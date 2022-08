ARCHIV - In Südfrankreich werden Badegäste derzeit von aggressiven Drückerfischen attackiert. Foto: Clara Margais/dpa/Symbolbild FOTO: Clara Margais up-down up-down Wegen Wassertemperatur Beißende Fische schrecken Schwimmer in Südfrankreich auf Von dpa | 11.08.2022, 17:15 Uhr

Strandbesucher in Südfrankreich machen derzeit oft eine unangenehme Begegnung mit bissigen Fischen. Wie ein französische TV-Sender berichtet, sind allein am Montag 40 Badegäste attackiert worden. Was steckt dahinter?