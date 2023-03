Der deutsche Multimilliardär Klaus-Michael Kühne pflegt geradeheraus zu sagen, was er meint. Wenn Lufthansa oder Swiss mit Flugzeugen anderer Gesellschaften fliegen, dann empfindet er das „als Etikettenschwindel“, denn er bevorzugt „das Original“. Wie Kühne, der übrigens größter Einzelaktionär der Lufthansa ist, geht es vielen Urlaubern. Sie achten darauf, auf welche Linie sie gebucht sind. Doch am Flugsteig ist trotzdem manchmal die Überraschung groß - dann, wenn die Passagiere in eine Maschine einsteigen sollen, die sie nicht erwartet haben.

Lufthansa gebucht - Air Unbekannt geflogen: Immer häufiger steht eine ganz andere Gesellschaft auf dem Ticket als auf dem Rollfeld. Dabei handelt es sich keineswegs um ein Versehen, das Wechselspiel hat Methode. Die Fluglinien besitzen sogar einen Fachbegriff dafür: „Code-Sharing“ nennen sie es, wenn eine Gesellschaft fremde Maschinen unter eigener Flugnummer vermarktet. Dieses Versteckspiel ist beliebt. Lufthansa zum Beispiel teilt heute gegenseitig Jets mit Branchengrößen wie United Airlines, SAS Scandinavia und Thai International, aber auch mit eher unbekannten Airlines wie der kroatischen Adria Airways, Air India und der Air Malta.

Bei der Konkurrenz ist es nicht anders: Wer Air France gebucht hat, kann auf die tschechische CSA oder die rumänische Tarom treffen. Statt bei der erwarteten British Airways heißt es bisweilen bei der chinesischen China Southern oder bei Royal Jordanian einsteigen. Die niederländische KLM lässt bei Air Serbia und bei Bulgaria Air fliegen. Und Singapore-Airlines-Kunden finden sich bisweilen auf Egyptair-Stühlen wieder.

Nahezu jede internationale Airline hat heute Partner-Linien, mit denen sie sich Maschinen und Strecken teilt. Der Vorteil für die Fluggesellschaft ist klar: Sie kann Strecken und Flugzeiten anbieten, ohne mit einem eigenen Flugzeug ins Risiko zu gehen. Die Kosten sinken, der Gewinn steigt. Klar, dass da die Vorstände ins Schwärmen kommen.

Der Fluggast ist dagegen der Dumme. Schließlich hat er die Airline seines Vertrauens gebucht, häufig mehr dafür bezahlt als für ein Ticket der Wettbewerber, weil er sich einen bestimmten Service und Flugzeugstandard erwartet hat. Und dann muss er plötzlich mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen und deren Service testen.

Noch zu den kleineren Ärgernissen gehört es dann, wenn zum Frühstück das gewohnte Schwarzbrot fehlt und keine heimische Zeitung an Bord ist. Oft verstehen die Stewardessen auch schlecht Deutsch. Ein weiterer Nachteil können die unterschiedlichen Gepäckbestimmungen der Fluglinien sein: Während zum Beispiel Airline eins 23 Kilogramm schwere Koffer und zehn Kilogramm Handgepäck erlaubt, sind es bei Airline zwei nur 20 und acht Kilogramm. Vor einem Codeshare-Flug sollte man also auf jeden Fall auf die Gepäckbestimmungen der beteiligten Airlines prüfen!

Auch in Sachen Entschädigung und Ausgleichszahlungen bei Annullierung oder Flugverspätung kann es bei Codeshare-Flügen zu Unterschieden kommen. Wenn Lufthansa im kanadischen Schneesturm hängen bleibt, hat der Passagier Anspruch auf EU-Ausgleichzahlungen. Bei Air Canada müsste man sich mit den kanadischen Varianten davon herumärgern.

Doch das ist noch nicht alles: Gern werden via Code-Sharing ärgerliche Umsteigeverbindungen verheimlicht. So gaukelt der Air-France-Flugplan dem Leser einen Direktflug von Frankfurt nach San Francisco vor. In Wirklichkeit endet der Flug der Franzosen in Paris, ab dort geht es weiter mit der Partnergesellschaft Delta. Bei 19 Stunden Gesamtreisezeit hat der Passagier viel Zeit festzustellen, dass der direkte Flug mit Delta Air Lines fast vier Stunden schneller gewesen wäre.

Rechtlich ist gegen die Code-Sharing-Praktiken nicht anzukommen. Denn was der Fluggast als Mogelpackung empfindet, ist juristisch völlig legal. Das Warschauer Abkommen von 1929, das den internationalen Flugverkehr regelt, verpflichtet den „Luftfrachtführer“ nur, den Käufer eines Tickets zu befördern. Mit welchem Flugzeug und mit welcher Besatzung, ist seine Sache.

So bleibt dem Verbraucher nur, das Spiel zu durchschauen. Hier sind einige Tipps, wie sich bereits anhand des Flugplans die meisten luftigen Mogelpackungen enttarnen lassen: Misstrauisch machen den Kenner ungewöhnliche Flugnummern. So stehen bei Lufthansa hohe Nummern ab 5000 häufig für Kooperationsflüge. Ein eindeutiges Zeichen für Code-Sharing ist die sogenannte Double-Designation. „JPLH“ im Flugplan bedeutet: gemeinsamer Flug von Adria Airways (JP) und Lufthansa (LH), geflogen von Adria Airways (erstes Kürzel).

Sternchen lassen nichts Gutes ahnen: Sie stehen in der Regel für Maschinen anderer Gesellschaften. Die Erklärung findet sich oft versteckt ganz unten auf der Webseite: Dort erfährt man, dass ein Stern für Durchführung des Flugs mit einer Partner-Airline steht, ein zweiter bedeutet zusätzlich mindestens einmal umsteigen. Flüge zwischen Drittländern sind fast immer suspekt. Wenn Swiss angeblich zwischen Buenos Aires und Santiago fliegt, British Airways von München nach Paris, dann stimmt da etwas nicht.

Bei der Buchung langer Flüge lohnt es sich, stets gezielt nach der exakten Streckenführung mit allen Zwischenstopps, dem jeweiligen Flugzeugtyp und den beteiligten Gesellschaften zu fragen. Viele Buchungs-Webseiten beantworten diese Fragen sehr genau, wenn man weiß, wo nachzuschauen ist. Bei Lufthansa muss man nur in der Flugnummernzeile unten nach rechts schauen, dort steht (in sehr kleiner Schrift) die gewünschte Information.