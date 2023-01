Einfach verflixt schön hier in der kristallklaren Luft auf der Sonnenterrasse des Hotels in Samnaun. Von hier aus genießt Tourismusmanager Bernhard Aeschbacher bei einem Glas Rotwein die weiße Schneelandschaft und die Zacken der 3000 Meter hohen Gipfel, die sich rund um das Hochtal in den blauen Himmel recken. „Stolze sechs Monate dauert die Wintersaison im Unterengadin. Bis Anfang Mai kann man dort in einem der größten Skigebiete der Ostalpen - der Silvretta Arena Samnaun/Ischgl - skifahren.“

Mit Stolz und ausgestrecktem Arm zeigt er auf die weltweit erste Doppelstock-Seilbahn - den Twinliner mit einer Kapazität von 180 Personen je Gondel. Nur einen Steinwurf entfernt nimmt sie gerade ihre Fahrt auf. „Ohne langes Anstehen“, so schwärmt Bernhard, „ist sie in sechs Minuten auf dem Alptrider Sattel und im Skigebiet mit 45 Bahnanlagen und 239 Pistenkilometern. Wobei die sonnenreiche Südseite von Samnaun von den meisten Gästen bevorzugt wird. Unser Hochtal lebt von einem Miteinander von Natur und Zivilisation, von Lifestyle mit rund 40 Dutyfree-Shops des einzigen zollfreien Gebietes der Schweiz und absoluter Ruhe“. So spiegeln auch die Winterwanderwege diesen Kontrast wider. Besonders beliebt bei den Gästen sind die Themenwege über Samnaun Dorf, die Talwanderung am vereisten Schergenbach und der sonnenüberflutete Höhenweg zwischen Alp Trida und Alp Bella.

Nur die Fahrt zu einer dieser ersten Wintersportadressen mit dem Bus von der Schweizer Seite aus von Martina nach Samnaun ist recht abenteuerlich. Dort gibt es drei einspurige Tunnel im 90-Grad-Winkel, die 1912 für Pferdekutschen in den Berg gehauen wurden. So halten die Gästeneulinge in dem kleinen Bus die Luft an, während der Busfahrer zentimetergenau an den scharfen Felskanten der Röhren vorbeisteuert. Kommt den Autofahrern der Bus in den abknickenden Röhren entgegen, so müssen sie den Rückwärtsgang einlegen. „Die Tunnel, die von den Gästen ,Abenteuerstraße‘ genannt werden“, so hält Bernhard schmunzelnd entgegen, „können von deutschen Gästen mit der Strecke über Landeck in Tirol vermieden werden. Von dort ist es nur eine Passstraße, die nach Samnaun führt.“

Während die Sonne hinter den Gipfelzacken verschwindet, verabreden wir uns für eine Schneeschuhwanderung an einem der nächsten Tage. Und so machen wir uns mit Schneeschuhen bewaffnet auf eine besonders schöne Tour. Sie führt von der Bergstation der Doppelstockbahn auf dem Alptrider Sattel in gut 30 Minuten leicht abwärts über den Winterwanderweg zum Restaurant Salaas. Dort sind nur wenige Skifahrer anzutreffen, die mit den beiden Sesselbahnen Richtung Greitspitz und Idjoch transportiert werden. Ab hier geht der Winterwanderweg noch einige 100 Meter weiter bis zum Salaaser Eck, einem sanften Bergrücken mit Aussicht in die scheinbar unendlichen Weiten des Ravaischer Salaas, wo es auf 2500 Meter Meereshöhe keine Skipisten gibt. Dort sind die Schneeschuhwanderer in der unberührten stillen Landschaft allein. Nur der Schnee knirscht unter den breiten Schneeschuhen, während man breitbeinig läuft wie einst Westernheld John Wayne. Nicht einmal Spuren von Gämsen oder Steinböcken lassen sich ausmachen, „die verbringen den Winter lieber weiter unten im Samnauntal“, erzählt Bernhard.

Rundum lässt sich das majestätische Bergpanorama genießen. Ambitionierte Schneeschuhläufer können bis auf den Gipfel des Salaaser Kopfs wandern, um von dort eine fantastische Rundsicht zu haben: zur Rechten der Grenzgrat zwischen der Schweiz und Österreich und im Rücken der grandiose Weitblick auf die Ötztaler Alpen. Was für ein alpines Lebensgefühl abseits der Piste in diesem Winterparadies. Es gibt keinen markierten Schneeschuhtrail und das Gelände kann frei begangen werden. Im Stimmungshoch treten wir den Rückweg an über das Restaurant Salaas und den Winterwanderweg zum Sattel, wo die Doppelstockbahn zurück ins Tal führt.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Weitere Informationen: Die Wintersaison in Samnaun dauert von Ende November bis Anfang Mai. Anreise: Mit dem Zug bis Zürich. Von dort mit dem Zug nach Landquart. Weiter mit der Rhätischen Bahn bis Scuol-Tarasp. Von dort mit dem Postbus nach Martina, Cunfin und weiter in einen kleineren Postbus umsteigen (wegen der schmalen Tunnel) bis Samnaun-Ravaisch Dorf.

Anreise mit dem Auto: Von München aus nach Landeck, weiter über Pfunds Kajetansbrücke nach Samnaun. Gäste-Information Samnaun: www.samanun.ch

Ein paar Ski- und Wandertage später steht ein Besuch im Heimatmuseum an. Dort erzählt Arno Jäger, dass die Geburtsstunde für Samnaun bereits im 11. Jahrhundert schlug. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Schmuggel in diesem zollfreien Gebiet. Einer der Schmuggler ist der 90-jährige Albert Mangott, der zum Beispiel aus der Schweiz Nylonstrümpfe gegen Zicklein tauschte. Nur einmal, so weiß es Arno Jäger, ist Mangott bei der Begegnung im Gebirge mit der Gendarmerie verunglückt. Sein Freund und Begleiter konnte flüchten, Mangott sprang hinter einen Felsen und stürzte ab. Am nächsten Tag vermisste man ihn in der Kirche. So suchten ihn seine Familie und der Freund, der die Stelle zeigen konnte, wo sie der Gendarmerie begegneten. Schließlich fanden sie den Verunglückten schwer verletzt und brachten ihn ins Spital nach Zams.

Ein junges Paar, das gerade vom Einkaufsbummel gut bepackt zurückkommt, berichtet, dass die Zigaretten locker um die Hälfte billiger sind. „Mit Schmuck und Uhren“ - so erzählen sie, „machen die Geschäftsleute heute die größten Umsätze“. Wer weniger fürs Shopping übrig hat, der erfreut sich in diesem Moment mehr an den Schneekristallen, die im Sonnenlicht auf der Holzbrüstung der Sonnenterrasse um die Wette glitzern. So lässt sich die Liebe zum Wandern durch ein Wintermärchen entdecken.