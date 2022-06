ARCHIV - Die Mietwagenpreise steigen. In Spanien etwa sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr von 22 Euro auf nun 73 Euro pro Tag geklettert. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv FOTO: Jens Kalaene Preisanstieg von 40 Prozent Check24: Mietwagen diesen Sommer deutlich teurer Von dpa | 22.06.2022, 14:49 Uhr

Die Lieferengpässe in der Automobilindustrie schlagen auch auf den Mietwagenmarkt durch. Das macht sich vor allem an steigenden Preisen bemerkbar. Besonders teuer wird es in Großbritannien und Irland.