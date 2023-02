Israel ist reich an touristischen Attraktionen. Trotz immerwährender politischer Spannungen kann man sich als Reisender sicher fühlen und sowohl auf den Spuren jahrtausendealter Geschichte wandeln als auch Strände und Nachtleben genießen. Begegnungen mit Menschen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen dieses politischen und kulturellen Schmelztiegels garantieren nachhaltige Reiseerlebnisse.

Multikulturelle Friedensbemühungen in Haifa

In Jerusalem wird gebetet, in Tel Aviv gelebt und in Haifa gearbeitet. Manche Israelis versichern zudem, Haifa sei die schönste, sauberste und wirtschaftlich erfolgreichste Stadt ihres Landes. Wer als Reisender dort ankommt, realisiert, dass diese Klischees - wie so oft - der Wahrheit recht nahe kommen: viele Parks, gepflegte Gärten, der Haupthafen des Landes, Technische Hochschule und Universität, die im Bereich der Hochtechnologie führend sind. Urlauber fühlen sich besonders wohl im quirlig-historischen Viertel der einstigen German Colony mit seinen einladenden Cafés, Bars und Restaurants für jedweden kulinarischen Genuss. Sie reihen sich entlang der zentralen David Ben Gurion Street, heute Flaniermeile, einst Hauptachse des deutschen Templerviertels. Im 19. Jahrhundert gründete hier die christliche Gemeinschaft der Templer aus Baden-Württemberg ihre Kolonie, führte Landwirtschaft ein, baute Straßen und Häuser. Ihre landwirtschaftlichen Errungenschaften, Häuser und Straßen blieben. Die Templer selbst wurden von den Briten während deren Protektorat Israels interniert oder des Landes verwiesen, weil sie nach Hitlers Machtergreifung in Deutschland stramme Nazis wurden und eigene Ortsgruppen in Israel gründen wollten.

Bushra (l.) mit Reiseleiterin und Dolmetscherin Doris im Auditorium der Achmad-in-Moschee in Haifa. Foto: Uwe Junker Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Gurion Street steigt vom Hafen hinauf zum Wahrzeichen Haifas, dem Bahai-Heiligtum mit seinen zauberhaften, terrassenförmig angelegten Gärten. Im Mittelpunkt der Anlage thront der Bahai-Schrein mit dem Grab des Báb, dem Propheten der Bahai-Religion, der 1850 in Täbris erschossen wurde. Anhänger schafften seine Gebeine heimlich aus Persien nach Haifa. In der Philosophie der Bahai gilt die Erde nur als ein Land, dessen Bürger alle Menschen sind. Die Stifter aller monotheistischen Weltreligionen werden als Manifestationen eines allwissenden und allliebenden Gottes betrachtet.

Die Ideen dieser überaus friedfertigen Religion scheinen in Haifa Wurzeln geschlagen zu haben: Nirgendwo in Israel funktioniert die Koexistenz von Juden und Muslimen so gut wie hier. Und wohl nicht von ungefähr haben die Achmad-in-Muslime ihre Moschee in Haifa erbaut. Hier empfängt uns Bushra, Vizepräsidentin der Frauen und Ehefrau des hiesigen Priesters morgens und bittet zum Vortrag ins Auditorium. Im Achmad-in-Islam gelte das Prinzip „Leben für alle, Hass für niemand“. „Für uns bedeutet Dschihad nicht Krieg, sondern das ständige Bemühen um Erziehung und Wohltätigkeit, wir trennen Politik und Religion.“ Jesus werde als einer der Propheten gesehen, die Mariengeburt als Wunder. „Wir arbeiten an Übersetzungen des Korans in viele Sprachen, um einen friedvollen Islam zu verbreiten. Frauen haben bei uns die gleichen Rechte wie Männer, müssen keine Kopftücher tragen und dürfen selbstverständlich auch Auto fahren, studieren und sich überall frei bewegen.“ Als Zuhörer mit orthodoxem und radikalem Islam aufgrund eigener Erfahrungen oder Medien und Literatur vertraut, ahnt man schon, was Bushra kurz darauf selbst zur Sprache bringt: Für orthodoxe Muslime seien diese Prinzipien nicht akzeptierbar. „Deshalb werden wir in Pakistan, Indonesien und Teilen Indiens erbarmungslos verfolgt.“ In Pakistan glaube man fest daran, dass zwei getötete Achmad-in-Muslime das Tor zum Paradies weit öffnen würden. Doch am Ende überwiegt die Hoffnung: Die Anhängerschaft dieser friedfertigen Auslegung des Islam wächst weltweit rasant

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Beste Reisezeit: Die Monate April/Mai und September Oktober sind bestens für eine Kombination von Rundreise und Badeaufenthalt geeignet. Pauschal: Kombinierte Studien- und Badereisen - optional mit Treffen von Angehörigen aus Israels unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen - bieten zum Beispiel folgende Veranstalter an:

Shalom Israel Reisen (SIR) hat z.B. die siebentägige Reise „Israel - Begegnungen mit Israel und Palästina“ im Programm, ab 1775 Euro pro Person im DZ (Shalom Israel Reisen, Tel. 02203/91250, www.facebook.com/ShalomIsraelReisen, service@shalom-israel-reisen.de).

Gebeco bietet eine zehntägige „Große Israel Reise“ ab 2695 Euro pro Person im DZ an (buchbar im Reisebüro oder im Internet www.gebeco.de, Tel. 0431/5446-732).

Bei Studiosus kostet die elftägige Reise „Israel - alte Kulturen, junges Land“ ab 3145 Euro pro Person im DZ (buchbar im Reisebüro oder im Internet www.studiosus.com, Tel. 089/50060-0.

Lufthansa fliegt regelmäßig von Frankfurt nach Tel Aviv, alternativ bietet Turkish Airlines gute Umsteigeverbindungen ab verschiedenen deutschen Flughäfen via Istanbul an.

Akko - Unesco-Weltkulturerbe und Spiegel der Weltgeschichte

Zahlreiche Anhänger jenes friedfertigen und weltoffenen Bahai-Glaubens pilgern bis heute nach Akko. Denn im nordwestlichen Zitadellen-Turm der wuchtigen Festung wurde der Stifter ihrer Religion, Bahá`u`lláh, mitsamt seiner Familie zwei Jahre gefangen gehalten. Reisende werden bald vom einzigartigen Charme dieses geschichtsträchtigen Ortes in den Bann geschlagen: orientalische Bilderbuch-Atmosphäre in der eindeutig arabisch geprägten Altstadt mit ihren Moscheen, Karawansereien und den anziehenden Düften orientalischen Markttreibens. Aromen von Safran, Anis, Salbei, Zimt, Kümmel und Koriander liegen in der Luft. Wir trinken Tee mit frischer Minze, kosten Datteln, Hummus und Falafel - ein Fest für die Sinne. Frisch gestärkt lässt es sich entspannt durch Epochen der Weltgeschichte wandern: Den Römern diente Akko als Garnisonsstadt, 1104 wurde es von den Kreuzfahrern erobert und zur Hafenstadt ausgebaut.

Die Bahai Gärten sind die auffälligste Sehenswürdigkeit der israelischen Hafenstadt Haifa. Foto: Uwe Junker/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Mamelucken-Sultan al Ashraf Khalil setzte 1291 der Kreuzfahrerstadt ein Ende. Ihre schönsten arabischen Bauwerke und die Altstadt in ihrer heutigen Form entstanden unter dem gewalttätigen Ahmed Jezzar, genannt der Schlächter, der hier von 1775 bis 1805 als Pascha regierte und zusammen mit den Briten die Eroberung Akkos durch Napoleon verhinderte. Aber auch die Kreuzfahrer haben Bauwerke hinterlassen, die wohl für die Ewigkeit bestimmt sind und von denen manche lange unentdeckt blieben: Erst 1994 wurde bei der Reparatur einer Wasserleitung der über 350 Meter lange „Templars Tunnel“ entdeckt. Der ist Teil eines weit verzweigten unterirdischen Tunnelsystems der einstigen Kreuzfahrerstadt, das sich immer wieder zu riesigen Säulenhallen öffnet. Hier wurde gespeist, gefeiert und geschlafen. Wer nach ausgiebiger Tunnelwanderung über den „Templars Tunnel“ im alten Hafen wieder ans Tageslicht gelangt und sich dort in einem der Cafés mit Blick auf Fischerboote, Segelyachten und Altstadtmauer niederlässt, nimmt nach all der kriegerischen Historie eine wohltuend entspannte Stimmung war. Aus dem einst so umkämpften Akko scheinen Juden und Araber einen Ort friedlichen Miteinanders gemacht zu haben.