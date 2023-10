Für viele Camping-Fans ist die Saison fast vorbei. Die Planungen für den nächsten Urlaub 2024 sind bereits für viele Camper aber schon in vollem Gange. Bei der Auswahl des richtigen Campingplatzes könnte das neue Ranking des Berliner Reiseportals camping.info hilfreich sein. Das Reiseportal hat das Nutzerverhalten der Camper in der Saison 2023 analysiert. 23.000 verschiedene Campingplätze wurde dabei berücksichtigt.

Am meisten geklickt wurde 2023 der Campeggio Europa Silvella Camp am Gardasee. Der italienische Campingplatz liegt damit auf Rang eins der Auswertung. Dahinter liegen das Camp Mondsee Land (Österreich) und der Campingplatz Berau am Wolfgangsee (Österreich) auf den Plätzen zwei und drei. Im Gesamtranking gelten jedoch die deutschen Campingplätze am attraktivsten, gefolgt von Österreich, Kroatien und Italien. 

Mehr Informationen: Die beliebtesten Campingplätze Deutschland - Top Ten größer als Größer als Zeichen 1. Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern)

2. Rosenfelder Strand Ostsee Camping (Schleswig-Holstein)

3. Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Schleswig-Holstein)

4. Camping & Ferienpark Falkensteinsee (Niedersachsen)

5. Camping Ostsee - Campingpark Rerik (Mecklenburg-Vorpommern)

6. Camping Platz Ecktannen (Mecklenburg-Vorpommern)

7. Camping Schliersee (Bayern)

8. Camping-Resort Allweglehen (Bayern)

9. Campingpark Hüttensee - Lüneburger Heide (Niedersachsen)

10. Campingpark Kalletal (Nordrhein-Westfalen)

Deutsche Campingplätze top – Kühlungsborn am beliebtesten

Von den 100 nachgefragtesten Plätze liegen alleine 38 in Deutschland. Schaut man sich das innerdeutsche Ranking an, liegt der Campingplatz Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern an erster Stelle. Auf den Plätzen zwei und drei rangieren zwei Plätze aus Schleswig-Holstein: Rosenfelder Strand Ostsee Camping und Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf Fehmarn. In den Top Ten finden sich alleine sechs Campingplätze aus Norddeutschland.

„Unsere Nutzeranalyse bestätigt, dass zum einen gut bewertete, aber zum anderen auch online buchbare Plätze auf camping.info besonders gefragt sind. Die zahlreichen Bewertungen von anderen Campern bieten einen realitätsnahen Eindruck des Platzes und sind damit eine sehr gute Entscheidungshilfe bei der Urlaubsplanung“, erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info.