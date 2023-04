ICE im Berliner Hauptbahnhof Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Alle 30 Minuten ein ICE Bahn will 20 Großstädte mit ICE-Halbstundentakt anfahren Von dpa | 28.04.2023, 12:40 Uhr

Mehr Städte sollen künftig besser mit dem Zug erreichbar sein: In den kommenden drei Jahren will die Deutsche Bahn 20 weitere Großstädte an das ICE-Netz anbinden - und zwar im Halbstundentakt.