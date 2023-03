Der Urlaub soll die schönste Zeit des Jahres sein. Endlich hat man Zeit zum Entspannen und kann den Stress der Arbeit hinter sich lassen. Viele zieht es in dieser Zeit in die Welt hinaus. Gerade jetzt nach der Pandemie. So haben laut einer Umfrage von Tourlane und YouGov 92 Prozent der Befragten angegeben, dass sie 2023 verreisen werden. Die Top 3 der beliebtesten Reiseziele 2023 sind Deutschland, Frankreich, Italien. Sie sind nicht nur die beliebtesten, sondern gehören auch zu den sichersten.

Die Bewertungskriterien des Sicherheits-Indexes

Das amerikanische Versicherungsportal „The Swiftest“ nimmt jährlich die 50 meistbesuchten Reiseländer der Welt unter die Lupe und bewertet diese anhand von sieben Risikofaktoren:

Rate der Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner Verkehrstote pro 100.000 Einwohner Todesrate durch Vergiftungen (Umweltgifte etc.) pro 100.000 Einwohner Todesrate durch schlechte Hygienebedingungen pro 100.000 Einwohner Rate lebensverkürzender Infektionskrankheiten pro 100.000 Einwohner Rate lebensverkürzender Verletzungen pro 100.000 Einwohner Risiko für Naturkatastrophen

Die Daten, auf die das Portal zurückgreift, stammen dabei unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation, der Weltbank und den Vereinten Nationen.

Auf Reisen immer gut informiert

Das Auswärtige Amt ist die beste Anlaufstelle, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Die Reisehinweise auf der Webseite werden ständig aktualisiert. Zudem gibt es, ebenfalls vom Auswärtigen Amt, die App „Sicher reisen“. Sie ist kostenlos und sowohl für Apple- als auch Android-Geräte erhältlich. Neben den aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen, bietet sie auch Tipps für Notfälle sowie die Adressen der deutschen Vertretungen im Ausland.

Wer als Pauschalurlauber unterwegs ist, kann sich natürlich auch bei seinem Reiseanbieter informieren, wenn er sich in Sachen Destination unsicher ist.