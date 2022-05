ARCHIV - Die deutsche Hubschrauber-Pilotin Jacqueline Sellmann fliegt in der Nähe der Freiheitsstatue. Bis zu 25 mal am Tag fliegt Sellmann Gruppen von um die sechs Touristen über New York herum - immer mit Manhattan und der Freiheitsstatue auf dem Programm. Foto: Kirk Reuben/Jacqueline Sellmann/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

FOTO: Kirk Reuben