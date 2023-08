Wer mit dem Auto im europäischen Ausland unterwegs ist, tut gut daran, sich vor der Abfahrt über die dort geltenden Verkehrsregeln zu informieren. Wer hat Vorfahrt bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr? In Frankreich zum Beispiel haben die Einfahrenden Vorrang. Wo darf ich parken? Darf ich mit dem Auto in die Innenstadt fahren? Gerade in Italien sind viele Altstädte als ZTL (Zona traffico limitato) gekennzeichnet und nur mit besonderer Genehmigung passierbar. Schnell ist aus Unwissenheit ein Verstoß begangen, der ärgerlicherweise auch noch teuer zu stehen kommen kann.

Das Ignorieren von Strafen kann richtig teuer werden

Und wer denkt, dass Knöllchen aus dem Ausland nicht ankommen oder bezahlt werden müssen, irrt gewaltig. Im Gegenteil: Ignorieren kann sogar richtig teuer werden. Schnell ist aus Unwissenheit ein Verstoß begangen, der ärgerlicherweise auch noch teuer zu stehen kommen kann. Strafen aus dem EU-Ausland werden in Deutschland ab 70 Euro vollstreckt, aus dem Nachbarland Österreich bereits sogar ab 25 Euro. Die Vermutung, dass Deutschland besonders streng ist und es beispielsweise in Bella Italia lockerer zugeht, erweist sich als teurer Trugschluss. Geschwindigkeitsübertretungen von 20 Stundenkilometern kosten daheim ab 35 Euro Verwarngeld, in Italien wird fast das Fünffache, nämlich 170 Euro, fällig. Und das sind keine italienischen Lire.

Noch teurer kommt zu schnelles Fahren in Norwegen zu stehen. Dort wird ein Loch von mindestens 490 Euro in die Urlaubskasse gerissen. Hat man sich von der sorglosen Urlaubsstimmung oder der Sehnsucht nach dem Strand gar zu höheren Geschwindigkeitsüberschreitungen bis 50 Stundenkilometer hinreißen lassen, werden in Frankreich bis zu 1500 Euro, in Österreich bis 2180 Euro und in Großbritannien gar bis 2850 Euro fällig. Die meisten Nachbarländer in Europa haben allerdings einen moderateren Bußgeldrahmen. Ist die Übertretung fahrlässig, bewegt sie sich eher am unteren Rand, kommen Gefährdung oder Sachbeschädigung hinzu, kann der Maximalbetrag verhängt werden.

Keine Gnade für Autofahrer, die mit Handy am Ohr telefonieren

Ach, wie schön: Direkt vor dem Geschäft ist ein Parkplatz! Lieber noch mal genauer hinschauen. Parkverstöße im Ausland können das Urlaubsbudget richtig schmälern. In Belgien werden ab 55 Euro fällig, in Dänemark sind es schon 70 Euro und in den Niederlanden geht‘s bei 95 Euro erst los. Schnell den Mietwagen auf Mallorca abstellen kann übrigens bis zu 200 Euro kosten. Noch teurer wird‘s bei einem Verstoß gegen die Gurtpflicht. Es ist zu heiß, das Seidenkleid zerknittert so leicht? Ich schnalle mich jetzt für die paar Meter zum Strandparkplatz oder Restaurant mal nicht an? Keine gute Idee! In Spanien sind da ganz schnell 200 Euro weg, in Großbritannien gar 565 Euro. Sind die Freunde schon im Restaurant? Schnell anrufen und fragen kann ohne Freisprechanlage teuer werden. In Kroatien und Frankreich sind es bis zu 135 Euro, in den Niederlanden 380 Euro und sogar im handyverliebten Italien kennen die schicken Carabinieri keine Gnade und verlangen bis zu 165 Euro für das Telefon am Ohr.

In Italien, Schweden und Dänemark wird es bei Alkohol am Steuer sehr teuer

Richtig teuer kann die Heimfahrt nach dem Restaurantbesuch werden, wenn man Alkohol getrunken hat. Frankreich weiß offenbar um den Reiz seiner Weine und liegt mit seiner Untergrenze von 135 Euro definitiv im unteren Bereich. Italien ist auch hier wesentlich strenger: Ab 545 Euro müssen berappt werden, wenn der Aperol Spritz zu gut geschmeckt hat. In Schweden wird gleich in 40 Tagessätzen, abhängig vom Monatsverdienst, gerechnet. Dänemark hält sich mit Tagessätzen nicht auf und verhängt für Trunkenheit am Steuer bis zu einem Monatsverdienst als Strafe. Da lässt man sich lieber vom Restaurant ein Taxi rufen und genießt unbeschwert schöne Stunden.

Strafe bei Verkehrskontrolle kann im jeweiligen Land sofort fällig werden

Die bürokratischen Mühlen mahlen langsam und vielleicht erwischen sie mich gar nicht? Ein trügerischer Gedanke. Bußgeldbescheide werden zügig nachgeschickt und durch das Bundesamt für Justiz verfolgt, wenn deutsche Autofahrer ihre Strafzettel nicht bezahlen. Die Strafe bei einer Verkehrskontrolle mit Kennzeichenüberprüfung kann im jeweiligen Land sofort fällig werden. Dies gilt auch bei Wiedereinreise zu einem anderen Zeitpunkt oder bei Passkontrollen am Flughafen. Die Verjährungsfristen sind dabei von Land zu Land unterschiedlich. Einen kleinen Trost gibt es dennoch: Nur Geldstrafen werden nach Deutschland übertragen. Fahrverbote gelten bloß in dem Land, in dem der Verstoß begangen wurde, und Punkte können auch nicht nach Flensburg übertragen werden. So oder so: Lieber vorher, zum Beispiel beim ADAC informieren, als teure und ungeliebte Souvenirs mit nach Hause bringen!