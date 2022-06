ARCHIV - Rettungsschwimmer haben am Strand von Migjorn einen ertrunkenen Deutschen aus dem Wasser gezogen. Foto: Stefan Weißenborn/dpa-tmn/dpa FOTO: Stefan Weißenborn Unfälle Deutscher vor der Küste von Formentera ertrunken Von dpa | 18.06.2022, 16:52 Uhr

In jüngster Vergangenheit hat es mehrere Todesfälle an den Stränden der Balearen-Inseln gegeben. Am Freitagabend kamen zwei weitere dazu.