Im August war es auch in Deutschland fast zu heiß. Da waren mancherorts zumindest spontane Reisen nicht unbedingt erforderlich. Aber jetzt herbstelt es bereits, und bald heißt es wieder die dicke Jacke aus dem Schrank holen. Oder Koffer packen und ab in den Süden. Rund um das Mittelmeer und dahinter ist der Sommer nämlich noch lange nicht abgereist. Da lockt weiter badewarmes Wasser, die Preise dagegen sind günstiger geworden. Und Ruhe kehrt im Oktober und November in den vorher überlaufenen Orten auch wieder ein.

Radfahren im türkischen Alanya

Viel Sonne für wenig Geld: Die findet man in der Südtürkei. Das mildeste Klima bietet dabei die Region um Alanya. Der traditionsreiche Badeort mag nicht so schick sein wie Kemer oder Belek, dafür reizen bei Antalyas kleiner Schwester die südländische Atmosphäre und der flach abfallende Kleopatrastrand; unvergesslich bleibt ein Piratentörn entlang der Küste. Das Wasser ist im Oktober und November noch 20 bis 23 Grad warm, die Luft 21 bis 26 Grad. Manchmal kann man selbst im Dezember noch baden. Die malerische Altstadt lässt sich bequem per Leihfahrrad oder Elektroroller erkunden; Alanya besitzt die ersten Fahrradwege der Türkei. 6.000 deutsche Auswanderer prägen das Stadtbild nachhaltig - vom Schwarzbrotbäcker bis zum Weihnachtsmarkt. Mit seinen preiswerten Hotels und dem quirligen Stadtleben ist Alanya auch eine Top-Adresse für Nachtschwärmer. Und die Aussicht von der Burgruine ist einfach atemberaubend. Eine Woche Übernachtung mit Halbpension in einem 4-Sterne-Hotel gleich hinterm Kleopatrastrand gibt es inklusive Flug ab Deutschland bereits unter 400 Euro.

Rückkehr nach Rhodos für Badeurlauber und Kulturfreunde

Längere Öffnungszeiten: Weil auf der Insel Rhodos im Juli ein schwerer Waldbrand wütete und prompt die Urlauber auch für den gar nicht betroffenen Nordteil der Insel ausblieben, bleiben die Hotels dieses Jahr bis Mitte November auf, der Veranstalter Tui hat entsprechende Flüge aufgelegt. Die beste Region um diese Zeit sind der Hauptort Rhodos-Stadt und die angrenzenden Strände. Rhodos-Stadt umgarnt Besucher mit einer zinnenbewehrten Stadtmauer, der intakten Ritterstraße und dem Großmeisterpalast aus den Zeiten des Johanniterordens.

Der Hafen von Kolymbia: Die schöne und beliebte griechische Insel Rhodos kann in diesem Herbst wieder von Touristen besucht werden.

Die Unterkunft wählen Badeurlauber gern ein bisschen außerhalb, zum Beispiel im quirligen Faliraki oder im eleganteren Ialysos. Ebenfalls als Top-Strand gilt der feinsandige Tsambika Beach. Anfang November zahlt man für eine Woche Flug und 4-Sterne-Hotel mit Halbpension ab 550 Euro.

Olivenhaine, Sonnenbäder und Schwimmspaß auf Kreta

Bis weit in den November hinein geöffnet bleibt dieses Jahr auch Kreta. Griechenlands größte Insel ist auch seine wärmste. Wenn es anderswo bereits zu kalt zum Baden wird, dann spielt die Insel der Minoer ihre Vorteile erst richtig aus. Im Herbst kann man zudem prima durch die Olivenhaine wandern und der 3.500 Jahre alten ersten Hochkultur Europas nachspüren, hinterher lockt stets ein Bad im Meer und eine Strandtaverne mit himmelblau gestrichenen Stühlen. In Sachen Wärme kann nichts schiefgehen am Strand des typisch kretischen Dörfchens Koutsounari bei Ierapetra, dem südlichsten Zipfel von Kreta. Dort an der Südküste, dem Libyschen Meer, ist das Wasser immer ein oder zwei Grad wärmer als an den flughafennäheren Nordstränden. 23 Grad Wassertemperatur, tagsüber 26 Grad Wärme und sieben Sonnenstunden pro Tag machen Sonnenbad und Schwimmen auch Ende Oktober noch zum Genuss. Eine Woche Flug und Viersternehotel mit Halbpension in Ierapetra kostet Ende Oktober ab 580 Euro.

Italien-Urlaub mit Karibik-Flair

Kalabrien, Italiens Stiefelspitze, nennt sich gern selbst die „Karibik Italiens“ - zu Recht. Tatsächlich blitzt das Meer am Capo Vaticano nämlich türkisfarben wie auf Jamaika, fällt der Felsgrat an den Salinen von Joppolo pittoresk wie auf Barbados ins intensive Blau des Meeres ab. Die Region bietet Besuchern im Oktober Badetemperaturen von 22 Grad, die Luft hat laue 24 Grad. Trotz fast 800 Kilometer Küste ist Kalabrien noch erfreulich ursprünglich, Massentourismus wird man nicht finden.

Strand bei Capo Vaticano: Das türkisfarbige Wasser des Meeres erinnert ein wenig an Jamaika.

Abends, nach einem romantischen Sonnenuntergang, bummeln die Urlauber vergnügt durchs charmante Städtchen Tropea und freuen sich über Köstlichkeiten wie „Surici“ (frittierter Goldbutt) und „Alici in tortiera“ (gebackene Sardellen). Wer einen Leihwagen hat, der kurvt die Küste entlang ins Städtchen Pizzo, wo angeblich das Tartufo-Eis erfunden worden ist - bei der Gelateria Di Jorgi an der Piazza Garibaldi kann man es sich schmecken lassen. Eine Woche Flug und 4-Sterne-Hotel in Capo Vaticano mit Halbpension gibt es im Oktober ab 650 Euro.

Windsurfen, entspannen und Tierparkbesuche auf Teneriffa

Ein Dauerbrenner für Schlechtwetterflüchtlinge sind die Kanarischen Inseln. Teneriffa ist die größte dieser sieben schönen Inselschwestern. An ihren goldenen Sandstränden im Inselsüden ist es noch lange sommerlich sonnig: Die Wassertemperatur liegt im Oktober und November bei 21 bis 23 Grad, die Luft ist bis zu 26 Grad warm. Solche Verhältnisse locken die Sportler in Scharen: Bei El Medano wird windgesurft und wellengeritten, an den Hängen des gewaltigen Inselbergs Teide toben sich die Rennradler und Mountainbiker aus. Im Norden der Insel wartet eine andere Welt: Bananenplantagen, wilde Berge und traditionelle Bergdörfer. Der traditionsreiche Nord-Hauptort Puerto de la Cruz schützt sich vor der Sonne gern unter eine Wolkendecke, lockt dadurch aber mit seidiger Luft wie nach einem Champagnerbad und bleibt ein immergrünes Blumenparadies. Nicht verpassen: den Tierpark Loro Parque oder sein Pendant im Süden, den Siam Park. Eine Woche Flug und 4-Sterne-Hotel mit Halbpension auf Teneriffa gibt es in der ersten Novemberhälfte ab 900 Euro.

Städtetrip und Strandurlaub in Dubai

Luxus zum Discounttarif bietet Dubai. Das sonnenverwöhnte Emirat ist ja bekannt als Ort der Superlative. Tatsächlich lässt sich wohl nirgendwo so gut Städtetrip mit Strandurlaub verbinden. In Dubai gibt es das höchste Gebäude der Welt (Burj Kalifa, 828 Meter) und das größte Einkaufszentrum (Dubai Mall, 1.200 Geschäfte), dazu die edelsten Strandhotels (Atlantis, Burj Al Arab) und die spektakulärsten Ferienorte (The World, The Palm). Das Klima ist etwas für Sonnenanbeter: Tags steigt das Thermometer im November über 30 Grad, das Wasser ist wohlige 27 Grad warm. Topadresse für Wasserratten ist der Jumeirah Beach - auch für Familien mit Hang zum Komfort. Tipp: Gönnen Sie sich eine Jeepsafari in die Wüste oder einen Besuch in einer Falknerei. Für eine Woche Flug und Viersternehotel mit Frühstück in Dubai zahlt man Ende Oktober ab 1.200 Euro.