Einfacher geht es kaum: Karte in den Schlitz stecken, Geheimzahl und eventuell noch Handybestätigung ergänzen, Geld entnehmen. Deshalb hat sich das Geldabheben am Automaten im Ausland weltweit durchgesetzt, genauso wie das Zahlen mit der Karte. Allerdings ist auf Reisen außerhalb der Eurozone Vorsicht geboten. Die Zahlungsabwickler verhalten sich nämlich mindestens so dreist wie die übelsten klassischen Wechselstuben und zocken ahnungslose Urlauber durch schlechte Wechselkurse und undurchsichtige Aufschläge ab.

Vorsicht ist stets geboten, wenn der Bargeldautomat oder der Kartenleser im Ladengeschäft anbietet, die polnischen Zloty, Schweizer Franken oder türkischen Lira sofort in Euro umrechnen zu lassen. Dann wird es nämlich meist teuer. Das finden seit Jahren immer wieder die Fachleute der Stiftung Warentest heraus (zuletzt in der Zeitschrift Finanztest 6/2022).

Der Grund: Wer im Ausland Geld in einer fremden Währung abhebt oder eine Ware bezahlt, dem wird die Auszahlung am Ende immer auf seinem Konto in Euro abgezogen. Irgendwo „unterwegs“ müssen also die erhaltenen tschechischen Kronen oder kroatischen Kuna in Euro gewechselt worden sein. Aber wer führt die Umrechnung durch? Und zu welchem Kurs?

„Immer häufiger versuchen die Automatenaufsteller aber, den Kunden zu überreden, dass sie Geldwechsler spielen dürfen.“

Genau darum wird hinter den Kulissen gerangelt. Der Automatenbetreiber in Prag oder Antalya ist meist eine lokale Firma, die mit der Bank des Urlaubers nicht mehr zu tun hat als der Ladenbesitzer, der Hotelier oder die Fluggesellschaft. Alle drei holen sich Urlaubers Geld von dessen Hausbank. Klassischerweise geschieht das in lokaler Währung.

Immer häufiger versuchen die Automatenaufsteller aber, den Kunden zu überreden, dass sie Geldwechsler spielen dürfen. Die Lockbegriffe am Display heißen meist „sofortige Umrechnung“ und „garantierter Wechselkurs“. Wer darauf eingeht, der zahlt eigentlich immer drauf. Das stellte das Testteam der Stiftung Warentest bereits 2019 beim Abheben in 23 Nicht-Euro-Ländern von Australien über Island und Norwegen bis Ungarn und in die USA fest.

Geldabheber sollten im Ausland keine Umrechnung in Euro auswählen. Foto: Srt-Archiv

Wählt der Zahler oder Geldabheber dagegen keine Umrechnung in Euro, dann bleibt der ausländischen Bank bzw. dem Automatenbetreiber nichts anderes, als den lokalen Betrag an die Bank des Kunden zu melden. Erst die rechnet ihn dann - in der Regel zu einem deutlich besseren Wechselkurs - in Euro um und belastet damit das heimische Bankkonto. Allerdings halten sich laut Test viele ausländische Banken dann anderweitig schadlos: mit happigen Geldautomaten- und Zahlungsgebühren.

Besonders teuer wurde die Sache in Tschechien, Polen und Dänemark, der Türkei und Ungarn. In diesen fünf Ländern rechneten die Betreiber nicht nur bis zu 14 Prozent schlechter um, sondern genehmigten sich auch noch die saftigsten Aufschläge bis zu 8 Euro. Dabei machte es auch keinen großen Unterschied, ob die Testpersonen mit einer Kreditkarte oder der Girocard (früherer Name: EC-Karte) bezahlten.

Dass es nicht nur um Centbeträge geht, zeigen die Zahlen: In 15 der 23 untersuchten Länder stießen die Tester auf die „Dynamic Currency Conversion“, fast immer belief sich der Währungsnachteil auf mehr als fünf Prozent. Die teuersten Länder waren ausgerechnet auch die mit den happigsten Gebühren: Tschechien (14 Prozent Umrechnungsverlust plus 8 Euro Gebühr), Polen (12 Prozent plus 4 Euro) und Dänemark (11 Prozent plus 2 Euro). Da sind bei 300 Euro in der Spitze 50 Euro verloren.

Das ist umso ärgerlicher, als es mit diesen horrenden Kosten noch nicht zu Ende ist: Zu Sofortumrechnung und Extragebühr kommt daheim noch eine dritte Gebühr. Denn für den Auslandseinsatz verlangt fast immer auch der heimische Kartenherausgeber noch mal eine Provision von ein bis zwei Prozent. Auch mit der Postbank Sparcard kann man seit 2021 nicht mehr kostenfrei im Ausland an Automaten mit dem Pluszeichen abheben. Einzig die DKB-Kreditkarte ermöglicht laut Finanztest weiter kostenfreies Geldabheben und Bezahlen im Ausland.

„Die meisten Urlauber bekommen von den Wechselkurs- und Gebührentricksereien übrigens noch nicht mal etwas mit.“

Was kann man sonst noch tun? Die Tester empfehlen, die Gebühren der Geldautomaten zu vergleichen und in jedem Fall die Umrechnung in Euro zu verweigern, wo immer das möglich ist. Oft hilft dabei aber nur, den Geldautomaten oder den Laden zu wechseln. Besonders dreist: Die Darstellung am Bildschirm drängt den Urlauber oft, die teurere Variante zu wählen. So steht neben der preiswerteren Variante ohne Umrechnung gern in warnend roter Schrift „Kein garantierter Wechselkurs“ und die teure Variante wird beruhigend grün als „Garantierter Wechselkurs“ beworben.

Die meisten Urlauber bekommen von den Wechselkurs- und Gebührentricksereien übrigens noch nicht mal etwas mit. Wer hat schon Summe und genauen Kurs in Erinnerung, wenn er Wochen später daheim auf dem Kontoauszug nur noch einen Euro-Betrag abgebucht sieht? Und selbst, wenn der Urlauber die Übertölpelung bemerken würde, wäre es doch in jedem Fall zu spät. Bei seiner Hausbank kann er sich jedenfalls nicht mehr beschweren. Denn für den ungünstigen Kurs war allein die Bank im Ferienland zuständig.