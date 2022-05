Vor dem Deich ein Containerriese nach dem anderen, dahinter Campingwagen in Reih und Glied: Cuxhaven, das ist das Paradies der Wohnwagentouristen und Dauercamper an Nordsee und Elbmündung. Während der Schulferien, aber auch zu allen anderen Zeiten fällt halb Nordrhein-Westfalen per Karavan in den nördlichsten Zipfel Niedersachsens ein, jedenfalls belegen die Nummernschilder auf den Campingplätzen dieses Kräfteverhältnis.

Unterschätzter Urlaubsort Dabei ist es eine Grundsatzfrage, wo man seinen Urlaub in Cuxhaven verbringt. Sahlenburg würden einige sagen, denn mit seinen zwei herausragenden Plattenbauten herrscht hier der Charme vergangener Jahrzehnte. Andere schwören auf das mondäne Döse oder auf Duhnen. Wer einmal seinen Lieblingsort in dem Nordseebad gefunden hat, wird ihn zeit seines Lebens nie wieder wechseln. Touristengebiete im Aufbruch Duhnen und Döse befinden sich seit Jahren im Aufbruch. Abseits der Hauptsaison wird überall gebaut, alten Betonburgen in Strandnähe sind vorzeigbare Türme mit bequemen Ferienwohnungen zur Seite gestellt worden. Damit ist in den vergangenen Jahren eine neue Klientel nach Cuxhaven gekommen – bis zur Jahrtausendwende waren Camper die mit Abstand größte Gruppe. Hinter Dünen und Deich verbindet ein breiter Radweg alle Strände, Stadtteile und Nachbargemeinden. Wer will, der kann auch einfach nur einen Tag am Meer verbringen. Strandkörbe gibt es quasi überall zu mieten. Da, wo die meisten Urlauber zu Fuß nie hinkommen würden, am Ende von Duhnen, gibt es auch einen Abschnitt für Freunde des Nacktbadens. Liebevoll wird der FKK-Bereich „Neu-Nackeduhnien" genannt. Zu Schade zum Faulenzen Doch ein Besuch in Cuxhaven ist schon fast zu schade zum Faulenzen. Mit einem Kutter zu den Seehundbänken schippern, beim jährlichen Wattrennen zuschauen, mit dem Katamaran nach Helgoland fahren, bei Ebbe durchs Watt zu den Muschelbänken oder zur Insel Neuwerk wandern, den Kurpark samt Zoo besuchen – langweilig wird es in Cuxhaven nie. Bei schlechtem Wetter geht es ins Wellenbad in Duhnen, mittlerweile ein Wellnesstempel, oder in eins der zahllosen Museen.