Deutscher Tourist in Höhle auf Mallorca tödlich verunglückt

Ein Tourist aus Deutschland ist am Dienstag in einer Höhle auf Mallorca bei einem Unfall ums Leben gekommen. Trotz der Warnung vor einem Sturm und hohen Wellen ist der Mann aus Bottrop in Nordrhein-Westfalen nachmittags eine Treppe an einer Klippe in Cala Serena hinabgestiegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch ein Hinweisschild warnt davor, die vom Meer ausgewaschene Höhle bei schlechtem Wetter auf keinen Fall zu betreten.