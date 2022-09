Der Wat Arun in Bangkok Foto: Carola Frentzen/dpa up-down up-down Angenehmere Temperaturen Bangkok will Tempel und Museen bis Mitternacht öffnen Von dpa | 26.09.2022, 10:12 Uhr

Die Hitze am Tag kann den Besuch einer Tempelanlage zur echten Herausforderung machen. Das weiß auch die Regierung in Bangkok. Sie will die Sehenswürdigkeiten der Stadt nun bis zum späten Abend offen lassen.