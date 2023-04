Flugzeug auf Landebahn im Dämmerlicht Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn up-down up-down Neues aus der Reisewelt Belgische Radrennstrecken und lange dänische Kuchentafeln Von dpa | 12.04.2023, 16:14 Uhr

Wer Radsport mag, kann den Profis dabei in Belgien zusehen. Selbst radeln geht beim Mountainbike-Festival in Österreich. Kuchengelage gibt es in Dänemark und von Frankfurt einen neuen Kanada-Flug.