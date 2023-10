An der Decke, die sich über den Gleisen wölbt, funkeln Tausende von Lichtpunkten. Der grandiose Sternenhimmel ist eine Reminiszenz an das Bühnenbild des berühmten preußischen Baumeisters Friedrich Schinkel zur Oper „Die Zauberflöte“. Für die Tunneldecke wählten die Architekten ein tiefblau strahlendes Ultramarin. Seit seiner Eröffnung vor zwei Jahren zählt der spektakuläre U-Bahnhof Museumsinsel zu den Sehenswürdigkeiten Berlins und wird von Berlinerinnen und Berlinern ebenso bestaunt wie von Touristen. Denen dient die U-Bahnlinie U5 nach der Fertigstellung der letzten drei Stationen - unter den Linden, Museumsinsel und Rotes Rathaus - als neue Sightseeing-Route.

Vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor: Zehn Jahre Bauzeit für 2,2 Kilometer

Bereits seit den 1920er-Jahren fuhr die Untergrundbahn vom Zentrum am Alexanderplatz in die östliche Peripherie. Zu DDR-Zeiten wurde die Strecke immer weiter Richtung Osten verlängert. Nach dem Mauerfall begann dann im Machtzentrum des Bundes am Spreebogen der Bau der U-55-Kurzlinie vom Hauptbahnhof über den Bundestag zum Brandenburger Tor. Von Anfang an war geplant, die sogenannte Kanzlerbahn mit der U5 vom Hauptbahnhof bis zum Alexanderplatz zu verbinden. Da die Hauptstädter in puncto neuer Architektur lieber klotzen als kleckern, wurde der Abschnitt zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor die bisher teuerste neu gebaute U-Bahnstrecke der Hauptstadt. Ihr Kilometerpreis liegt bei rund 265 Millionen Euro. Macht für die 2,2 Kilometer vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor etwa 530 bis 540 Millionen Euro. Ebenso rekordverdächtig ist auch die Bauzeit für die Strecke, immerhin zehn Jahre dauerte es bis zur Vollendung.

Die Station Museumsinsel ist die 175. des Berliner U-Bahn-Netzes

Entstanden sind mit den Bahnhöfen Rotes Rathaus, Museumsinsel und Unter den Linden, zusammen mit den bereits fertigen Bahnhöfen Brandenburger Tor, Bundestag und Hauptbahnhof, die bisher aufwändigsten Stationen im Untergrund. So mussten die im Schildvortrieb gebauten Tunnelröhren unter dem Boulevard Unter den Linden an der Station Museumsinsel unterhalb der Spree verlegt werden. Dazu wurde das umgebende Erdreich meterdick vereist. „Eine technische Meisterleistung“ meinen die Verantwortlichen der Betreibergesellschaft Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die spektakuläre Architektur der Station Museumsinsel, entworfen vom Schweizer Architekten Max Dudler, ist die 175. des Berliner U-Bahn-Netzes. Mit rund 22 Kilometern Länge ist die U5 nun die zweitlängste Strecke Berlins.

Kunstwerke Studierender der Humboldt-Uni: U-Bahn-Linie 5, Station Unter den Linden. Foto: Franz Michael Rohm/SRT-Bild

Besonders für Touristen eignet sich die Linie 5 als klimaschonendes Transportmittel zum Erkunden der zentralen Sehenswürdigkeiten Berlins. „Vom Brandenburger Tor zu den Gärten der Welt in rund 30 Minuten und ohne Umstieg: die erweiterte U5 ist die neue Sightseeing-Route für Berlin“, erklärt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von Visit Berlin. „Viele zentrale Sehenswürdigkeiten sind jetzt besser miteinander verknüpft. Aber auch Attraktionen außerhalb des Zentrums wie der Tierpark und das Schloss Biesdorf sind direkt erreichbar.“

Mehr als zwei Dutzend touristische Highlights sind über die Stationen erreichbar, darunter das spektakulär verglaste Futurium - Das Haus der Zukünfte, am Hauptbahnhof. Ebenfalls nur zehn Fußminuten entfernt erreichen Besucher das Museum für Naturkunde und die Ausstellungshalle Hamburger Bahnhof. Fußläufig gelangen Besucher von der Station „Bundestag zum Reichstag“ und zum Kanzleramt. An der Station Brandenburger Tor liegen das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die Akademie der Künste und Berlins berühmtestes Wahrzeichen, das Brandenburger Tor mit der Quadriga.

Neues Humboldt-Forum am Platz des alten Hohenzollernschlosses

Von der Station „Unter den Linden“ erreicht man in fünf bis zehn Gehminuten einen der schönsten Plätze Berlins, den Gendarmenmarkt, sowie die Humboldt-Universität mit der grandiosen, für rund 500 Millionen Euro fertiggestellten Staatsbibliothek und den Bebelplatz neben der Staatsoper. An der Station Museumsinsel liegen einige der bedeutendsten Museen der Stadt: Bodemuseum, Alte Nationalgalerie, Neues und Altes Museum und das Pergamonmuseum - das im Oktober 2023 wegen Sanierungsarbeiten für mehrere Jahre schließt. Das neue Humboldt-Forum am Platz des alten Hohenzollernschlosses hat einen eigenen U-Bahn-Eingang über die Station Museumsinsel. Das historische Nicolaiviertel, Berliner Dom, Rotes Rathaus oder Fernsehturm erreichen Besucher von der Station Rotes Rathaus, bevor es zum Bummeln an den Alexanderplatz geht.