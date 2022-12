Reisen mit chronischen Krankheiten sollten sehr gut geplant werden. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn up-down up-down COPD, Herzprobleme, Diabetes Vorbereitung ist alles: Wie Reisen mit chronischen Krankheiten möglich sind Von dpa | 22.12.2022, 04:32 Uhr | Update vor 57 Min.

Welche Reiseziele sind geeignet für mich? Ist am Urlaubsort eine Dialyse möglich? Menschen mit schweren Erkrankungen stellen sich bei der Reiseplanung ganz eigene Fragen. So gehen Sie es an.