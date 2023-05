Ein Rettungsschwimmer patrolliert am Strand von Cala Ratjada auf Mallorca. Foto: imago-images/MiS up-down up-down Badeverbot auf Baleareninsel? Auf Mallorca streiken die Rettungsschwimmer – was Urlauber wissen müssen Von Alexander Barklage | 17.05.2023, 17:50 Uhr

Sie retten Leben und sorgen für Sicherheit an den Stränden Mallorcas: die Rettungsschwimmer. Ab Sonntag jedoch treten sie auf der beliebten deutschen Urlaubsinsel in einen unbefristeten Streik. Was das für die Touristen vor Ort bedeutet.