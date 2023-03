Der Frühling steht vor der Tür und die ersten Urlaubsideen werden besprochen. Wer schöne Radtouren und charmante Wanderwege sucht, der wird nahe der größten Stadt des Emslands fündig. Rund um Lingen an der Ems findet man ruhige Wälder sowie außergewöhnliche Fluss- und Moorlandschaften, die zum Entdecken einladen. Das neue Urlaubsmagazin der Stadt Lingen an der Ems bietet zahlreiche Reise- und Freizeitangebote für Aktivurlauber, kulinarische Genießer, Naturfreunde und Kulturliebhaber.

Eine Kanufahrt durch die idyllische Landschaft der Emsauen eignet sich perfekt für einen sonnigen Urlaubstag. Foto: MedienAtelier Emsland

Die GEO-Region rund um Lingen ist eine der beliebtesten Radreiseregionen Deutschlands. Kein Wunder also, dass das Angebot der sogenannten Radsternfahrten so gerne in Anspruch genommen wird. Auch in diesem Jahr können Radbegeisterte das Radsternfahrt-Angebot wieder nutzen, um die neun interessanten Themenrouten rund um Lingen zu entdecken. Das Angebot beinhaltet zwei Übernachtungen inklusive Frühstück im Hotel, sowie einen Genießergutschein pro Gast im Wert von 14 Euro, der in teilnehmenden Restaurants eingelöst werden kann. Zudem erhalten die Gäste ein Willkommensgeschenk aus der Stadt und ein exklusives „Willkommen in Lingen“-Paket mit ausführlichen Radkarten und neun ausgewählten Thementouren. Das Angebot kann beliebig verlängert werden.

Auf den Themenrouten erleben die Gäste die unvergleichliche Landschaft des Emslands entlang von Flüssen, Wäldern und Moorlandschaften. Am Ende des Tages geht es immer wieder zurück in die Stadt Lingen. Dank des neuen Knotenpunktsystems ist die Orientierung auf den Routen noch einfacher. Fest installierte Schilder, Karten und Wegweiser an jeder Kreuzung und Weggabelung ermöglichen eine unbeschwerte Fahrt, ohne auf Hilfsmittel angewiesen zu sein. Wer möchte, kann auch Picknickpakete oder Tourbegleitungen dazubuchen.

Dank Bogenschießen wird der Urlaubstag zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Foto: Kanucamp Lingen

Neben der beliebten Radsternfahrt bietet das Lingener Urlaubsmagazin weitere zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen, ob sportlich, entspannt, zu Wasser oder in der Luft. Wer schon immer mal die Ems kennenlernen wollte, der ist bei einer idyllischen Kanutour durch die Landschaft der Emsauen genau richtig. Für Genießer bietet Lingen eine Auswahl an Bier- und Weinverkostungen. Darüber hinaus finden Interessierte im Magazin eine Übersicht an Veranstaltungen, Märkten, Konzerten und Messen. Für den besonderen Urlaubstag können Abenteuerlustige sich für eine iPad-Tour, einen Escape Room oder zum Bogenschießen anmelden.

Noch mehr Anregungen, Ideen und Angebote gibt es im Urlaubsmagazin der Stadt Lingen:

