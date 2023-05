Das Innviertel im Dreieck zwischen Inn, Donau und Salzach war mal bayerisch und liegt heute ganz am Rand von Oberösterreich. Typisch ist die Architektur der Stadthäuser mit den breiten, oft aufwendig verzierten Fassaden und den dahinter versteckten Dächern. Auf dem flachen Land stechen die imposanten Vierkanthöfe inmitten der Felder ins Auge. Hier ist nichts überlaufen, auf den kurvenreichen Sträßchen drohen keine Staus. Und in den Dörfern scheint die Welt noch in Ordnung. Es gibt Bäcker, Metzger und Wirtshäuser. Und Bier, viel Bier. Vor allem im Frühjahr.

Das hat Tradition. Wurde doch in alten Zeiten „im Märzen“ das letzte Bier des Jahres eingebraut. Stärker als üblich, weil man es im Lauf der Monate mit Wasser strecken konnte. Das erzählt einer, der es wissen muss: Karl Zuser aus Riedberg, eine imposante Erscheinung, ist Diplom-Biersommelier, Biertrinker und Biersammler aus Leidenschaft. Im Bierkeller des heimischen Gasthofs Riedberg drängen sich in den Regalen mehr als 750 verschiedene Biere.

Stadtrundgang mal anders: Der Rieder Bierbummel

Man kann gut verstehen, dass hier unten der Ausgangspunkt des Rieder Bierbummels ist. Denn Karl Zuser ist eine schier unerschöpfliche Quelle, wenn es ums Bier geht. „Erzählen kann ich unendlich“, sagt der 50-Jährige, der 1500 Biersommeliers ausgebildet hat. Natürlich weiß so einer auch, dass das Oktoberfest eigentlich das „Abverkaufsfest“ fürs restliche Märzenbier war. Denn „zwischen Georg und Michael“ - also zwischen März und Oktober - durfte früher kein Bier gebraut werden - aus Brandschutzgründen.

Karl Zuser jun. stachelt eine Bierspezialität im einzigartigen Bierkeller. Darauf ein Bier! Foto: S'Innviertel Tourismus/Klugsberger

An die alten Regeln knüpft der Biermärz im Innviertel an, wie der Innviertler Tourismuschef Gerald Hartl erklärt. Vor zwölf Jahren haben sich Innviertler Brauer zusammengetan, um dem Gerstensaft wieder zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Auch mit einem eigenen, gemeinsam gebrauten Bier. Aper heißt das „Gemeinschaftsgebräu“ in diesem Jahr, ein leicht rötlich schimmerndes süffiges Märzen.

Im Riedberger Bierkeller gibt‘s aber auch ganz Spezielles zu verkosten: Den Weizen-Doppelbock 1779 zum Beispiel, der daran erinnert, dass das Innviertel bis 1779 bayerisch war. Das Trappistenbier aus Engelszell, wo vor zehn Jahren die Brautradition, die 1829 zum Erliegen gekommen war, wiederbelebt wurde. Und dann ein gewürztes Honigbier, das Zuser mit einem glühend heißen Eisenstab „stachelt“, was dazu führt, dass sich der Kohlensäuregehalt verringert und der Restzucker karamellisiert. Der Schaum liegt auf dem Bier wie Schlagsahne - ein Genuss. Bierfan Zuser gibt sein immenses Wissen mit großem Enthusiasmus weiter, weil er der Überzeugung ist, dass in der österreichischen Gastronomie „nichts mehr verkauft wird als eine Halbe Bier“ und man „von nichts so wenig weiß“. Da wolle er noch ein paar Leute bekehren, sagt Zuser schmunzelnd.

Spaß am Bier

Spaß am Bier, das ist auch das Motto in Brauereien und Wirtshäusern im Innviertel. Etwa in Altheim bei der Brauerei Raschhofer, die seit zehn Generationen im Familienbesitz betrieben wird. Vor über 300 Jahren, erzählt Brauereichef Christoph Scherian, sei die Brauerei aus der Landwirtschaft „rausgewachsen“. Brauer und Bauer, das passte damals zusammen. „Wer nicht brennt, der nicht mehr braut“, habe sein Schwiegervater immer gesagt. Recht hatte er, räumt der Schwiegersohn nach anfänglichen Zweifeln ein. Scherian ist ein Quereinsteiger. Er kam von der Bank in die Brauerei der Schwiegereltern.

Der Investment-Banker hat sich gut eingearbeitet, die Raschhofer Biere haben ordentlich Preise eingesammelt - in Bronze, Silber und Gold. Mit neuen Ideen wie dem Brauturm will der 60-jährige Brauereichef das Biererlebnis für die Besucher noch intensivieren. Stolz zeigt er Würzpfanne und Läuterbottich, beide „durchgehend aus Kupfer“ und das Herzstück der Brauerei. Für die nächste Zeit hat der ehemalige Banker noch viele Pläne. Neu- und Ausbauten sollen die Brauerei Raschhofer zu einem Hingucker in Altheim machen. Den 24-jährigen Junior wird‘s ebenso freuen wie die Innviertler Bierfreunde.

Denn hier, so versichern Brauer und Gastronomen unisono, hält man zusammen, um des guten Bieres willen. Das gelte für große Brauereien ebenso wie für kleine. Und deshalb sind auch die Kleinen erfolgreich. Wie die Brauerei Pfesch, die sich aus einem Hobby heraus entwickelt hat. So sieht es Martin Ehrlinger (47), der mit seinem Bruder Florian (43) das Pfesch-Bier braut. Als sie anfingen, so der gelernte Landwirt und Maschinenbauer Martin, „hat keiner gewusst, wie‘s geht“. Aber schon der erste Versuch war erfolgreich und bald darauf war die Nachfrage da: „Die Leit wollten einfach unser Bier haben.“

Seit mehr als 900 Jahren leben und wirken die Augustiner-Chorherren im Stift Reichersberg. Foto: Simone F. Lucas Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Schnell wurde eine Erweiterung notwendig, eine Abfüllanlage angeschafft und das Zwei-Kessel-Sudhaus ausgebaut. Billig war das Ganze nicht, Florian spricht von einer sechsstelligen Investition. Doch es hat sich gelohnt. Im Sudhaus finden auch die wichtigsten Schritte vom Wasser zum Bier statt, ganz getreu der Volksweisheit: „Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen.“ Das Wasser - 12 bis 15 Liter pro Liter Bier - kommt ebenso vom eigenen Hof wie der Hopfen. Und die Holzkisten für die Flaschen werden selbst hergestellt - in Handarbeit. Auch energetisch soll der Hof zu 100 Prozent autark werden, dank Photovoltaik.

Gute Qualität des Bieres

„Bier verbindet“, sagt Florian und dass die kleine Brauerei auch Leute zum Bier bringe, die eigentlich keine Biertrinker sind. Das liegt womöglich auch an der Qualität des Bieres, das in Ruhe reifen darf. Martins Frau Johanna (42) bringt derweil Backen und Brauen zusammen wie das Rumpelstilzchen. Sein Sprüchlein „Heute back‘ ich, morgen brau‘ ich, übermorgen hol‘ ich der Frau Königin ihr Kind“, haben nicht nur Märchenfreunde parat. Johanna braucht keine Königskinder zu holen, sie hat drei eigene. Das Brauen überlässt sie ihrem Martin. Aber beim Backen kennt sie sich aus. Und für Kunden hat sie eine Backmischung für „Bierstengerl“ kreiert. Die schmecken natürlich am besten zum Pfesch-Bier. So kommt auf dem Hof, auf dem ein stolzer Hahn über 50 freilaufende Hennen wacht, eins zum anderen. Doch hinter der ländlichen Idylle steckt auch viel Arbeit. Dass Martin um 5 Uhr aufgestanden ist, um den Brotbackofen anzuheizen, erwähnt er ganz nebenbei.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Anreisen: Über die Autobahn Passau bis nach Markl, von da über Braunau ins Innviertel.

Man kommt auch mit dem Zug ans Ziel. Bahnhöfe gibt‘s in Geinberg, wo in der Therme auch ein Bieraufguss zelebriert wird, und in Ried am Inn. Adressen: Biergasthof Riedberg,Südtiroler Str. 11, A-4910 Ried im Innkreis. Hier findet sich Karl Zusers Bierkeller. Brauerei Raschhofer, Braunauer Str. 12, A-4950 Altheim. Brauerei Pfesch, Pfendhub 3, A-5272 Treubach. Gasthaus Englwirt, St. Laurenz 37, A-4950 Altheim.

Wirt z‘Kraxenberg, Kraxenberg 13, A-4932 Kraxenberg, wirtkraxenberg.at.



Übernachten: Bier und Wellness gehen in der Therme Geinberg eine entspannende Verbindung ein. Es gibt Menüs mit Bierbegleitung und Sommelier-Tipps und einen Sauna-Aufguss mit Bier. Entspannt schlafen kann man im Hotel auch.



Anschauen: Wer durchs Innviertel fährt, bekommt auch einiges zu sehen. In Ried etwa das reich bestückte Innviertler Vokskundehaus mit einem Skulpturensaal zu Ehren der Bildhauerfamilie Schwanthaler und der Original-Stille-Nacht-Krippe aus Oberndorf, vor der erstmals das berühmte Lied erklang. Kein Wunder, dass es auch ein Stille-Nacht-Festbier gibt. Auch sehenswert der Altar der Brauergilde in der Stadtpafrrkirche Peter und Paul. In Obernberg der leider von Autos ziemlich verstellte angeblich schönste Marktplatz Österreichs und die Aussicht vom 27 Meter hohen „eNNblick“ auf den Inn und die Landschaft. Das Augustiner-Chorherren Stift Reichersberg mit einer schönen Bibliothek und der barocken Stiftskirche. Infos: Tourismusverband s‘Innviertel

Auch der Apotheker Roman Kainhofer schlägt sich so manche Nacht um die Ohren. Denn der schmale Mann mit der dunklen Brille hat seine Leidenschaft für Edelbrände entdeckt. Besonders liebt er den „Sonnenglanz“, ein Apfelcuvée aus alten Obstsorten. Damit tue er auch etwas für den Erhalt der Streuobstwiesen, ist Kainhofer überzeugt. Allerdings ist mit dem Fallobst auch „relativ viel Arbeit“ verbunden, wie der Brenner anmerkt. Er rechnet mit drei Prozent Ausbeute. Aus 100 Litern Maische gewinnt er drei Liter Destillat. Doch damit nicht genug. Der ambitionierte Brenner hat sich nicht nur an einen eigenen Gin gewagt, sondern auch an die legendäre Grüne Fee. „Weissagung“ nennt er seinen Absinth.

Nach einem deftigen Mittagessen im Englwirt, zu dem Gastgeber Pepi Burgstaller Innviertler Knödel von der Mama serviert, schmecken die edlen Tropfen aus der Karolido Destillery. Denn die Tennisball großen Knödelchen haben‘s in sich: Sie sind gefüllt mit Surspeck, Geselchtem oder Grammeln. Dazu gibt‘s Sauerkraut und - natürlich - Bier. Wie gut der Gerstensaft auch mit einem Gourmet-Menü harmoniert, kann man im Haubenrestaurant beim Wirt z‘Kraxenberg in Kirchheim erleben. Die Bierbegleitung zum Gourmetmenü kommt in Probiergläsern. Schließlich ist „Bier ja nicht zum Abischütt‘n da“, wie Florian Ehrlinger schon feststellte.

Stimmt. Wäre auch zu schade um die vielen Geschmacksnuancen, die sich beim Genießen entdecken lassen. Am besten in dieser fast pastoralen Landschaft, wo die Brautradition die Menschen verbindet.