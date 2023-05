Reisen mit Bahn Foto: Joerg Carstensen/dpa up-down up-down Angebot muss wachsen Auslandsreisen mit der Bahn auf Rekordniveau Von dpa | 09.05.2023, 16:53 Uhr

Immer mehr Menschen steigen für Auslandsreisen in den Zug. Vor allem in die Metropolen der Nachbarländer gibt es gute Verbindungen. Doch danach wird es schnell umständlich und teuer. Was sich ändern muss.