Langsam geht die Sonne am Horizont unter und taucht dabei die Landschaft in ein goldenes Licht. Mit dem Einsetzen der Dämmerung vermischt sich das Zirpen der Grillen mit dem Quaken von Fröschen. Irgendwo, gar nicht weit entfernt, grunzen Nilpferde um die Wette. Um uns herum sorgt das Wasser für eine besondere optische Täuschung. Die Oberfläche ist so ruhig, dass sich Land und Himmel darin exakt spiegeln. Und als ob die Sinne damit noch nicht genug zu tun hätten, schleicht sich noch der Duft von wildem Salbei in die Nase. Schöner könnte die erste Safari im Okavango Delta, die so erfolgreich mit der Sichtung von drei Löwenbrüdern, seltenen Afrikanischen Wildhunden und einem Baby-Elefanten begann, nicht enden. Surreal, kitschig und unbeschreiblich schön zugleich – der Himmel auf Erden. Und ein krasser Kontrast zu unserem Besuch an den Victoriafällen.

Während der Sambesi sich den Besuchern dort urgewaltig präsentiert, beeindrucken gut 300 Kilometer Luftlinie entfernt im Okavango Delta die leisen Töne – und die sind nicht minder spektakulär. Denn das mit 16.000 Quadratkilometern größte Binnendelta der Welt ist eine riesige Oase am Rand der staubtrockenen Kalahari-Wüste und damit eine Lebensader für Mensch und Tier: Über hundert Säugetierarten, mehr als 400 Vogelarten und an die 150 Fisch-, Amphibien und Reptilienarten sind hier zu Hause.

Grüne Oase: Wie Adern durchziehen Kanäle das Delta. Foto: Jessica Weiser Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Eine Oase in der Wüste

Das kühle Nass, das sich uns überall tiefblau und spiegelglatt präsentiert und das für die unglaubliche Vielfalt verantwortlich ist, hat einen langen Weg hinter sich. „Es kommt aus dem Hochland von Angola, wo auf einer Höhe von über 2.600 Metern zwischen Oktober und April bis zu 700 Millimeter Regen pro Quadratmeter fallen“, erklärt Safari-Guide Dennis Smith. Dort entspringen der Cubango und der Cuito, die den südlichen Teil Angolas durchfließen, ehe sie sich an der Grenze zu Namibia, genauer gesagt im Caprivi Streifen, zum Kavango vereinigen. „Sobald der Fluss die Grenze zu Botswana erreicht, wird er zum Okavango.“ Etwa drei Monate braucht das Wasser, bis es den Zufluss zum Delta erreicht. Panhandle, auf Deutsch Pfannenstiel, nennen ihn die Einheimischen. „Über den Pfannenstiel gelangt das Wasser in die Wasserarme des Deltas und weiter in die Kalahari, wo es schließlich versickert und verdunstet.“ Seinen Höchststand erreicht das lebenswichtige Nass im Laufe des Julis. Für kurze Zeit ist das Delta dann sogar um die 20.000 Quadratkilometer groß.

Ein Kreislauf, der seinen ganz eigenen Regeln folge und sich ständig wandele, erklärt uns Dennis: „Das Okavango Delta ist die erdbebenreichste Region des Landes. Aufgrund dieser tektonischen Aktivitäten verändern sich Strömung und Abflussverhalten des Wassers.“ Zuletzt bebte die Erde im August 2017. Regionen, die einst das ganze Jahr über Wasser geführt haben, sind seitdem trocken, während in anderen Gebieten das Wasser gestiegen sei. Die Flut hat sich dabei ihrer Umgebung angepasst. Sie kommt nicht plötzlich, nicht laut oder mit Wucht – aber sie ist dennoch unaufhaltsam. Wo gestern noch Buckelpisten durch das Delta führten, deutet heute nichts mehr auf einen Weg hin. In dieser Abgeschiedenheit allein unterwegs zu sein? Ein echtes Wagnis. Maun, die nächste große Stadt, ist rund 15 Stunden entfernt. Zum Glück kennen Dennis und sein Kollege Chris sich bestens aus und wissen, an welchen Stellen sie ihr Fahrzeug durch das Wasser steuern müssen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die beiden gehören zu den Mitarbeitern der Vumbura Lodge. Die Luxus-Unterkunft von Wilderness Safaris liegt weit im Norden des Okavango Deltas in der privaten Kwedi-Konzession und bringt es auf eine stolze Größe von etwa 60.000 Hektar. Doch das Unternehmen, das mittlerweile allein in Botswana 20 Camps betreibt, hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, seinen Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bescheren. 1983 von den Safari-Guides Colin Bell und Chris McIntyre gegründet, gilt Wilderness als Vorreiter in Sachen nachhaltigem Safari-Tourismus. „Die Konzession wurde über den Okavango Community Trust von fünf umliegenden Dörfern gepachtet“, erklärt Attorney Vasco, den alle nur Vasco nennen und der als Projektmanager bei Wilderness Safaris arbeitet. Hier geschehe nichts, ohne dass es mit den Dorfältesten abgesprochen und von der botswanischen Regierung abgesegnet wurde. Denn die ist schon länger um nachhaltigen Tourismus bemüht, gilt sogar als Paradebeispiel in Afrika. Und so setzt das Unternehmen auf Solarenergie, bereitet Abwasser aufwendig wieder auf und verbannte PET-Flaschen und Einwegplastik. „Wir schlagen auch nicht einfach so Wege in die Natur. Werden neue angelegt, müssen alte geschlossen werden.“ Außerdem stammen fast alle 150 Mitarbeiter des Camps aus den umliegenden Dörfern. Und wenn die Lodge irgendwann vielleicht mal geschossen werden sollte, weil die Konzession ausläuft? „Dann können wir hier alles so hinterlassen, als wären wir nie hier gewesen.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Gemeinsam etwas bewegen

Doch das Unternehmen engagiert sich nicht nur innerhalb der Konzession, sondern auch darüber hinaus. So unterstützt Wilderness Safaris mit einem Teil seiner Einnahmen Schulen, lokale Kleingewerbe und Projekte, die das Zusammenleben von Menschen und Wildtieren verbessern sollen. Über letzteres können sich Besucher zum Beispiel nahe des Dorfes Eretsha, das direkt am Rande der Kwedi-Konzession liegt, informieren. Hier unterstützt Wilderness gleich zwei Nonprofit-Projekte. Denn so schön für Safari-Touristen Löwe, Elefant und Co. auch sind – für die Dorfbewohner sind sie auch eine Bedrohung. So haben zum Beispiel die Löwen im Delta gelernt, dass das Vieh der hiesigen Bauern für sie eine leichte Beute ist. „Wir wissen, was für einen Schatz wir hier haben“, betont Kelebogile „Kelly“ Motshoi, die als Eco-Rangerin für die Organisation Claws arbeitet. Doch das Vieh sei die Lebensgrundlage der Menschen. „Werden Tiere gerissen, nehmen die Besitzer Rache an den Löwen.“ Sie nutzen dafür meist Gift, das aber nicht nur die Löwen tötet, sondern auch die Tiere, die von den Kadavern fressen. „Die Bauern haben keine Ahnung, was sie mit ihrer Tat anrichten, wie sehr sie den natürlichen Kreislauf durcheinanderbringen und der Natur schaden“, erklärt Kelly. Die Mitarbeiter von Claws bieten ihnen daher an, auf das Vieh aufzupassen – insgesamt 206 Tiere von 13 Bauern sind aktuell in der Obhut von Kelly und ihren fünf Kollegen. Auch sie stammen alle aus der Gegend und präsentieren den Gästen aus Deutschland stolz, wie sie die Tiere morgens aus dem löwensicheren Verschlag auf die Weideflächen treiben. Es ist auf den ersten Blick keine große Sache und dennoch ist die Arbeit unglaublich wichtig für das Miteinander von Menschen und Löwen im Delta.

Entspannter König: Wer nachts auf die Jagd geht, der schläft am Tag aus. Insgesamt drei männliche Löwen leben aktuell nahe der Vumbura Lodge. Foto: Jessica Weiser Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zur friedlichen Koexistenz von Zwei- und Vierbeinern will auch die Stiftung Ecoexist beitragen. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Zusammenleben zwischen Elefanten und Menschen zu verbessern“, erzählt uns William Moniwe, den wir direkt in Eretsha teffen. Rund 18.000 Dickhäuter sollen aktuell im Delta leben, Tausende sind es allein in der Gegend um das Dorf herum. Sie zerstören Ernten und auch ein unabsichtliches Zusammentreffen mit den Tieren kann schlimme Folgen haben. Diese Erfahrung musste auch der 80-jährige Daniel machen. Er hatte Glück, als er vor rund 20 Jahren bei der Feldarbeit von einem Dickhäuter angegriffen wurde, übersetzt William für uns. Wie man sich in so einer Situation richtig verhält, das zeigt uns Daniel höchstpersönlich. Gemeinsam mit einem jungen Dorfbewohner hat er ein kleines „Theaterstück“ einstudiert. Während der 80-Jährige sich selbst spielt, schlüpft der junge Mann in ein putziges Elefantenkostüm und mimt mit vollem Körper- und Stimmeinsatz einen wütenden Elefanten. Überlebt hat Daniel damals, weil er sich ganz einfach tot stellte. Wegrennen sei keine Option. Afrikanische Elefanten schaffen Spitzengeschwindigkeiten von 40 Stundenkilometern. Für uns ist diese Darbietung eine kurzweilige Unterhaltung, für die Bewohner des Deltas ist sie überlebenswichtig. Darüber hinaus unterstützt Ecoexist Landwirte beim Schutz ihrer Felder – zum Beispiel mit Elektrozäunen oder ganz simpel mit Chilis. Denn die scharfen Schoten mögen Elefanten gar nicht.

Für mehr Sicherheit: Der Sichtschutz verbirgt die Rinder nachts vor Löwen. Foto: Jessica Weiser Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bedrohtes Paradies

Jeden, den wir hier treffen, spricht voller Ehrfurcht von der Schönheit Botswanas und des Deltas und davon, wie wichtig es ist, das alles zu bewahren. Und doch ist auch in dem Land, das als das demokratischste auf dem afrikanischen Festland gilt, Wilderei ein großes Problem. Wie überall in Afrika sind vor allem Nashörner die Objekte der Begierde. 138 Tiere sollen zwischen 2018 und 2022 von Wilderern getötet worden sein. „Der Tourismus ist die beste Waffe gegen Wilderei“, sagt Wesley Hartmann, Naturschutzbiologe. „Ihr seid sozusagen wie unsere ehrenamtliche Anti-Wilderei-Einheit.“ Letztendlich helfe aber nur Aufklärung. „Wir können hier noch so viele Nashörner ansiedeln. Solange die Menschen nicht aufgeklärt werden, nützt das alles nichts.“ Gerade deshalb unterstütze Wilderness auch Organisationen wie Claws oder Ecoexist. „Natürlich bereitet uns auch der Klimawandel Sorgen“, gibt Wesley zu, doch andere Gefahren seien noch sehr viel konkreter. Bohrungen auf der Suche nach Erdöl in Namibia, die Gefahr durch Staudämme in Angola – das sensible Ökosystem des Deltas hat es nicht leicht. „Wenn man uns zum Beispiel in Angola das Wasser abdreht, dann wird es nicht lange dauern, bis es hier so aussieht wie in den Makgadikgadi-Pans, den größten Salzpfannen der Welt“, befürchtet Vasco. Die Pfannen sind eine 12.000 Quadratmeter große Mondlandschaft. Ein unwirtlicher Lebensraum und ein krasser Kontrast zum Delta.

Die schönsten Sonnenuntergänge: Lautlos gleiten die Boote, die Mokoro genannt werden, durch das Delta. Foto: Jessica Weiser Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein letztes Mal genießen wir dieses Paradies bei einer Fahrt im Mokoro, einem etwa vier Meter langen Einbaum-Boot. Unser Steuermann Alco ist hier im Delta geboren und aufgewachsen. Mit zehn Jahren begann seine Ausbildung zum „Poler“. Das Wort leitet sich vom englischen Wort „pole“ ab, was übersetzt Stange bedeutet – und genau damit bewegt er unser Boot durch die Kanäle des Deltas. Steuert es mal nach links, um uns auf einen kleinen farbenfrohen Riedfrosch aufmerksam zu machen, mal nach rechts zu besonders schönen Wasserlilien, aus denen er und seine Kollegen Ketten und Armbänder flechten. Das Wasser hier sei so sauber, dass die Einheimischen es bedenkenlos trinken könnten. Uns Ausländern rät er vom Versuch allerdings augenzwinkernd ab. Alco hat auf alle Fragen eine Antwort. Doch besonders viele Worte braucht er nicht – und so ist das sanfte Plätschern der Bugwelle am Rumpf unseres Bootes die meiste Zeit das einzige Geräusch, das die Stille des Deltas durchbricht, während die Sonne wieder einmal tieforange am Horizont untergeht. Unweigerlich denkt man wieder an David Livingstone, den Entdecker der Victoriafälle, und sein Zitat: „Mein Herz ist in Afrika“. Und man möchte ihm erneut zustimmen. Es ist ziemlich leicht sein Herz hier in der Wildnis zu verlieren.