ARCHIV - Wer den Mount Everest von Nepal aus besteigen möchte, muss bisher den gefährlichen Khumbu-Eisbruch überqueren. Bergsteiger suchen nun nach einer alternativen Route. Foto: Phurba Tenjing Sherpa/epa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits. FOTO: Phurba Tenjing Sherpa Khumbu umgehen Bergsteiger suchen sichere Route auf den Mount Everest Von dpa | 02.05.2022, 11:57 Uhr

Wer den Mount Everest besteigt, geht an Leichen vorbei - an anderen Bergsteigern, die es nicht geschafft haben und die nie geborgen wurden. Nun will ein Bergsteiger-Team eine sicherere Route finden.