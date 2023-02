Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran, das gedruckte Buch ist aber immer noch ein Renner. Das zeigen trotz aller Krisen auf dieser Welt, mit denen steigende Energie- und Papierpreise einhergehen, die Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Bücher sind beliebt, Messen werden nach der Corona-Pandemie wieder besucht – und zwar gut. Klar, es gibt Hörbücher und andere digitale Tools, um den eigenen Wissensstand auszubauen und sich zu informieren. Aber die meisten Menschen lieben es immer noch, in greifbaren Objekten zu schmökern. Und sie sich hinterher ins Regal zu stellen.

Eines ist aber das Wichtigste: Es wird gelesen. Denn Lesen bildet und gebildete Menschen führen keinen Krieg. Um sich einen Überblick über die neuesten Bücher zu verschaffen, sind Messen eine willkommene Gelegenheit. Hier kommt eine Auswahl von Messen und Festen in diesem Jahr:

lit.Cologne

Die lit.Cologne ist ein internationales Literaturfestival – nach eigener Aussage das größte in Europa –, das seit März 2001 jährlich im Frühjahr in Köln stattfindet. 2023 vom 1. bis 11. März. Die lit.Cologne ist ein Paradies für Literaturfans oder solche, die es werden wollen. Jedes Jahr im Frühling trifft sich hier das Who`s who der zeitgenössischen Literatur. Dabei bewegt sich das Festival ohne Berührungsängste von der Hochkultur über die Bestsellerlisten bis zum Boulevard. Das Festival findet nicht in einer Messehalle statt, sondern an verschiedenen Orten in Köln. www.litcologne.de

Einen Besuch der Buchmesse in Leipzig kann man wunderbar mit einem Stadtbummel kombinieren. Foto: Tobias Reich/Unsplash Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Buchmesse Leipzig

Die Leipziger Buchmesse ist der wichtigste Frühjahrstreff der Buch- und Medienbranche und verbindet Leserinnen und Leser, Autorinnen und Autoren, Verlage und Medien – nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt. Sie alle kommen nach Leipzig, um die Vielfalt der Literatur zu erleben, Novitäten zu entdecken und neue Blickwinkel zu erhalten. Partnerland 2023 ist Österreich. Die Messe findet vom 27. bis 30. April statt. Unter dem Motto „meaoiswiamia“, sprich „mehr als wir“, zeigt Österreich in den kommenden Monaten einem internationalen Lesepublikum seine vielfältige Buchszene: offen und divers, progressiv und zukunftsmutig, humorbegabt und zu Selbstkritik fähig. www.leipziger-buchmesse.de

Buchmesse Frankfurt am Main

Unter dem Motto „Waben der Worte“ präsentiert sich das Gastland Slowenien auf der Frankfurter Buchmesse 2023 vom 18. bis 22. Oktober mit seiner mehrsprachigen literarischen Landschaft. Die Frankfurter Buchmesse ist die größte Buchmesse der Welt. Mehr als 7.000 Aussteller aus rund 100 Ländern präsentieren sich und stellen über 400.000 Buchtitel, Landkarten, Manuskripte und Grafiken sowie digitale Medien wie Hörbücher und E-Books aller Themen vor. Die Buchmesse wurde 1949 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegründet. Während der Buchmesse werden der Deutsche Buchpreis, der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, der Deutsche Jugendliteraturpreis und viele andere Branchenauszeichnungen verliehen. www.buchmesse.de

Antiquaria Ludwigsburg

Die Messe Antiquaria Ludwigsburg ist eine Antiquariatsmesse. Mit außergewöhnlichen Büchern, Graphiken und vielen Raritäten zeigt die Antiquaria Messe Ludwigsburg das breite Spektrum des Antiquariatsbuchhandels vom 15. bis 20. Jahrhundert aus allen Sammelbereichen. Die Exponate sind nicht nur ein Stück Kunstgeschichte, sondern ein Stück Geschichte überhaupt. Die Antiquariatsmesse Ludwigsburg bietet darüber hinaus ausreichend Gelegenheit für das Gespräch, für neue Kontakte und den Wissensaustausch zwischen Antiquaren und Bücherfreunden. 2023 findet die Messe vom 15. bis 17. Juni statt. www.antiquaria-ludwigsburg.de

Auch Wien bietet mehr als nur Bücher. Foto: Daniel Plan/Unsplash Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Österreich und Schweiz

Auch im deutschsprachigen Ausland locken Bücher in die Messehallen. Die Buch Wien (8. bis 12. November 2023) besteht in ihrer heutigen Form seit 2008 und ersetzte die Buchwoche, die ab 1948 bei freiem Eintritt im Wiener Rathaus veranstaltet wurde. Kurze Zeit später startet in der Schweiz die Buch Basel, die vom 17. bis 19. November geplant ist. Die Buch Basel ist ein Buch- und Literaturfestival mit internationalem und umfassendem Anspruch.