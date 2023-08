Vom Hafen zum Shopping, vom Shopping zum Strand, vom Strand zum Fischgenuss – in Eckernförde, dem touristischen Zentrum der Region, ist alles nah beieinander. Der idyllische Hafen mit den Segelyachten und Fischkuttern wird gesäumt von einer einladenden Promenade. Nur einen Katzensprung entfernt laden die Einkaufsstraßen mit überwiegend inhabergeführten Geschäften zum entspannten Bummel ein – in der Saison sogar an Sonn- und Feiertagen. Auch der feinsandige Badestrand mit den bunten Strandkörben ist nur wenige Fußminuten entfernt. Mit fangfrischem Fisch und weiteren köstlichen Spezialitäten verwöhnen die Restaurants der Stadt. Darüber hinaus lockt Eckernförde mit einem prall gefüllten Veranstaltungskalender: Ob Aalregatta zu Pfingsten, Sprottentage im Juli oder Piratenspektakel im August – in Eckernförde ist immer was los.

Wer es beschaulicher mag, findet im Dänischen Wohld entspannende Ruheplätze. Zum Beispiel in Schwedeneck: An dem langen Sandstrand finden Familien die ideale Auszeit vom Alltag. Camper dürfen sich auf zwei große Campingplätze mit Strandzugang freuen. Im Ostseebad Strande kommen vor allem Seh-Leute auf ihre Kosten: In den Strandkörben und in den Cafés und Bistros an der Promenade sitzen die Urlauber in der ersten Reihe und beobachten das Treiben auf dem Wasser.

Sanfte Hügel, romantische Seen und eine spannende Tier- und Pflanzenwelt: Die Landschaft im Naturpark Hüttener Berge lässt die Herzen aller Radfahrer und Wanderer höher schlagen. 27 neue Tourenvorschläge laden zum entspannten Entdecken der Natur ein. Wer Höhenluft schnuppern möchte, erklimmt den knapp 100 Meter hohen Aschberg – und wird mit einer traumhaften Aussicht bis zum Ostseefjord Schlei belohnt.

Auch sonst hat die Region rund um die Eckernförder Bucht viel zu bieten: Das Meerwasser Wellenbad mit der Hot-Spot-Sauna ist die wohl heißeste Adresse in Eckernförde. Naschkatzen kommen in der Bonbonkocherei auf den Geschmack. Segler und Surfer genießen ideale Bedingungen auf der Ostsee. Richtig exotisch wird es im Tierpark Gettorf. Und in luftige Höhen geht es im Hochseilgarten Altenhof.

Alle Informationen zur Region erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 04351 / 71 79 0 und im Internet unter www.eckernförderbucht.de.

