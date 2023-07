Seit 1978 bietet die Familie Meutstege Urlaub und Freizeitaktivitäten auf dem ehemaligen Siedlungshof in Haren an der Ems an. Mittlerweile können Urlauber zwischen vielen verschiedenen Unterkunftsarten wählen. Klassisch stehen zwei Ferienhäuser und drei Ferienwohnungen zur Verfügung. Wer ein echtes Bauernhoferlebnis möchte, kann stilecht im Heuhotel übernachten. Für ein außergewöhnliches Erlebnis stehen auch drei Schlaffässer zur Auswahl, die auf der Obstwiese des Ferienhofes stehen. Camper kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Wer mit dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil anreist, kann einen Stellplatz auf dem Hof buchen.

Auch kulinarisch hat der Ferienhof Meutstege einiges zu bieten. Im Bauernhofcafé können Gäste selbstgemachte Torten, frische Waffeln, herzhafte Brote und andere leckere Köstlichkeiten genießen. Besonders empfehlenswert ist das „Emsländische Frühstücksbuffet“, das sonntags und an Feiertagen von 9.30 - 12.30 Uhr angeboten wird. Das typisch emsländische Frühstück bietet alles, was das Herz begehrt: frische Brötchen, selbstgebackenes Brot, eine große Auswahl an Aufschnitt- und Käsespezialitäten sowie selbstgemachte Marmelade und Honig aus der Region. Als echte Besonderheit können sich Gäste auf ein typisch emsländisches Wurstebrot frisch aus der Pfanne mit Apfelscheiben freuen, sowie Spiegeleier mit Speck, Rührei und verschiedene Häppchen.

In dem gemütlichen Bauernhofcafé schmeckt das typisch emsländische Frühstück gleich doppelt so gut. Foto: Ferien- & Freizeithof Meutstege

Ein Schneemann im Sommer

Für Kinder gibt es auf dem Hof zahlreiche Spielmöglichkeiten. Ein großer Sandspielplatz mit Schaukeln, einem Kletterturm, einer Wippe und einem großen Hüpfkissen, sorgt für stundenlangen Spaß. Auf dem Hof mit dem sogenannten Archepark gibt es zudem viele Tiere zu sehen. Neben Schafen, Ziegen, Hühnern, Gänsen und Schweinen können Gäste auch Kaninchen und Meerschweinchen entdecken.

In der Gaudi-Spiel-Scheune können sich große und kleine Spielkinder an urigen Spielen aus Holz versuchen. Beim Flippern, Kegeln, Holzklotzstapeln oder Wettmelken kann jeder zeigen, was in ihm steckt. Viel Spaß verspricht auch das sogenannte Bauerngolf. Mit lustigen Holzschuh-Schlägern und großen „Golfbällen“ können sich Familien und Freunde über eine Reihe von außergewöhnlichen Parcours spielen.

Mehr Informationen: Preise und Öffnungszeiten größer als Größer als Zeichen Öffnungszeiten:

Dienstag - Sonntag: 12:00 - 18:00 Uhr, in der Ferienzeit ab 11.00 Uhr

Montags Ruhetag Eintritt Maislabyrinth:

Erwachsene 3,50 €

Kinder: 2,50 €



Preise Bauerngolf

Erwachsene 5 €

Kinder (bis 12 Jahre) 3 €



Pauschalangebote Gaudi-Spiel-Scheune

Kaffee / Kuchen mit 1,5 Std. Gaudischeune 12,50 € p.P.

Rustikales Essen mit 1,5 Std. Gaudischeune 21,50 € p.P.

Ein besonderes Highlight für die ganze Familie ist das Maislabyrinth. Seit über 20 Jahren legt der Ferienhof ein blickdichtes Maisfeld an, in dem jedes Jahr ein unterschiedliches Muster gelegt wird. In diesem Jahr können Besucher sich auf einen Irrweg in Form eines Schneemannes freuen, der für die richtige Abkühlung in den heißen Sommermonaten sorgt.

Ein Schneemann im Sommer? Das Maislabyrinth in diesem Jahr sorgt für eine kleine Abkühlung. Foto: Ferien- & Freizeithof Meutstege

Besucher des Ferien- und Freizeithofs Meutstege können dank der zahlreichen Urlaubs- und Aktivitätsangeboten eine unvergessliche Zeit auf dem Bauernhof verbringen. Ideal, um die Schönheit der Natur zu genießen und das Landleben für sich zu entdecken.

Mehr Informationen: Kontakt Ferien- & Freizeithof Meutstege

Hebel 28

49733 Haren (Ems) Telefon: 05932 69396

E-Mail: info@meutstege.de

Web: www.meutstege.de Öffnungszeiten: Dienstag - Sonntag 12.00 - 18.00 Uhr, in der Ferienzeit ab 11.00 Uhr

