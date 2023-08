Ein lustiger Satz mit viel Wahrheitsgehalt - vor allem für Radler: „Wenn ich den See seh, brauche ich kein Meer mehr.“ Zum Glück gibt es in Deutschland und den Nachbarländern so viele Seen mit herrlichen Radrouten drumherum. Wir empfehlen eine Auswahl von Seen für Tages- und Mehrtagestouren.

Havelseen - Natur und Nostalgie rund um Potsdam

Schilfbewachsene Ufer, weite Seen verbunden durch den ungebändigten Flusslauf der Havel, dazu eine in weiten Teilen nur wenig besiedelte Wiesenlandschaft prägen im Südwesten von Berlin die Landschaft der Potsdamer und Brandenburger Havelseen. Über dieses weitläufige, noch recht ursprüngliche Naherholungsgebiet freuen sich nicht nur die Wassersportler und Naturliebhaber aus der Hauptstadt, sondern natürlich auch die Radfahrer. Denn rund um viele dieser Seen führen gut ausgebaute, flache Radwege, mitten durchs Seengebiet verläuft der Havel-Radweg. Auf die Kulturreisenden warten die „königliche“ Landeshauptstadt Potsdam, das romantische Werder und Brandenburg an der Havel mit ihren historischen Stadtkernen. Auch einen Besuch wert sind die kleineren Anrainerorte wie Caputh, bekannt für sein Schloss und als ehemaliges Feriendomizil von Albert Einstein, der Malerort Ferch und das nette Fischerdorf Ketzin sowie Lehnin mit dem überregional bekannten Kloster.

Chiemsee und mehr - Oberbayern aus dem Bilderbuch

Wenn Mozart schon ein Fahrrad gehabt hätte, wäre er bestimmt damit durch diese Region gefahren. Auf jeden Fall liebte er den Chiemgau mit seinen Seen, den schmucken Dörfern und Klöstern und der Kulisse der nahen Alpen. Der große Vorteil heutzutage: Diese fast kitschig-schöne Landschaft durchzieht ein ansprechendes Netz verschiedener Radwege, mittendrin die beliebte 57 Kilometer lange Paraderunde ums „Bayerische Meer“, den Chiemsee, daneben die Eggstätter Seenplatte, der Simssee, der Waginger See und einige andere. Dazu kommt die gastliche Infrastruktur mit urigen Biergärten, Ferien auf dem Bauernhof und vielen natürlichen Bademöglichkeiten. Allerdings wissen um diese Vorzüge mittlerweile schon viele Radler, so dass manches Hotel im Hochsommer auch mal kein Zimmer mehr frei hat. Der Trost: Frühling und Herbst haben im Chiemgau den Genussradlern ebenso viel zu bieten.

Der Chiemsee wird auch „Bayerisches Meer" genannt. Wer ihn mit dem Rad erkunden möchte, kann eine insgesamt 57 Kilometer lange Rundtour fahren. Foto: Armin Herb / www.srt-bild.de

Fünf-Seen-Land - bayerische Biergarten-Runde

Die Münchner haben schon Glück mit ihrem Umland. Südlich der bayerischen Landeshauptstadt breitet sich ein Naherholungsgebiet der ganz besonderen Art aus - das Fünf-Seen-Land. Alles ist vorhanden, was man sich in der Freizeit wünscht: liebliche Landschaft, Badeseen, Biergärten und auch kulturelle Sehenswürdigkeiten. Und bei Föhnwetter reicht der Blick bis zu den Alpen. Wir starten unsere 50-Kilometer-Runde in Herrsching am Ammersee. Die „Kleinen“, das heißt der Pilsensee und der Wörthsee, sind bald erreicht. Viele Radler legen hier schon den ersten Badestopp ein. Eifrige machen noch einen Abstecher zum Weßlinger See. Wer langsam unterwegs ist, sollte sich die langen Pausen etwas aufsparen. Denn die Strecke führt noch um den ganzen Ammersee herum, meist in Ufernähe. Verlockendes Ziel ist der gemütliche Biergarten des Klosters Andechs auf einer kleinen Anhöhe. Aber Vorsicht, das Klosterbier schmeckt wirklich sehr süffig, vor allem nach Schweiß treibenden Radelkilometern. Und am nächsten Tag wartet ja noch die große Runde um den Starnberger See.

Neusiedler See - die Fünf-Sterne-Runde

Ganz im Osten Österreichs liegt Mitteleuropas größter Steppensee. Manche sagen auch die „Badewanne der Wiener“ dazu. Ist der Neusiedler See doch ein bevorzugtes Freizeitziel der Hauptstädter. Die Region lockt aber nicht nur zum Baden und Weintrinken. Der 125 Kilometer lange Neusiedler See-Radweg ist zum wiederholten Male vom ADFC zu einem der wenigen Fünf-Sterne-Radwege gekürt worden. Dafür sorgte vor allem die flache, praktisch autofreie Wegführung mit gepflegten Rastplätzen. Besonders attraktiv ist die lange Passage durch den Steppen-Nationalpark Seewinkel mit seinen unzähligen Vogelarten. Dort leben sogar wieder die fast ausgestorbenen weißen Esel. Falls die große Seenrunde zu lang sein sollte, kann man mit einer gemütlichen Fährfahrt von Illmitz nach Mörbisch die Strecke auch halbieren.

Schweizer Seenroute - mehr See geht nicht

Diese Strecke ist die Königstour für Liebhaber schöner Seen. Nicht weniger als 16 große und kleine Seen berührt die 500-Kilometer-Route quer durch die Schweiz - natürlich durchgehend beschildert. Los geht‘s in Montreux oder Vevey am Genfersee. Der Radreisende darf sich auf rund zehn Etappen mit insgesamt 4200 Höhenmetern freuen. Nicht allzu viel, allerdings sind die Höhenmeter nicht gleichmäßig verteilt, so dass es hin und wieder kräftige Steigungen zu bewältigen gilt. Wer sich das nicht zutraut oder antun will, findet an diesen Stellen meist Abhilfe durch Veloverladung in Bahn und Bus oder fährt die Tour mit dem E-Bike. Es wäre ja zu schade, müsste man wegen ein paar Steigungen auf diese vielen Seen-Highlights verzichten: die grandiosen Panoramen am Thuner- und Brienzersee, die schilfbewachsenen Ufer des Zugersees oder die Felswände der Churfirsten am Walensee. Oder gar auf den würzigen Greyerzer-Käse am Lac de Gruyeres. Der Bodensee ist selbstverständlich auch dabei.

Auszeit am Ufer des Bodensees: Im Osten der Schweiz sind viele Touristen mit E-Bikes und Fahrrädern unterwegs. Die Schweizer Seenroute gilt als anspruchsvoll. Foto: Armin Herb / www.srt-bild.de

Salzburger Seenland - WM-erprobte Radregion

Das Seengebiet nördlich von Salzburg zählt zu den Urlaubsklassikern in Österreich - auch bei den Radtouristen. Im Salzburger Seenland warten die wärmsten Badeseen des Alpenlandes. Spätestens seit dort vor einigen Jahren die Straßenrad-Weltmeisterschaft stattfand, ist die Region auch als beliebtes Radrevier über die Grenzen hinaus bekannt. Auch wer intensiver in die Pedale treten möchte, hat die Wahl unter einigen interessanten Themenradwegen, die durch diese liebliche Region verlaufen, wie zum Beispiel der Mozart-Radweg (410 km), der Bajuwaren-Erlebnis-Radweg (127 km), die Barock-Tour (71 km) und insbesondere der berühmte Salzkammergut-Radweg (345 km). Und Salzburg - als kulturelles Highlight - ist ja auch nicht weit entfernt.