40 Holzhütten unter dem knapp 40 Meter hohen Eisenbahnviadukt, der Ravennabrücke, ihre Verkaufsflächen. Eingerahmt ist der Markt von den bewaldeten Hügeln des Schwarzwaldes. Zu kaufen gibt es Kunsthandwerk, handgemachte Unikate aus der Region und Schwarzwälder Spezialitäten dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Wann: 24. November bis 17. Dezember 2023 – immer freitags bis sonntags

Eintritt: Die Eintrittspreise für 2023 stehen noch nicht fest. Der Ticketverkauf für den Weihnachtsmarkt startet im Herbst 2023.

Wo: Ravennaschlucht in Breitnau

Öffnungszeiten: Freitag 15 bis 21 Uhr; Samstag 14 bis 21 Uhr; Sonntag 14 bis 20 Uhr.

In Rothenburg ob der Tauber findet der Reiterlesmarkt statt.

Reiterlesmarkt Rothenburg ob der Tauber

Das mittelalterliche Städtchen Rothenburg ob der Tauber ist das ganze Jahr ein Besuchermagnet. Kein Wunder, dass der Reiterlesmarkt, der auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken kann, zu den beliebtesten Adventsmärkten gehört. Seinen ungewöhnlichen und so gar nicht weihnachtlichen Namen verdankt er einer Figur aus der germanischen Sagenwelt. Das Reiterle, so sagt man, ist ein Abgesandter aus einer anderen Welt, der zur Winterzeit mit den Seelen der Verstorbenen durch die Lüfte schwebte. Seinen großen Auftritt zur Eröffnung des Marktes (am Freitag vor dem 1. Advent) sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Übrigens gibt es in Rothenburg ob der Tauber auch das Deutsche Weihnachtsmuseum. Wer da nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dem können wir auch nicht helfen.

Wann: 1. bis 23. Dezember 2023

Wo: Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 11 bis 19 Uhr; Freitag bis Sonntag: 11 bis 20 Uhr.